Moottorivene ilmestyi puistoon – Häätöhän siitä tuli

Satamatoimistosta oli varattu veneelle soutuvenepaikka Lentävänniemessä Jänislahden rannasta.

Komea vene, mutta ei soutuvene, jollaisille tämä ranta on tarkoitettu Lentävänniemessä.

Moro, Lentävänniemi

Tampereen rannoilta löytyy jatkuvasti lisää väärään paikkaan tai ilman mitään lupaa tuotuja ja jätettyjä veneitä.

Uusin tapaus on Lentävänniemestä, missä vastapäätä Jänissaarta puiston rannassa luvalliselle soutuvenepaikalle on heinäkuun lopussa tuotu iso pulpettivene.

”Todella hieno vene ja hienosti rakennettu telakka, mutta ihan väärässä paikassa. Tämä on soutuveneranta, jossa sallitaan myös pieni moottori. Tuon paikka on isojen veneiden paikoilla”, kommentoi satamavastaava Tuomas Salovaara.

Vene havaittiin tarkastuskierroksella.

Selvityksessä kävi ilmi, että veneelle on otettu soutuvenepaikka ja kerrottu veneen merkki. Nimi ei kuitenkaan paljastanut, että kyseessä on järeän luokan alumiininen ohjauspulpettivene isolla moottorilla.

Satamatoimisto on jo ottanut yhteyttä omistajaan ja on kehottanut siirtämään veneen. Myös sopivan paikan löytymisessä avustetaan.

40 venettä

Kesän aikana on kaupungin varastoon takavarikoitu jo 40 venettä, pääasiassa soutuveneitä. Päivätahti on pari-kolme venettä.

”Kyse on tasapuolisuudesta. Venepaikoista on pulaa ja niissä on paikkamaksu. Ei ole oikein, että jotkut yrittävät käyttää ilmaiseksi palvelua, josta muut maksavat”, Salovaara toteaa.

Moro kertoi takavarikoiduista veneistä viimeksi viikko sitten.