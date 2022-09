Moro näyttää Pyynikin ajot suorassa lähetyksessä – Tampereella odotetaan tuhansia katsojia radan varteen sunnuntaina

Uutuutena on lauantain paraati kaupungilla. Siinä on mukana vanhoja kilpa-autoja ja kilpamoottotoripyöriä.

Moro, Pyynikki

Pyynikin vanha kilparata täyttyy sunnuntaina 11. syyskuuta vanhoista kilpamoottoripyöristä, kilpa-autoista ja jo aikanaan Pyynikillä kilpailleista kuljettajista.

Mukana on eläviä legendoja sekä moottoripyörä- että autopuolelta, sillä nyt vietetään legendaaristen Pyynikin ajojen 90-vuotisjuhlaa.

Moro lähettää ajot suorassa lähetyksessä koko päivän ajan. Lähetysikkuna tulee tähän juttuun.

Paraati lauantaina

Jo lauantaina järjestetään muistotapahtuman paraati, joka kiertää Tampereen keskustassa kello 14 alkaen.

Mukana on ainakin kaksi vanhaa kilpa-autoa ja useita vanhoja moottoripyöriä, jotka sunnuntaina ajavat myös Pyynikillä.

Hyviä katselupaikkoja on pitkin keskustaa. Paraatin reitti on seuraava: Pyynikin kesäteatteri, Pyynikintie, Laiskolankuja, Satamakatu, Hämeenpuisto, Tampereen valtatie, Vuolteenkatu, Rautatienkatu, Satakunnankatu, Hämeenpuisto, Satamakatu, Laiskolankuja, Pyynikintie, kesäteatteri.

Edellisen kerran Pyynikin ajojen muistoajot järjestettiin vuonna 2018. Tässä ollaan kääntämässä trikoon suoralle johtavaan kurviin Rosendahlin kohdalla.

Varikko aukeaa aamulla

Sunnuntaina Pyynikin ajoihin odotetaan perinteiseen tapaan tulevan jopa noin 30 000 katsojaa. Paikalle kannattaa tulla ajoissa, sillä varikolla ja kesäteatterin alueella on nähtävää koko päivän ajan.

Avoin varikko hotelli Rosendahlin ja Pyynikin kesäteatterin välisellä alueella aukeaa yleisölle kello 10. Ensimmäinen lähtö eli esittelykierros on kello 11.

Pyynikillä ei ole tilaa autojen pysäköinnille, joten paikalle pitää tulla muin tavoin. Nysse-linja 10 kulkee Pyynikintietä, kunnes kello 11 se vaihtaa Palomäentien kautta kulkevalle poikkeusreitille tapahtuman ajaksi.

Lähtöjen välillä on ohjelmaa myös kesäteatterilla, missä kerrotaan ajojen historiasta ja kuullaan 1960-luvun rautalankamusiikkia.

Moottoripyörille on maksullinen pysäköintialue kesäteatterilla. Hinta on viisi euroa käteisellä. Käteistä on hyvä varata myös esimerkiksi tapahtumatuotteiden myyntipisteitä varten.

Noudata ohjeita

Sanomattakin on selvää, että järjestäjien Pyynikille vetämiä lippusiimoja ja muita liikkumisohjeita on syytä noudattaa. Pyynikki on myös luonnonsuojelualuetta, joten joka paikassa ei saa kulkea.

Käytä siis ohjattuja kulkureittejä. Oheisessa kartassa on esimerkiksi vihreällä merkitty hyvät katselualueet. Punaisille alueille ei saa mennä.

Parhaita katselupaikkoja on esimerkiksi Pyynikin näkötornilla, jossa on myös katsomo ja selostus, Näkötornintien varressa, monin paikoin Pyynikintien varressa ja katsomossa Rosendahlin kohdalla.

Moro-pyörät

Moro on arponut mukaan 20 moottoripyörää kuljettajineen Moro-lähtöihin, joissa Moron kuljettajat pääsevät kiertämään rataa yleisön edessä. Nämä lähdöt ovat kello 11 ja 15.15. Muut aikataulut ovat oheisessa tietolaatikossa.

Moro-varikko on Rosendahlilla uimarannan parkkipaikalla heti alueen etuosassa. Sen vieressä on kilpamoottoripyörien ja kilpa-autojen varikko.

Laukontorilta laivalla

Pyynikin ajoihin voi matkustaa myös Hopealinjan laivan kyydissä Laukontorilta Rosendahlin laituriin. Hinta on kymmenen euroa.

Lähdöt torilta ovat tasatunnein kello 10–15. Paluukyyti Rosendahlista Laukontorille aina varttia vaille tasan kello 10:45–14:45 ja viimeinen vuoro kello16.