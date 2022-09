Onko Karhusen kädessä Tampereen halvin? Kupillinen maksaa 50 senttiä – Vastaa Moron kyselyyn

M-maketin kauppias Jarmo Karhusen mukaan kahvin hinta on pidetty tarkoituksella niin edullisena. Edullinen mukaan otettava kahvi on etenkin julkisen liikenteen kuljettajien suosiossa.

Kauppias Jarmo Karhunen ei paljasta M-Marketissa keitetyn kahvin reseptiä. Kahvi on joka tapauksessa ehkä Tampereen edullisin.

Moro, Koskikeskus

Moro uutisoi aiemmin elokuussa Tampereen torikahvien hinnoista. Useassa paikassa hintoja oltiin jouduttu nostamaan, ja ne vaihtelivat yhdestä eurosta reilun kahden euron puolelle. Lukijoilta kysyttiin, onko oikein että kupillinen kahvia maksaa joissakin paikoissa yli 2,50 euroa. Melkein 70 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että sen hintainen kahvi on liian kallis.

Kauppias Jarmo Karhunen otti osaa keskusteluun kahvin hinnasta. Hän kertoo, että Koskikeskuksessa sijaitsevassa M-marketissa pieni kupillinen kahvia maksaa 50 senttiä. Kirjoitusvirhettä hintalapussa ei ole käynyt, vaan kahvi on Karhusen mukaan tarkoituksella niin edullista.

”Kaikki ei voi olla halpaa, niin pidämme edes jonkun tuotteen edullisena”, Karhunen sanoo.

Kahvi ja munkki eurolla

Kahvin voi kaataa itselleen heti sisäänkäynnin lähettyviltä suuresta termoskannusta. Tarjolla on myös teetä, jonka hinta on sama kuin kahvin. Kahvin sekaan voi lisätä sokeria sekä laktoositonta kevytmaitoa tai kaurajuomaa. Kahvin kaveriksi voi ostaa munkin, jolloin yhteishinta on yhden euron.

Karhunen ei halua paljastaa, minkä merkkistä kahvia termoskannuun keitetään, mutta kehuu sen olevan erinomaista. Asiakkaita Koskikeskuksen alakerrasta löytävässä ruokakaupassa riittää, ja niin myös kahvinjuojia Karhusen mukaan. Hän kertoo, että etenkin linja-auton ja ratikankuljettavat poikkeavat myymälään ostamaan kupillisen kahvia mukaansa.

”Useampi pannu täytyy keittää päivän aikana”.

Kustannusten nousun takia Karhunen ei voi luvata, että kahvikupillisen hinta voitaisiin pitää hänen kaupassaan aina niin edullisena. Yksi edullinen tuote ei kuitenkaan Karhusen mukaan ratkaise koko kaupan kannattavuutta.

Tiedätkö Tampereelta paikan, josta kupillisen kahvia voi ostaa vielä edullisemmin? Kerro havainnoistasi Moron toimitukseen.