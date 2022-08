Kivinen rajapyykki jätettiin tuoreen asvaltin keskelle jalkakäytävällä Tampereen Huikkaalla – ”Mitä täällä oikein hommataan”

Moro sai lukijavinkin omituisesta kivestä uuden päällysteen keskellä ja lähti tutkimaan asiaa.

Moro, Huikas

Ensimmäinen ajatus on, että enpä haluaisi tuohon kompastua tai osua pyöräillessä. Etenkin hämärässä ja pimeässä tuo on surmanloukku.

Toinen ajatus on, että mitä ihmettä. Mitä täällä Huikkaalla on tapahtunut?

Samaa miettii myös paikalle osunut lähiasukas Juho Rekola. Keskelle jalkakäytävää tuoreen asvaltin keskelle jätetty iso kivenlohkare koettelee ihmisen käsityskykyä.

”Mitä täällä oikein hommataan”, Rahkola hämmästelee.

Kivi on loivaan alamäkeen laskevassa kaarteessa Takahuhdintien ja Yli-Huikkaantien risteyksessä.

Näky, jota ei osaa odottaa hiljattain päällystetyllä jalkakäytävällä. Kyse on rajapyykistä ja asvalttia on lipsahtanut tontin puolelle. Tilanne korjataan niin, että asvaltti menee kiven vasemmalta puolelta.

Moro sai kivestä lukijavinkin ja kuvan, joka julkaistiin viime viikon Morossa Lukijan välährys -palastalla.

Asvaltin keskelle jätetty kivi on niin omituinen, että sen historian selvittäminen on suorastaan Moron velvollisuus.

Kivi on kiinni todella tukevasti ja hievahtamatta. Kiven päälle on aikoinaan porattu pieni reikä. Moron selvityksessä kävi ilmi, että kivi on tontin rajapyykki.

Sähköjä uudistettiin

Takahuhdinkadun yli kulkevalla Yli-Huikkaantiellä on kesän aikana uudistettu sähköverkkoa ja muun muassa valaistus. Urakoitsijana on Tampereen Vera oy.

Työmaan urakoitsijan yhteyshenkilö Markku Kanerva Tampereen Verasta ei ole nähnyt kiveä, kummastelee tapausta ja kertoo, että kyseinen kohta on heidän työmaa-alueensa ulkopuolella eikä kiven tarinasta ole hänellä tietoa.

Onpa omituista

Samaa sanotaan Tampereen kaupungin katusuunnittelusta. Tapausta pidetään hämmästyttävänä ja omituisena, mutta mitään tietoa siitä ei ole.

Soitetaanpa Tampereen virastotaloon ja siellä kaupunkiympäristön palvelualueelle. Tietäisikö kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito -yksikön rakennuttamispäällikkö Petri Kantola jotakin kivestä?

”Kuulostaa kummalliselta, täytyypä käydä katsomassa paikkaa ja selvitellä asioita”, Kantola sanoo ja sovimme palaavamme asiaan.

Seuraavana päivänä hän kertoo, että Veran projekti-insinööri Heikki Finnilä osaa kertoa kiven tarinan.

Mysteeri lähenee ratkaisuaan. Finnilä vastaa puhelimeensa ja kertoo, että Vera rakensi sähköverkkoa Yli-Huikkaankadulla. Kivi ja asvaltoitu alue on varsinaisen työmaa-alueen ulkopuolella, mutta sieltä kytkettiin kaapeleita Yli-Huikkaantielle.

”Meidän jäljiltä se siellä on. Se on vanha tontin rajapyykki, joita ei voi siirrellä. Vanhasta Google Mapsin kuvasta katsoin, niin aiemmin asvaltti on mennyt kiven vierestä eli kaivuun jälkeen on vähän asvaltoitu myös tontin puolelta.”

Mitä asvaltoija on miettinyt?

”En tiedä. Takahuhdintie ja tämä kohta päällystettiin yöllä. Olisihan siinä voinut neuvoja soitella, mutta tuskin yöllä olisin vastannut.”

Finnilä toteaa, että tilanne käydään korjaamassa. Asvalttia poistetaan ja tontin puolelle laitetaan mullat niin, että kivi jää asvaltin ulkopuolelle.