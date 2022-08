Harmaalehtisen pensaan leviäminen huolestuttaa lukijaa – Asiantuntijan mukaan laji on ollut aiemmin yleisesti käytetty

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi -sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on Tampereen luonnontieteellisen museon intendentti.

Lukijan kysymys: Mikä on tämä harmaalehtinen puu, jonka leviämisestä en ole ollenkaan iloinen?

Ihmettelijä

Luontotohtorin vastaus: Pieni pensas on nimeltään (lännen)hopeapensas. Se on aiemmin puutarhoissa yleisesti käytetty koristekasvi, joka on kotoisin Pohjois-Amerikasta.

Se ei juuri kasva puun mittoihin, vaan jää pieneksi pensaaksi, joka tuottaa aika paljon juurivesoja, ja leviää siten kasvullisesti.