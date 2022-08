Tampereelle avattiin mahdollisesti Suomen suurin aasialainen ruokakauppa – Etnisiä ruokakauppoja on varsinkin Kuninkaankadun ympäristössä ja Hervannassa

Etnisten ruokakauppojen määrä kasvoi Tampereella vielä yhdellä, kun Aasia Market avattiin. Tuotteita kaupassa on useasta eri Aasian maasta.

Moro

Tampereen Kuninkaankadulle avatusta Aasia Marketista löytyy sellaisia elintarvikkeita, joita ei tavallisissa ruokakaupoissa näe. Aasia Marketin avajaiset pidetään vasta 1. syyskuuta, mutta jo nyt pakastealtaat ja kuivaruokahyllyt on täytetty eri Aasian maiden tuotteilla. Kaupassa asiakkaita palvelee, hyllyjä järjestelee ja laatikoita purkaa työntekijä Mei Hong.

Hän kertoo, että Aasia Marketissa tuotteita on yli kymmenestä eri maasta ja hän luulee kaupan olevan Suomen suurin aasialainen ruokakauppa. ”Kun asiakkaat astuvat sisään he ovat hämmästyneitä siitä, että tämä on niin iso”, Hong kertoo.

Aasia Market on saanut Tampereella hyvän vastaanoton, vaikka vihannes- ja hedelmäkuormat sekä kylmäkaapit ovat vielä tulossa. Maanantaina 22. elokuuta kaupalla oli useita laatikollisia tavaraa odottamassa hyllyttämistä, mutta asiakkaita käveli sisään heti aamupäivällä useita.

Aasia Market sijaitsee keskeisellä paikalla kävelykadulla osoitteessa Kuninkaankatu 24.

Etniset ruokakaupat Tampereella Listasimme Tampereella toimivat eri maiden tuotteisiin erikoistuneet ruokakaupat: Aasia Market, Kuninkaankatu 24 Panda Market, Kuninkaankatu 22 Afghan Market, Näsilinnankatu 19 Alanya Market, Puutarhakatu 14 Viron herkkukauppa, Hämeenkatu 14 Guun Asian Market, Kuninkaankatu 31 Asian Spicy Market,Tuomiokirkonkatu 25 East Asia Mart, kauppakeskus Tullintori, Tullikatu 6 Thai Thai by kunkid, Pinninkatu 30 Sherrys Oriental, Insinöörinkatu 19 Bai Wei Asian Shop, kauppakeskus Duo, Pietilänkatu 2 Cindyn aasialainen kauppa, Insinöörinkatu 27

Tuotteita hyllykaupalla

Hong työskentelee aasialaisessa ruokakaupassa ensimmäistä kertaa. Hän arvelee, että suomalaiset ovat rohkeampia kokeilemaan erilaisia ruokalajeja keittiössä. Toki aasialaiseen ruokaan liittyy myös trendejä, jotka saavat ihmiset poikkeamaan myös Aasia Marketissa, kuten sushin suosio tai etelä-korealaisen kulttuurin fanittaminen.

Hong ehdottaa helpoksi tavaksi tutustua aasialaiseen ruokakulttuuriin erilaisten wokkien valmistamista. Yhteen nuudeli- tai soijakastikelaatuun ei tarvitse tyytyä, vaan Aasia Marketista löytyy monia vaihtoehtoja yksinkertaisenkin ruokalajin valmistamiseen.

Esimerkiksi erilaisille nuudeleille on oma hyllyvälinsä, josta löytyy myös nopeasti valmistettavia nuudeliaterioita. Soijakastikkeita on omassa hyllyvälissään erilaisia tummista vaaleampiin, kuten myös chilikastikkeita. Omat hyllynsä on myös hot potin ja sushin valmistamiseen tarvittaville raaka-aineille ja välineille.

”Olen huomannut, että suomalaiset pitävät tulisesta ruuasta”, Hong sanoo.

Heti Aasia Marketin sisäänkäynnin vieressä ovat pakastealtaat. Vihanneksia ja hedelmiä on tulossa tyhjälle seinälle. Riisiä voi ostaa Aasia Marketista pienissä pakkauksissa tai suurissa säkeissä.

Tulisille kastikkeille on Aasia Marketissa oma hyllynsä, josta vaihtoehtoja löytyy useita.

Myös makeita herkkuja

Vastakohtana tulisille mauille Aasia Marketista löytyvät omat hyllynsä myös suolaisille naposteltaville ja makeisille, jotka ovat kummatkin olleet Hongin mukaan suosittuja asiakkaiden keskuudessa. Makeisosastolta Hong näyttää riviin järjestettyjä erivärisiä mochi-leivonnaisia, jotka ovat suosittuja Japanissa ja Taiwanissa. Huomion kiinnittävät myös kuukakut, jotka ovat osa kiinalaisen kuujuhlan tarjoiluja.

Hyllyrivistön perällä on vielä intialainen osasto, jossa tilaa on raivattu etenkin mausteille. Pakkauskoot näyttävät suomalaisiin ruokakauppoihin verrattuna suuremmilta, mutta hinnat kohtuullisilta. Aivan sisäänkäynnin edessä on useampi pakasteallas, joissa on muun muassa lihaa, kasviksia ja pakastettua tofua.

Aasia Marketilla on toinen liike Oulussa sekä verkkokauppa. Hong kutsuu Tampereen liikettä myös yhteisöksi, koska sinne kokoontuu etenkin aasialaisia asiakkaita. ”En tiennyt, että Tampereella on niin paljon aasialaisia”, hän naurahtaa.

Makeisosastolla oli myös kiinalaisen kuujuhlan aikaan nautittavia leivonnaisia, kuukakkuja. Leivonnainen on koristeltu kuvioinnilla.