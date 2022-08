Kaukajärvellä on ikävästi tuhottuja pensaita – Asiantuntija kertoo, mikä laji on punonut seitit

Lukijan kysymys: Mikä aiheuttaa moista pensaiden tuhoa Kaukajärven Isolamminpuistossa? Näkyy ympäri puistoa. Pensaissa ei yhtään lehteä.

Olli-Pekka

Luontotohtori vastaa: Seitit kuuluvat tuomenkehrääjäkoille, jolla on tänä kesänä kannan huippuvaihe Etelä-Suomessa. Kyseessä on siis hyvin yleinen ja meillä alkuperäinen pieni perhonen, joka esiintyy muutaman vuoden välein runsaana ja välillä taas on harvalukuisempi. Syynä vaihteluun on perhosen ja sitä harventavien loispistiäisten kantojen vaihtelu.

Loiset siis harventavat perhosta, jonka jälkeen vähenevät itse, kunnes taas vuorotellen toipuvat. Tuomi ja kehrääjäkoi ovat sopeutuneet toisiinsa vuosimiljoonien aikana, eikä tuomi isommin kärsi tästä, vaan tekee sujuvasti uudet lehdet toukkien lähdettyä.