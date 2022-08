Takahuhdista löytyi erikoisen näköinen, höyheneksi luultu toukka – Asiantuntija kertoo, millainen hyönteinen toukasta kehittyy

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi -sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on Tampereen luonnontieteellisen museon intendentti.

Lukijan kysymys: Kävelytiellä näin tämän höyhenen, tai niin aluksi luulin. Tarkempi tarkastelu osoitti sen olevan karvainen toukka. Mistähän on kyse?

Havainto on tehty 20.7. Takahuhdissa kävelytien reunassa. Kooltaan toukka on noin 3 cm. Väriltään se on vaalean vihertävä.

Päivi Peltomäki

Luontotohtorin vastaus: Tämä on jänöyökkösen toukka. Sen tunnistaa juuri hyvin pitkistä karvoista.Väritys on usein vihertävä, keltainen tai jopa valkoinen. Toukka syö vihreitä lehtipuiden lehtiä, usein se elää koivulla. Loppukesän tai syksyn tullen se koteloituu johonkin lahopuun kappaleeseen, usein maaperässä.

Aikuinen perhonen lentää keskikesän öinä. Se on väriltään lumivalkoinen ja naamioituu siten hyvin koivun rungolle. Laji on aika yleinen mutta ei kovin runsaslukuinen.