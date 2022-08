Moron lukija ihmettelee, miksi Särkänniemen valotaulu on päällä öisin

Moro, Särkänniemi

Moron lukija Hämeenpuistosta lähetti kuvan ja miettii, miksi Särkänniemen huvipuiston infotaulu loistaa myös öisin.

”Asumme Hämeenpuistossa, josta on kauniit näkymät Särkänniemeen ja sen yli - paitsi iltamyöhään. Olen ihmetellyt miksi Särkänniemen jättimäinen infotaulu on päällä myös öisin ja silloin täysin blankkona. Valotaulu loistaa yöllä kun puisto on kiinni ja Näsijärven auringonlaskun sijaan näkyy tuo Särkän oma valoilmiö.”

”Olen yrittänyt saada Särkästä kiinni jonkun joka tietäisi asiasta, mutta turhaan. Luulisi, että tuollainen kapistus vie sähköä muutaman rattimatkan verran vuodessa”, nimimerkki Jari kirjoitti.