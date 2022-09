Moron vauvat: Paljasjalkaset tamperelaiset ja muittem mukulat 8.9.

Anette Koivusen ja Joonas Leppäkynnäksen kolmas tytär syntyi 9.8. kello 14.24. Tummakutriselle suklaasilmälle painoa oli kertynyt 3 526 g ja pituutta tasan 50 cm. Perheet muut tyttäret Selina 4 v. ja Linnea 2 v. sekä villakoira Leo 10 v. ottivat uuden tulokkaan innolla vastaan. Tytöt olivat harjoitelleet vauvan hoitoa Emma-nukella jo useita kuukausia etukäteen. Perhe asuu Nokian Harjuniityssä.

Ottiko koville? Iskälle kyllä niinkuin aina. Äiti hoiti asiat vakuuttavasti rutiinilla.

Onko hän näköinen? Sopiva sekoitus aikaisempia tyttäriä.

Mitä suku sanoi? Tervetuloa elämään. Kovasti on onnitteluja tullut.

Mitä hänestä tulee isona? Varmaankin presidentti tai pääministeri.

Millä kasvatatte hänestä kunnon kansalaisen? Kaurapuurolla, rakkaudella ja hyvällä kotikasvatuksella. Isosiskot kantavat oman kortensa kekoon.

Innostuitteko asiasta? Voiko vauvoista olla onnistumatta? Tottakai!

Minkä neuvon antaisitte vastaavaa touhuaville? Rakkautta ja pitkäjänteisyyttä peliin. Elämä kantaa.

Paljasjalkaset tamperelaiset

Emma ja Ville Rantasen toinen tyttö Alma syntyi 1.6. kello 21.42 mitoin 4 246 g ja 52 cm. Isosiskon tehtäviä hoitaa hienosti kahdeksanvuotias Elsa. Perhe asuu Muotialassa.

Mira ja Jarkko Ketolan esikoistyttö syntyi 3.6. kello 18.46. Tummatukkaisella ”Viuhdilla” oli painoa 4 212 g ja pituutta 53 cm. Vauhdikas ja hassu maitonassu tuijottelee tiiviisti tuoreita vanhempiaan Hallilassa.

Janica Suomisen ja Jori Huhtarinteen pikku söpöliini näki 12.6. kello 23.22 valon. Söpöläisellä oli painoa 3 122 g ja pituutta 47 cm. Perhe asuu Tampereella.

Annina Niemen ja Roope Hietalahden esikoinen saapui maailmaan 1.7. kello 20.20. Pituutta pienellä neidillä oli 47 cm ja painoa 2 700 g. Perhe asuu Tampereella.

Kortesmaa/Levolan poppooseen syntyi ihana pieni poika 13.7. Pituutta oli 51,5 cm ja painoa 3 810 g. Kotona pikkuveikkaa kovasti hoivaavat isosiskot Eleonora ja Josefina.

Annika Sappiselle ja Olli Kellokummulle syntyi 13.7. pikatoimituksella suloinen tyttövauva (50 cm, 3 200 gr.). Sisarukset Kiira, 10, ja Konsta, 8 vuotta ovat ottaneet uuden tulokkaan sydämellisesti vastaan. Perhe asuu Vuoreksessa Tampereella.

Liisa ja Ville Vahteran esikoispoika syntyi 17.7. kello 0.08. Sinisilmällä oli painoa 3 564 g ja pituutta 50,5 cm. Perheeseen kuuluu koirat Tora, Ren ja Asa. Perhe asuu Tampereen Ruotulassa.

Natalja ja Artem Tolpan poika syntyi 23.7. kello 8.55. Pikkusella oli painoa 3 318 g ja pituutta 52 cm. Perheen kolme tyttömarsua odottavat innolla pikkuveljeä kotiin. Perhe asustaa Tampereen Jankassa.

Emmin ja Antin irokeesitukkainen mansikkasuutyttö syntyi 25.7. Koko perhe on aivan onnesta soikeana ja totuttelee yhteiseen arkeen Lamminpään kodissa. Lapsen isä on paljasjalkainen tamperelainen ja äiti on Turust, joten mielenkiinnolla jäämme odottamaan millä murteella jokeltelu alkaa. Perheeseen kuuluvat myös isosisarukset Wilhelmiina 14 v. ja Voitto 11 v.

Janina Heikkilän ja Antero Huuhilon pieni rokkitähti syntyi 25.7. kello 20.05. Staralla oli painoa 2 652 g ja pituutta 46,5 cm. Perhe asuu Tampereen Lentävänniemessä.

Kiia Saaren ja Tuukka Huuskon ”Moppiminttu” syntyi 27.7. kello 10.09. Kova kiire oli maailmaan saapua hivenen ennen laskettua aikaa aiemmin 15 minuutin rutistuksella ja homma oli suoritettu. Perhe asustelee Ristinarkussa.

Heli ja Juuso Tanhuanpäälle syntyi poika aamuyöllä 29.7. Odotetulla aarteella oli painoa 3 448 g ja pituutta 52 cm. Perhe asuu Lentävänniemessä.

Viivi ja Jarno Evikosken esikoistyttö syntyi 5.8. kello 2.25. Tytöllä oli painoa 3 690 g ja pituutta 53 cm.

Katja ja Jussi Kurjen poika malttoi viimein saapua maailmaan 19.8. kello 19.44. Tulokkaalla oli painoa 3 518 g ja pituutta 53 cm. Kasper 1v 6kk on hienosti ottanut haltuun isoveljen roolin. Perhe asuu Atalassa.

Muittem mukulat

Marjut ja Risto Salosen pikkuprinsessa syntyi kauniina kesäaamuna 29.6. kello 8.39. Tummatukkaisella Pirpanalla oli painoa 3 154 g ja pituutta 49,5 cm. Perhe asuu Nokialla.

Tuija Sievolan ja Joni Oittisen maailma mullistui 20.7., kun tyttö ”Pikkuinen” syntyi kello 8.25. Pikkuinen painoi 2 728 g ja pituutta oli 47,5 cm. Uusia asioita opetellaan ja maailmaa ihmetellään yhdessä Nokialla.

Marjut ja Petri Alasen poikavauva syntyi 25.7. kello 12.55. Tuuheatukkaisella pojalla oli painoa 3 988 g ja pituutta 52 cm. Perheen muut lapset ovat Nico, 16, Emil, 11, Adelina, 10 ja Sofiela, 5 v. Perhe asuu Lempäälässä.

Kirsi Kiprianoffin ja Mikko Österin perheen pieni iltatähti syntyi 26.7. kello 0.28. ”Myrttisellä” oli painoa 2 968 g ja pituutta 47,5 cm. Pirkkalassa pikkuveljeä kotiin odottelivat Niklas 12 v, Samuel 10 v, Topias 8 v. ja Sofia 7 v.

Pilvi Luukkala ja Antti Aalto Akaan Viialasta saivat pojan 26.7. kello 8.19. Pienellä enolla painoa oli 3 258 g ja pituutta 52 cm. Kotona vauvanhoitoa opettelee isoveli Väinö 11 v. Muut sisarukset 23 v, 21 v ja pian 19 v.

Iida Kallion ja Jonne Juhalan rakas esikoistytär syntyi 27.7. kello 12.33. Neidillä oli painoa 3 960 g ja pituutta 51 cm. Perhe asuu Ylöjärvellä.

Ilona ja Aapo Jokisen sädehtivä tyttö syntyi 28.7. kello 14.15. Pituutta häneltä löytyi 52 cm ja painoa 3 348 g. Kotona Kangasalla tätä ihanuutta hoitaa ylpeä isosisko Selina 3 v.

Kaisa ja Tero Kemppisen pikku prinsessa syntyi sunnuntaina 7.8. kello 15.19. Pienellä suloisuudella oli painoa 3 602 g ja pituutta 50 cm. Kotona pikkuista odottaa isoveljet Christopher, 10, ja Vincent 8 v. Perhe asustelee Kangasalla.

Sanna ja Janne Tulokas saivat pojan 11.8. kello 1.42. Uusimman Tulokkaan mitat olivat 3 958 g ja 54,5 cm. Kotona Orivedellä vauvaa hoitavat myös innokkaat isosiskot Armi, 9, ja Enni 7 v.

Sadeharjun Hannan ja Tuomaksen poika syntyi 12.8 kello 16.54 mitoin 3 745 g/51 cm. Kotona Pirkkalassa pikkuveljeä odotti innokkaana isosisko Meea, 2 v 6 kk, sekä Inna-koira häntäänsä heiluttaen.

Taru ja Ilkka Virolaisen tytär syntyi 14.8. kello 8.28. Hän painoi 3 350 g ja oli 50 cm pitkä. Perhe asuu Nokialla.

Janni Luukkasen ja Timo Honkosen esikoislapsi syntyi 18.8. kello 18.30. Pituutta tamperelaispojalla oli 50 cm ja painoa 3 404 g.

Katja ja Henrik Pääkkösen Pieta-vauva syntyi pitkän käynnistelyn jälkeen isomummonsa syntymäpäivänä 20.8. kello 4.21. Pieta painoi syntyessään 3 042 g ja oli 50 cm pitkä. Vauvan syntymän myötä 3-vuotiaasta Jalmarista tuli isoveli.

Minkan ja Roopen esikoistytär syntyi 30.8. kello 5.55 aamulla. Pikkuisella, joka syntyi kuukausi ennen laskettua aikaa, oli painoa 2 372 g sekä pituutta 46 cm. Kotipaikkakunta Virrat.