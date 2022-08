Äänestä pullaa Moron peräkonttikirppikselle ja voita pullakahvit – Vaihtoehtoina aurinkopulla, fariinisolmu ja sitruuna-vaniljakierre

Pullavaihtoehdot ovat suunnitelleet Kangasalan Tredun opiskelijat.

Moro, Kangasala

Taas on aika äänestää, mitä pullaa myydään Moron peräkonttikirppiksellä. Peräkonttikirppis järjestetään sunnuntaina 11.9 Tampereen Keskustorilla ja Frenckellinaukiolla kello 9–15.

Pullaa myydään opiskelijoiden pyörittämässä hyväntekeväisyyskahvilassa. Sen ja koko kirppiksen tuotto menee Tampereen ev.lut. seurakuntien ruoka-avun hyväksi.

Vaihtoehtoja pullaksi on kolme: aurinkopulla, fariinisolmu ja sitruuna-vaniljakierre.

Aurinkopulla on peruspulla, jonka täytteenä on ananas-greippihilloa ja pinnalla raesokeria. Fariinisolmu on kierteinen pulla, joka saa makua fariinisokerista ja jonka pinnalla on sulamatonta munkkisokeria. Vanilja-sitruunakierteen pinnalle on ripoteltu lumijauhetta. Täytteessä on pullan nimen mukaisesti sitruunaa ja vaniljaa.

Opiskelijat suunnittelivat myös muun muassa mustikkapullan ja toffeepullan, mutta nämä kolme valikoituivat finalisteiksi pullaäänestyksessä.

Pullat ovat suunnitelleet ja leiponeet Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Kangasalan toimipisteen opiskelijat Hanna Laihanen ja Johanna Laitala. Heitä on ohjannut tuntiopettaja Elisa Kaunismäki.

”Pullia suunnitellessamme mietimme kustannustehokuutta, nopeutta ja sitä, mikä maistuisi monelle. Esimerkiksi salmiakki-lakritsipulla oli meillä mielessä, mutta se jakaisi liikaa mielipiteitä. Lisäksi on tärkeää, että pulla on sellainen, joka kestää kuljetuksen”, Laihanen kertoo.

Kerro meille, mitä pullavaihtoehtoa peräkonttikirppiksellä pitäisi sinun mielestäsi myydä. Moro arpoo kolmelle äänestäjälle kahden hengen pullakahvit kirppispäivänä. Äänestysaikaa on sunnuntaihin 28. elokuuta asti.