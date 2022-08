Tamperelainen hypermarket joutui rajoittamaan parkkipaikan käyttöä – Hakametsän konserttivieraat ja lähikerrostalojen asukkaat täyttivät autopaikat

Myös Ratikka lisäsi tapahtumapysäköintiä merkittävästi. Torstaista lähtien paikalla ovat parkkifirman valvojat.

Moro, Kaleva

Kahden tunnin kiekkopaikat Kalevan Prisman pysäköintialueella muuttuivat viikko sitten kolmen tunnin paikoiksi. Torstaina 1.9. parkkialueella käynnistyy myös pysäköinninvalvonta.

”Tavoitteemme on, että täällä on aina tilaa asiakkaiden pysäköintiin ja he löytävät paikan vaivattomasti ja helposti”, sanoo Prisma Kalevan ryhmäpäällikkö Meeri Pirinen.

Miten niin ei mahdu?

Moni on valvonnan alkamisesta kuultuaan ihmetellyt, että teillähän on valtava parkkialue, miten niin sinne ei mahtuisi. Niin sitä luulisi, mutta ei.

”Pitkäaikaispysäköinti ja tapahtumakävijöiden pysäköinti ovat kasvaneet koko ajan. Kalevassa on liian vähän parkkipaikkoja, joten asukkaat pitävät autojaan täällä. Samoin esimerkiksi Hakametsän tapahtumien aikana paikat ovat tukossa.”

Pirinen kertoo, että jo pitkään on asiakkailta tullut toiveita pysäköintirajoituksista heille, jotka käyttävät aluetta liityntäpysäköintiin eli matkustavat esimerkiksi ratikalla keskustan tapahtumiin tai pitkänmatkan bussilla matkoilleen.

Nyt valvonnan aloittaa Parkkipate.

”Valvonnasta ei tule meille tuloja”, Pirinen korostaa.

Pysäköinninvalvonnan aloittaminen Kalevan Prismalla ei haittaa Senna Mesimäkeä, joka käyttää muutoinkin aina parkkikiekkoa. ”Onhan täällä pitänyt jo pitkään käyttää, ja monessa paikassa Tampereella saa heti sakon, jos ei käytä.”

Välillä jo vaaraksi

Muiden kuin asiakkaiden pitkäaikainen pysäköinti on pahimmillaan ollut vaaratekijä suurten tapahtumien aikana.

”MM-kultajuhlien aikaan tällä oli kaikki paikat täynnä ja autoja oli myös parkkipaikkojen ulkopuolella, kulkuväylillä ja lastaussiltojen edessä. Tavarankuljetukset eivät päässeet perille ja pelastustiet olivat tukossa.”

Talvisin pitkäaikaispysäköinnissä olleet autot estivät paikkojen aurausta.

Pidennys auttaa

Moni asiakas on myös pahoittanut mielensä, kun on luullut, että kiekkoaika pysyy kahdessa tunnissa. Siinä ajassa ei aina selvitä kaupasta takaisin autolle.

”Haluamme, että asiakkailla on rauhassa aikaa käydä kaupassa, joten parkkikiekolla saa nyt pysäköidä kolme tuntia.”

Uudet kolmen tunnin aikaopasteet asennettiin parkkipaikalle viime viikolla. Ennen aikaraja oli kaksi tuntia. Pysäköinnin valvonta käynnistyy torstaina.

Entäpä, jos menee kampaamoon permanenttiin ja työ kestää neljä tuntia?

”Kampaamossa on järjestelmä, johon auton rekisteritunnus syötetään. Sen jälkeen voi rauhassa olla kampaamossa niin kauan kuin tarvitsee.”

Koikkarissa on

Kalevan Prisma on keskeisessä solmukohdassa idästä Tampereen keskustaan matkaaville. Siksi ratikan aloittaminen on tehnyt ilmaisesta pysäköintialueesta entistä houkuttelevamman.

Virallista liityntäparkkia ei nyt suunnitella, sillä koko alueen rakentaminen on kesken. Sellainen on yli 30 autolle Koivistonkylän Prismalla.