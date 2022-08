Jokkiksen SM-kunniasta taistellaan joukkuein Kaanaassa – Osallistu täällä kolmen lippupaketin arvontaan

Moro näyttää kolmen kisapäivän tapahtumat suorana lähetyksenä.

Lempäälän UA:n Pihatyöt Team harjoitteli viime perjantaina Kaanaassa. Etualalla Ari Ikäheimonen mittaa auton tasapainoa. Autoja on kaikkiaan kymmenen.

Moro, Kaanaa

Jokkis eli jokamiehenluokka on rehtiä autokilvoittelua asvaltti-soraradalla eikä nopeatempoisista kisoista tapahtumia puutu.

Jokkiksen arvostetun kilpailu on joukkueiden SM-liiga, joka kokoaa parhaat autot ja kuljettajat. Tänä vuonna kilpailu ajetaan Tampereella Kaanaassa 26.–28.8. perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina.

Moro lähettää kisatapahtumat suorana kaikkina kisapäivinä. Löydät live-ikkunan tämän jutun verkkoversion yhteydestä osoitteesta aamulehti.fi/moro.

Kilpailu alkaa 26.8. perjantaina kello 15 sekä lauantaina ja sunnuntaina kello 10. Mukana on 23 kymmenkuljettajaista joukkuetta.

Voittoa kohti

Yksi niistä on Lempäälän UA:n joukkue Pihatyöt Team. Ykkösjoukkueenjohtaja Jukka Maja toteaa, että voitto on tavoitteena ja siihen on hyvät mahdollisuudet.

”Joukkueessa on tähän kisaan säästettyjä autoja ja todella hyviä kuljettajia, kokemusta ja nuoruuden intoa”, hän perustelee.

Lempäälän UA on kisojen järjestäjä. Tampereen Vauhtipuisto ry. mahdollisti kisat. Paikalla on muun muassa uusi katsomo, joka oli ennen Tammelan pallokentällä.

Kakkosjoukkueenjohtaja Heini Mäkelä ennustaa kovavauhtista kisaa. Hän on itse naisten SM-kolmonen.

”Tiedän, että tulee olemaan kovatasoinen kisa. Toivotaan myös reilua kisa ilman protesteja.”

Yleisöä odotetaan paikalle tuhansia. Lippuja saa ennakkoon netistä JM SM-liigan sivuilta 38 eurolla ja portilta 40 eurolla.