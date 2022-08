Syöksyykö se korkealta mereen? – Tamperelainen lentolaite kisaa kunniasta Helsingissä

Katso suora lähetys tämän jutun lähetysikkunasta lauantaina kello 11 alkaen.

Moro, Siperia

Miten käy tamperelaisten Siipimiehien Soommoro-lentolaitteen Red Bull -kilpailussa Helsingin Tokoinrannassa lauantaina 20. elokuuta kello 11 alkaen?

Moro näyttää lauantaina ISTV:n suoran lähetyksen Lentopäivästä tämän jutun verkkoversiossa. Tapahtuma alkaa kello 11 ja päättyy viimeistään kello 15.30.

Tamperelaistiimin laite on tehty kierrätysmateriaalista ja on kertakäyttöinen lentokone, jossa on kyydissä oikea lentäjä ja vauhtia antaa kuusi riskiä miestä. Siiven muoto ja lentokoneen suhteet on kopioitu oikeasta Harakka-nimisestä liitokoneesta.

”Yleensä kilpailussa laitteet putoavat suoraan lähtörampilta alas. Laskelmien mukaan Soommoron teoreettinen lentopituus on 64,40 metriä ja sopivalla vastatuulella lento voi kantaa jopa yli 70 metriä”, kaavailee ja toivoo rakentajaryhmän manageri Jaakko Hautamäki.