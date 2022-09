Kangasalaisen omakotitalon pihasta löytyi ”varsin mielenkiintoinen kasvi” – Laji on kotoisin Amerikasta ja tunnettu rikkaruoho pitkin maailmaa

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi -sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on Tampereen luonnontieteellisen museon intendentti.

Lukijan kysymys: Tällaista ihmetellään pihallamme? Mikähän lie? Luultavasti auringonkukan siemenien mukana tullut. Kuva on otettu vuosi sitten eli viime kesänä ja Kangasalla omakotitalon pihassa.

Anneli

Luontotohtori vastaa: Varsin mielenkiintoinen kasvi kyseessä. Sen nimi on hulluruoho, ja se on tunnettu rikkaruoho pitkin maailmaa. Se on helppo tuntea piikkisistä siemenkodistaan. Kotoisin se on Amerikasta.

Syy kasvin kuuluisuuteen löytyy kasvin sisältämistä myrkyistä, joista osa on syötäessä hengenvaarallisia. Koko kasvi myös haisee pahalle, lukuun ottamatta valkoisia kukkia, jotka puolestaan tuoksuvat hyvälle.

Kasvi leviää juuri auringonkukan siementen mukana, mutta se voi ilmestyä pihaan myös siemenpankista, missä se voi säilyä yli satakin vuotta. Hulluruoholla tunnetaan vanhastaan myös lääkinnällistä käyttöä, mutta myrkyllisyyden vuoksi se kannattaa jättää rauhaan.