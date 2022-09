Satavuotiaan Pyynikinkulman jokainen asunto on erilainen kuten myös asukkaatkin – Nyt talon ja sen ihmisten tarinat kootaan historiikiksi

Pyynikinkulman talon asukkaat juhlivat sata vuotta täyttänyttä taloaan. Tekeillä oleva historiikki keskittyy myös talossa asuneiden ihmisten tarinoihin.

Moro, Pyynikki

Satavuotias Pyynikinkulman talo on nähnyt vuosien varrella paljon. Viimeisimpänä vuonna 2021 talossa toteutettiin julkisivuremontti, jossa talo palautettiin alkuperäiseen asuunsa. Julkisivuremontin aikaan asukkaat päättivät seuraavasta projektista: talon tarina pitäisi koota historiikkiin.

”Meillä on ollut sellainen ajatusmalli, että niin sanotusti kuorien tekemisen lisäksi täytyy olla jotain muutakin. Jos jotain muutetaan, haluamme muistaa, mitä kaikkea talossa on ollut. Taloyhtiön hallituksessa olemme vastuussa nykyisille osakkaille, mutta myös niille, jotka täällä ennen ovat asuneet ja pitäneet talosta huolta”, Veli-Matti Heinijoki kertoo.

Tältä Pyynikinkulma näytti viime vuosituhannen alussa. Vanhat piirustukset ovat esillä kerhohuoneessa.

Pyynikin kulma on remontin jälkeen arvoisessaan kunnossa ja on yhdellä paraatipaikalla esimerkiksi Rosendahlin tai Pyynikin näkötornin suuntaan mennessä.

Heinijoki esittelee toisen talon asukkaan, Rainer Schimbergin kanssa talon kivijalassa sijaitsevan kerhohuoneen, joka on aiemmin ollut halkovarasto. Tänä päivänä siellä majoitetaan vieraita ja järjestetään taloyhtiön hallituksen kokouksia. Rosoiset tiiliseinät henkivät vielä vanhan ajan tunnelmaa ja niille on ripustettu valokuvia ja piirustuksia talon eri vaiheista. Komeileepa seinällä myös satavuotisjuhlaa varten tehty juliste historian tapahtumista sekä henkilöistä Pyynikin alueella ja Pyynikinkulman talossa.

”Halusimme korostaa yhteiskunnallista näkökulmaa. Selvitämme, miten yhteiskunta on talon aikana kehittynyt ja minkälaisia ihmisiä täällä on asunut. Täällä Pyynikillä on huviloita, mutta myös aivan työläisten asuntoja. Tämän talon ensimmäiset asukkaat ovat olleet pienyrittäjiä ja pienporvareita, eli eivät kovin varakkaita henkilöitä”, Heinijoki sanoo.

Talossa on 13 asuntoa, joista jokainen on erilainen. Myös asukkaat ovat erilaisia: on niin vuokralaisia kuin omistusasunnoissa asuvia. Heinijoki kertoo, että pisimpään talossa asunut asukas muutti taloon vuonna 1966.

Talon asukkaat kokoontuivat viettämään satavuotisjuhlia perjantaina 26.8.

Veli-Matti ja Hippi Heinijoen asunto Pyynikinkulmassa on kaksikerroksinen. Vanhat kattohirret on jätetty näkyviin remontin yhteydessä. Heinijoet ovat asuneet talossa 17 vuotta.

Selvitystyö tekeillä

Heinijoki vinkkaa, että historiikin tiedonkeruun parissa ovat työskennelleet kenties eniten Rainerin puoliso Outi Saarikoski-Schimberg ja heidän naapurinsa Helena Järvinen. Outi levittää kirjastohuoneensa pöydälle suuren punaisen kansion välissä olevia vanhoja piirustuksia, osakekirjoja, valokuvia ja lehtileikkeitä sekä tekstejä.

Aineistoa historiikkia varten on kerätty lukuisesta paikasta, ja nyt siitä alkaa olla jopa ylitarjontaa. Järvinen ja Schimberg ovat tutkineet Tampereen osoitekalentereita ja puhelinluetteloita sekä saaneet tietoa muassa kirjastoista, museovirastosta, Finnasta ja kansalliskirjastosta.

Historiikin kokoaminen aloitettiin talvella 2022, kun Saarikoski-Schimberg sai käsiinsä Säästöpankin talosta tehdyn historiikin. Kirja herätti hänen mielenkiintonsa koska hän itse asui samassa talossa 25 vuotta. ”Helena sitten sanoi, että tehdäänpäs meidänkin talosta tällainen”, Saarikoski-Schimberg sanoo.

Sisäpihalla on täysin oma rauhansa keskellä vanhaa asuinaluetta.

Outi Saarikoski-Schimberg ja Rainer Schimberg avasivat kotinsa oven Aamulehdelle myös vuonna 2021, kun julkisivuremontti valmistui. Outi on asunut Pyynikinkulmassa vuodesta 1998 ja Rainer vuodesta 2009.

Pyynikinkulman historiikissa on päätetty keskittyä talon ja Pyynikinrinteen alueen lisäksi ihmisiin. Saarikoski-Schimberg ja Helena Järvinen selvittävät millaisia ihmisiä ja keitä merkittäviäkin henkilöitä Pyynikinkulmassa on asunut. Tuloksia on jo saatu: Pyynikinkulmassa on aikoinaan asunut esimerkiksi useita opettajia, johtajia ja johtajattaria, palvelijoita, tehtaan työntekijöitä, taiteilijoita ja konttoristeja. Onpa talossa asunut myöhemmin niin Ilveksen kuin Tapparan pelaajiakin.

Talon julkisivua koristavat laatat merkkipaaluina sadan vuoden väliseltä ajalta. Pyynikinkulma rakennettiin vuonna 1921, ja sen julkisivuremontti sai Tampereen kaupungilta hyvän rakentamisen palkinnon vuonna 2021.

Rappukäytävässä on juhlallisuutta ja vanhan ajan tyyliä.

Yksityiskohtana kakluunit

Saarikoski-Schimberg kertoo kirjoittavansa historiikkiin oman lukunsa Pyynikinkulmassa asuneesta opettajasta, Rosa Emilia Ahoniuksesta ja tämän perheestä. ”Rosa Ahonius, jota myös Tytyksi kutsuttiin, oli omaa sukuaan Danielson eli taitelija Elin Danielson-Gambogin sisar”, hän kertoo.

Toinen Saarikoski-Schimbergiä erityisesti kiinnostava asia on asuntojen alkuperäiset Turun kaakelin kakluunit, joista on myös tulossa oma selvityksensä osaksi historiikkia. Asuntojen tapaan jokainen niistäkin poikkeaa hieman toisistaan. Jokaiseen asuntoon rakennetuista useista kakluuneista on jäljellä 13 kappaletta, joista Rainerin ja Outin, Helena Järvisen sekä Veli-Matti ja Hippi Heinijoen taloissa on vielä yhdet jäljellä.

Alkuperäinen kakluuni löytyy myös Heinijokien asunnosta. Kuvassa Hippi Heinijoki.

Vaikka tietoa ja tarinoita löytyisi vielä valtavasti, on historiikin määrä valmistua Saarikoski-Schembergin mukaan ensi kesään mennessä. Sitä, tullaanko historiikkia myymään painettuna kirjana, ei ole vielä päätetty. Veli-Matti Heinijoki pohtii, että historiikki voitaisiin julkaista myös jollakin tapaa sähköisessä muodossa.

”Nyt tehtävänämme on kirjoittaa ja säilyttää talon tarina. Se miten tarina lopulta jaetaan on vielä kysymysmerkki”, Heinijoki sanoo.