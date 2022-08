Moro noin 15 vuotta sitten: Punakoison marjat voivat viedä hengen

Moni ei tunne vaarallista kasvia

Punakoiso on erittäin myrkyllinen kasvi, jota on myös Tampereella.

Moro, 16.8.2007

Tampereen rannoilta ja puutarhoista löytyy jättiputkiakin vaarallisempi kasvi, joka kannattaa jättää rauhaan.

Jo muutaman punakoison marjan syöminen voi viedä hengen. Kukaan ei kuitenkaan tiedä tarkkaan, missäpäin kaupunkia punakoiso kasvaa.

Kerro Morolle, jos olet havainnut kuvien esittämän kasvin kasvavan luonnossa. Moron tietojen mukaan se on levinnyt muun muassa Armonkalliolle. Särkänniemessä ja Hatanpäälläkin sitä on nähty.

Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Matti Kääntönen vakuuttaa, että punakoisoa löytyy takuuvarmasti Tampereelta. Kääntösen tiedossa ei ole myrkytystapauksia.

Yleinen koristekasvi

Punakoiso viihtyy luonnossa kosteikoissa ja kosteilla niityillä, ojien varsilla ja allikoissa. Köynnöstävää puolipensasta tavataan läntisessä Suomessa aina Oulun korkeudelle saakka. Tähän aikaan vuodesta punakoison herkulliselta näyttävät marjat alkavat jo olla punaisia ja ovat lapsia houkuttelevan näköisiä.

Luonnonvaraisena alunperin kasvaneen, mutta myös koristekasvina yleistyneen punakoison kaikki osat, erityisesti marjat, ovat erittäin myrkyllisiä.

Kukat muistuttavat perunan kukkia, mutta ovat väriltään violetit. Kasvi onkin perunalle sukua, vaikka sitä ei ihan heti päällepäin uskoisi.

Helakan punaiset marjat muistuttavat pieniä pisaranmallisia tomaatteja.

Puutarhoihin se on pesiytynyt kauniiden kukkiensa ja helppoutensa vuoksi.Punakoiso ei loppujen lopuksi ole turhan tarkka kasvupaikan suhteen ja rönsyää runsaana kohtalaisen nopeasti.

”Pirkanmaalla on tavattu joskus myös harvinainen valkokukkainen versio”, kertoo Kääntönen.

Lapset ja lemmikit vaarassa

Mutta se myrkyllisyys. Punakoison myrkky on solaniini, joka kuuluu glykoalkaloideihin. Ne hajottavat solukalvoja ja ovat siksi vaarallisia. Samaa ainetta on hyvin pieninä määrinä perunassa, mutta punakoisossa myrkkyä on moninkertaisesti.

Etenkin lapset ja lemmikit ovat vaaravyöhykkeessä. Kääntösen arvion mukaan punakoisoa ei todennäköisesti juuri edes tunneta, sillä se kasvaa pääosin taajamien ulkopuolella.

Linnuille punakoiso ei ilmeisesti ole vaarallinen, koska kasvi osin leviää lintujen kautta. Ne syövät marjoja ja levittävät siten siemeniä. Jo Elias Lönnrot tiesi aikoinaan, että parantavana yrttinäkin käytetty punakoiso voi olla vaarallinen.Hän kirjoittaa Talonpojan lääkärikirjassa kasvista näin:

”Varsista pieniksi leikattuna ja teeksi laitettuna on hyvä apu moneen vikaan, syyhelmiin, savipuoliin ja muihin ihorohtumiin, kolottajiin, keltatautiin, keripukkiin, mätähaavoihin, ruusupöhöön. Marjat ovat myrkyllisiä, oksetuttavat ja ulostuttavat. Koirat ovat kolmesta marjasta kuolleet. Varret sopivat vanteiksi kipoille ja kannuille, myös vasuiksi.”