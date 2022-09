Mihin katosi kaupungin ehkä tunnetuin kalaravintola? Asiakkaat käyvät kyselemässä herkkuruokien sijaintia uudelta vuokralaiselta

Moro otti selvää, mitä tapahtui Tammelan torin laidalla sijainneelle suositulle ravintolalle.

Moro, Tammelan tori

Moni tamperelainen on ihmetellyt, mitä tapahtui suositulle Kalakokit-ravintolalle Tammelantorin laidalla.

Kalaravintola lopetti toimintansa syyskuussa 2021. Tuolloin ravintola tiedotti Facebook-sivullaan, että ravintola suljetaan putkiremontin ajaksi alkaen 18.9.

Lokakuun alussa ravintola kiitti asiakkaitaan kuluneista neljästä vuodesta ja tiedotti, että ravintola on suljettu Tammelantorin laidalla, kunnes uusi paikka löytyy.

Nyt vuotta myöhemmin Moro tavoitti ravintolan omistajan Jukka Salmelan ja kysyi, mitä ravintolalle kuuluu ja onko uutta toimitilaa mahdollisesti löytynyt.

”Katselen, jos jotain osuu kohdalle. Tällä hetkellä olen palkkatöissä ja tyytyväinen tilanteeseeni”, Salmela kommentoi.

Salmela kertoi, että syy lopettamiseen on toimitilan kunto. Jotta liiketilassa olisi voinut jatkaa ravintolatoimintaa, se olisi vaatinut isoja remontteja, eikä Salmela halunnut lähteä tekemään niitä.

Tiloissa kampaamo

Vanhan Kalakokit-tilan toiselle puolelle on muuttanut parturi-kampaamo Salon so Lux. Siellä työskentelevä Sari Launis kertoo, että kampaamossa käy paljon porukkaa kysymässä, missä Kalakokit on.

”Olen itsekin käynyt syömässä siellä. Moni on jäänyt kaipaamaan kalaravintolaa”, Launis kertoo.

Launis muutti yrityksensä Tammelantorin laidalle huhtikuun lopussa. Sitä ennen hän toimi Tampereen yliopistollisessa sairaalassa kampaaja 22 vuotta, mutta joutui viime vuonna lähtemään vanhoista tiloistaan.

”Vaikka on tietenkin harmi, että Kalakokit joutui tästä lähtemään, itse olen ollut todella tyytyväinen tiloihin”, hän kertoo.

Entisen kalaravintolan toiselle puolelle ei ole tullut uutta toimijaa, eikä Launiksella ole tietoa uudesta tulokkaasta.