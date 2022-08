Moro noin 15 vuotta sitten: Vaakuna yllä kelpaa hyvin kulkea

Moro, 23.8.2007

Tampere-Seuran iloinen naiskolmikko poseeraa rinta rottingilla Keskustorilla yllään Tampereen vanhan vaakunan koristamat t-paidat. Heidän mielestään paita on esimerkki onnistuneesta vanhan vaakunan käytöstä.

Moro kysyykin nyt seuraavaksi teiltä lukijoilta, mihin vanha vaakuna sopisi.

T-paidan valmistuttaja on perheyritys Vivantti Ky. Tampere-Seura on sen välittäjä ja muitakin ostopaikkoja on. Tampere-Seuralla on ollut paitaa myynnissä pari viikkoa ja sen kuluessa on tehty jo kolme lisätilausta. Mainostamista ei ole harrastettu lainkaan.

50 ideaa

Tampere-Seura otti paidan myyntiin, koska kaupungin lupa oli kunnossa ja se sopi seuran toimintalinjaan.

”Idean kehitti appiukkoni Jarmo Virtanen. Hän pyysi luvan kaupungin markkinointiosastolta ja aina pormestarilta asti. Lupa järjestyi jo alkuvuonna, mutta saimme toimitukset liikkeelle vasta kuukausi sitten. Teemme yhteistyötä paitafirman kanssa, sillä meillä ei ole

painokoneita”, kertoo Tatu Salminen Vivantti Ky:stä.

Tampere-Seuran toiminnanjohtaja Heidi Martikainen lupaa siltä seisomalta kertoa viisikymmentä ideaa vanhan vaakunan hyödyntämiseksi. Yksi reunaehto hänellä on: käytön pitää olla hyvän maun mukaista ja osoittaa tyylitajua, sillä nämä kumpikin ominaisuus kuuluvat tamperelaisuuteen.

”Näkisin mielelläni, että vanha vaakuna esiintyisi käyttötavarassa, joka istuisi tavalliseen arkeen. Ei esimerkiksi olisi hassumpaa, jos olisi kestävästä markiisista tehty ostoskassi, joka korvaisi muovikasseja.”

Vaakunakysymyshän on tarkoitus nostaa pöydälle seuraavassa kaupunginvaltuuston kokouksessa syyskuun puolivälissä.

Hyvää tuulta

Heidi Martikainen pitäisi vanhan vaakunan ”markkinointivaakunana”.

”Vaakunan vaihto uudesta vanhaan olisi valtava prosessi. Vanha vaakuna voisi olla sellainen hyvän tuulen levittäjä ja kaikkien kaupunkilaisten oma vaakuna, joka levittäisi positiivisuutta.

Ideoiden tulvasta hän luettelee lisää esimerkkejä: kännykälle kaulapussi, kouluvihko, muki, kaupungin lahjatavaraksi vieraskirjan kansi ja kirjekuori. Tampere-Seuralla on vanhaa vaakunaa esittävä juliste ja postikortti, joten t-paita täydentää hyvin tuoteperhettä.

Ihan pian isoäidiksi tuleva Heidi Martikainen ehdottaa, että vauvatuotteitakin voisi joku kehittää uusille paljasjalkaisille tamperelaisille.

Hän ennustaa, että ennen joulua vielä ilmestyykin lisää tavaroita, joissa vanha vaakuna esiintyy.

On hän jo nähnytkin muun muassa mansetit ja pinssejä on tehty pikkuerä.

Ei tällaisia

Vielä helpompi on Heidi Martikaisen mielestä luetella, mihin käyttöön vanha vaakuna ei missään nimessä sovellu.

”Minusta ei ole sopivaa, että sitä käytettäisiin sellaiseen, mikä menee roskiin. Siis ei serviettejä tai talouspaperia tai ruokapaketteja.

Heidi ei halua myöskään vanhaa vaakunaa pipaan, sillä sinivalkoinen tupsupipa on se ainoa oikea tamperelainen.

Pipassa ei vaakuna edes näkyisikään.

”En halua myöskään sellaisia vaakunatavaroita, joiden päällä istuttaisiin tai käveltäisiin – ei peflettejä eikä kenkiä. Pyyhekin on vähän rajatapaus.”

Lautanenkin on vähän niin ja näin, kun haarukka naarmuttaa kuvion.

”Täytyy olla sellaisia vaakunatuotteita, jotka kestävät päivänvalon ja joita kehtaa näyttää turkulaisille.”