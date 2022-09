Werstaan uusi näyttely näyttää tuttuja tavaroita, osallistu ennakkokierroksen arvontaan

Museo sai lahjoituksena muun muassa Mixein valokuva-albumeita, salmiakkikossua, Linda-siideripulloja ja Kinder-munien lelukrokotiileja.

Lokakuun alussa avautuu Werstaan Ysäri-näyttely, johon on kerätty materiaalia 1990-luvulta.

Nyt Moro arpoo ennakkokierrokselle 15 onnellista tiistaina 4.10. Täytä arvontalomake jutun lopussa.

Moro auttoi museota näyttelyyn sopivien tavaroiden ja kuvien etsimisessä. Lahjoituksia tulikin aika paljon, ja suuri osa niistä nähdään 7.10. aukeavassa näyttelyssä. Sitä voi käydä katsomassa kokonaisen vuoden ajan, eli 8.10.2023 asti.

Mukana on paljon valokuvia 1990-luvulta.

Nuorisomuotia on toki esillä esineinä ja kuvissa.

Kuinka paljon lahjoituksia saitte yhteensä, näyttelypäällikkö Anne Lahtinen?

”Tuohon on aika vaikea vastata, ollaan saatu toistasataa yhteydenottoa, ehkä jopa yli 200. Ihmisiltä on tullut todella paljon esineitä, on vaikea sanoa tarkkaa lukua. Osa esineistä on pieniä, kuten Kinder-munista tulleet krokotiilit. Ollaan saatu vaatteita ja satoja valokuvia muun muassa Itämeren risteilyiltä. Kaikki lahjoitukset eivät tule näyttelyyn esille, mutta suurin osa tulee.”

Miten valikoidaan, mitkä lahjoituksista päätyvät esille?

”Näyttelyyn on valikoitu tietyt teemat, jotka ovat välähdyksiä 90-luvun Suomesta. Vuosikymmenellä tapahtui niin runsaasti, ettei kaikkea voi kertoa. Kuvien suhteen on käytetty paljon lehtien ja eri museoiden arkistoja. 90-luvun kotitalouksien kameroilla otetut kuvat eivät ole laadultaan parhaita, mutta tunnelmaltaan ne ovat hersyviä.”

”Valokuvia lahjoittaneiden kanssa on käyty läpi, onko kuvissa oleville henkilöille ok, että kuva on näyttelykäytössä, tai onko kuva otettu julkisesta tilaisuudesta.”

Lahjoituksia on laidasta laitaan.

Puhelinten kehitys vauhdittui ysärillä.

Mitä tapahtuu niille lahjoitetuille kuville ja esineille, jotka eivät päädy näyttelyyn?

”Monet näistä esineistä tulevat näyttelyn oheisohjelmaan käyttöön. Suunnittelemme esimerkiksi ysäridiskoa, joten vaatteet pääsevät rekvisiittakäyttöön sinne ja muihin tapahtumiin. Kaikki esineet jäävät museolle käyttöön. Osa on varaesineitä, eli jos vaikka lelu menee rikki, se voidaan korvata toisella. Esimerkiksi barbeja olemme saaneet kymmenittäin.”

Lahjoitettiinko museolle jotain yllättävää?

”On Moron ansiota, että ravintola Mixei lahjoitti koko 1990-luvun ja 2000-luvun kuva-arkistonsa meille. Lahjoitus oli suorastaan kulttuuriteko, sillä kuva-arkisto on koko sateenkaarihistorian kannalta ainutlaatuinen. Aineistosta kaikki ei tule esille, näyttelyyn tulee vain pari kuvaa. Kuvissa ei ole ihmisiä tunnistettavissa näkyvillä. Näissä kuvissa olemme käyttäneet samanlaista harkintaa kuin muidenkin valokuvien osalta. Ei siis tarvitse pelätä yllätyksiä.”

”Saimme myös kotiviininkäymisastioita, yhdeltä lahjoittajalta tuli täysi setti ja hän kertoi meille kotiviiniharrastuksesta. Saimme myös salmiakkikossua ja Linda-siideripullon. Saimme myös 1990-luvulla kaupungilla töissä olleen kautta sanakirjoja, joita tehtiin maahanmuuttajille eri kielillä.”

Millaisia kommentteja yleisöltä on tullut näyttelystä?

”Ihmiset ovat olleet älyttömän positiivisella fiiliksellä liikkeellä, monet ovat kertoneet odottavansa innoissaan. Kutsumme kaikki lahjoittaneet katsomaan näyttelyä, jotta he voivat löytää oman esineensä sieltä.”

Mitä lahjoituksille tapahtuu sen jälkeen, kun näyttely on päättynyt?

”Näyttely lähtee mahdollisesti kiertämään myös muita museoita Suomessa. Muutoin nämä esineet ovat Werstaan omaisuutta. Osa päätyy kokoelmiin ja osa säilyy museon muussa käytössä.”