Tamperelainen teatterin ystävä on tehnyt sadan tunnin edestä haastatteluja tähtinäyttelijöistä – Nauhoilla on muun muassa Sylvi Salosen, Eila Roineen ja Veikko Sinisalon tarinoita

Näillä haastattelunahoilla on monia uskomattomia tarinoita näyttelijöistä ja muista teatterintekijöistä.

Moro, Onkiniemi

Tapio Parkkisen työpöydällä on iso kasa haastattelunahoja.

”Tässä on vasta neljäsosa kaikista niistä haastatteluista, joita olen tehnyt”, hän sanoo.

Haastattelunauhat ovat viimeisiltä kahdeltakymmeneltä vuodelta. Parkkinen on haastatellut Tampereen Työväen Teatterin sekä Tampereen Teatterin näyttelijöitä ja muuta väkeä. Esimerkiksi kerran haastateltiin teatterin lippukassan työntekijää.

Moro oli paikalla todistamassa, kun Parkkinen allekirjoitti paperin, jossa hän luovuttaa nauhat Tampereen teatterimuseon käyttöön. Paikalla olivat museon puolesta Esko Raipia, Liisa Roine ja Seppo Mäki.

Ensin oli pukukirja

Haastatteluprojekti alkoi, kun Tampereen Työväen Teatteri täytti sata vuotta vuonna 2001. Silloin Parkkinen alkoi tehdä Tampereen Työväen Teatterille pukukirjaa, johon hän kysyi näyttelijöiltä, miten puku vaikuttaa heidän roolisuoritukseensa.

Pukuhaastatteluja tehdessään hän sai selville muun muassa, että näyttelijä Eila Roine valitsi kengät sen perusteella, miten hahmo kävelee.

Kun haastateltavia tuli paljon, niistä päätettiin pitää yleisön edessä järjestettäviä tilaisuuksia. Kun Tampereen Työväen Teatterin väki oli käyty läpi, hypättiin Tampereen Teatterin puolelle tekemään samaa.

”Tässä on muuten Veikko Sinisalon haastattelu vuodelta 1999, eli se oli jo ennen sitä”, Parkkinen sanoo yhtä nauhaa katsoessaan. Sinisaloa haastateltiin hänen kotonaan.

Yleisön edessä

Haastattelut toteutettiin yleisön edessä, ja keskusteluillat olivat aina suosittuja. Esitysten aikana lavalla näytettiin valokuvakokoelmia, jotka liittyivät aina kulloinkin käynnissä olevaan haastatteluun.

”Olen huomannut, että kun olen puhunut puolitoista tuntia siellä, niin yleisö tykkäsi näistä näyttelijöiden muisteloista. Nytkin on tullut palautetta, että eikö haastatteluja voisi taas pitää. Olemme käyneet myös palvelutalossa pitämässä teatteriaiheisia keskusteluiltoja, joissa olemme kertoneet eri teatterisuvuista, ja se on ollut hyvää viihdettä”, Parkkinen kertoo.

Tapio Parkkinen haastattelemassa teatterinjohtaja Rauli Lehtosta Teatterikahvila Kivessä vuonna 2005.

Parkkinen on pitkän teatteriuransa aikana oppinut tuntemaan monta näyttelijää ja teatterimaailmassa mukana ollutta, joten hän tietää, mitä keneltäkin on kannattanut kysyä.

”Jotkut ovat hyviä puhujia, ja jotkut taas ujostelevat tamperelaiseen tyyliin. Joiltain taas toivoisi, että olisi nyt vähän aikaa hiljaa”, Parkkinen kommentoi haastateltavina olleiden persoonia.

”Tässä nauhalla on Tapani Perttu. Haastattelu on tehty hiukan ennen, kun hän jätti teatterin,”, Parkkinen muistelee.

Myös näyttelijä Sylvi Salosesta on tehty useita haastatteluja, ja myös kellariteatterissa muistelutilaisuuksia, jotka kulkivat nimellä Tänä iltana Sylvi Salonen. Muistelutilaisuudet olivat koko illan mittaisia esityksiä, joissa oli myös väliaika.

”Sylvin jutut ovat kuolemattomia. En kerro niitä nyt, koska ne ovat niin uskomattomia”, Parkkinen kertoo.

Tarkoitus oli tehdä muistakin näyttelijöistä samanlaiset muistelutilaisuudet, mutta halukkaita oli niin paljon, ettei kaikkia voitu toteuttaa.

Julkaistaan vuonna 2023

Nyt Parkkisella on edessä nauhojen museointi. Hän käy läpi jokaisen nauhan ja kirjaa haastateltavien nimet sekä haastattelujen vuosiluvut ylös. Tarkoitus on, että nauhat ovat näkyvillä Teatterimuseon nettisivuilla vuoden 2023 lopussa. Yhteensä materiaalia on noin sata tuntia.

Haastattelunauhoilla on materiaalia noin sadan tunnin edestä. Tapio Parkkinen käy kaikki nauhat läpi, ja ne julkaistaan Teatterimuseon nettisivuilla vuonna 2023.

”Teatterifriikit kyllä jaksaa kuunnella näitä. Nämä nauhat ovat aitoa teatterihistoriaa. Valokuvat eivät puhu, eikä tekstiä jaksa lukea, mutta kuunnella kyllä jaksaa”, Raipia kertoo haastattelunauhojen merkityksestä.

Tampereen teatterimuseo ry on perustettu vuonna 2016. Yhdistyksessä on toistasataa jäsentä, ja se on puheenjohtaja Raipian mukaan ”kasvanut kuin pullataikina”. Teatterimuseo kokoaa yhteen muistoja teatterimaailmasta. Yhdistyksen tehtävä on edeltävien teatterisukupolvien perinnön vaaliminen ja esiin nostaminen.