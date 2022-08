Moron pääkirjoitus: Paras kampaaja ikinä oli kampaajaopiskelija – Opiskelijoiden palvelut ovat edullisia ja hyvälaatuisia

Paras kampaaja, jolla olen koskaan käynyt, oli kampaajaopiskelija. Häneltä sain erinomaista asiakaspalvelua, ja työn jälki oli niin hyvää, että muistelen kokemusta lämmöllä vielä vuosien jälkeenkin.

Opiskelijalla ei ole yhtä paljon kokemusta kuin kokeneemmalla kollegalla, mutta sitäkin enemmän halua tehdä parhaansa. Opiskelijoiden palvelut ovat hintatasoltaan edullisia, eikä tasoon tarvitse pettyä. Sen varmistavat innokkaiden opiskelijoiden lisäksi ammattitaitoiset opettajat.

Morossa esitellään tällä viikolla Tampereen seudun ammattioppilaitos Tredun Kangasalan toimipisteen opiskelijoiden suunnittelemia ja leipomia pullia. Pääsin juttukeikalla maistamaan niitä, ja ne olivat herkullisia. Harvasta kahvilasta saa yhtä hyvää pullaa. Te lukijat pääsette äänestämään, mitä pullaa tarjotaan Moron peräkonttikirppiksen hyväntekeväisyyskahvilassa.

Kun vierailin Kangasalan Tredussa pullia maistamassa, tutustuin kahvilaan, jossa tarjotaan opiskelijoiden leipomuksia. Tuoksu oli hurmaava ja hintataso edullinen. Jäin pohtimaan: miksen seuraavalla kerralla tulisi kahville tänne? Pääsen halvalla, saan laatua ja tuen tulevaisuuden ammattilaisten oppimista, kun käytän opiskelijoiden palveluita. Opiskelijoilla on halu näyttää, että he osaavat, joten he myös panostavat jokaiseen tilaisuuteen näyttää kykynsä.