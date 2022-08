Muistatko vielä Winterin mutkan synnyn tai Epilän Esson? Epilä-seuran tekemä kuvaelma kertoo kaupunginosan historiasta

Epilä-seura on tehnyt kuvaelman ”Tohlopin kylästä Epilään”, joka kertoo kaupunginosan vaiheista.

Kuvassa on kaikille epiläläisille tuttu Winterin mutka 1930-luvulla, jolloin sen nimi oli vielä Epilänristi. Kuvassa on myös Väinö Paunun linja-auto.

Moro, Epilä

Epilästä tehty kuvaelma ”Tohlopin kylästä Epilään” näkee ensiesiintymisensä sunnuntaina 21.8. järjestettävässä Epilä-seuran 40-vuotisjuhlassa.

Kuvaelman idea on kertoa epiläläisille heidän kotipaikkakuntansa historiaa maatalous- ja metsästysajoilta teollisuusajan kautta nykypäivään asti. Se valottaa kuvamateriaalin avulla Epilän kannalta merkittäviä vaiheita ja kertoo tarinoita kaupunginosasta.

Muistoja lapsuudesta

Kuvaelman ovat toteuttaneet Epilä-seuran varapuheenjohtaja Harri Lassila sekä kunniajäsen Heikki Välimäki.

”Epilällä oli merkittävä rooli Tampereen teollistumisessa 1900-luvun alussa”, Lassila kertoo.

Vuonna 1910 perustettiin Sahanterä Oy ja vuotta myöhemmin Epilän Konepaja Oy. Sahanterän tuotteita olivat kaikenlaiset sahanterät niin teollisuuden käyttöön kuin käsisahoihin. Epilän Konepaja taas valmisti maatalouden koneita ja työkaluja, mankeleita ja myöhemmin hissejä.

Epilässä on toiminut myös muun muassa Epilän nahkatehdas Oy ja Winterin maalitehdas, jossa valmistettiin värejä ja lakkoja tapettitehdasta varten. Myös ”puupääkonttoriksi” kutsuttu Winterin pääkonttori sijaitsee edelleen Epilässä.

Kun Lassila oli pikkupoika, Epilässä oli vielä tehtaita toiminnassa. Hän on nähnyt elämänsä aikana, kuinka tehtaat on ajettu alas asuinalueella. Tehtaat ja teollisuus ovatkin Lassilan mielestä mielenkiintoisin asia Epilän historiassa.

”Mehän ollaan pidetty epiläläisille esitelmä näistä tehtaista, ennen koronaa meillä oli sellainen tilaisuus. Esitelmää oli kuuntelemassa myös tehdastyöläisten jälkipolvea”, Lassila kertoo.

Winterin mutka on käsite

Lassila on muutenkin elinaikanaan nähnyt paljon muutoksia Epilässä, kuten Winterin mutkan synty 1960-luvulla. Hänen lapsuudestaan tuttuja Epilän Essoa tai useita pankkeja ei ole enää kaupunginosassa.

”Winterin mutka on käsite Epilässä. Aikanaan se oli risteyskohta, jossa Pohjanmaalta tuleva Kyröntie ja Turusta tuleva Viipurintie kohtasivat ja jatkoivat Pispalan suuntaan. Alunperin se oli nimeltään Epilän risti, mutta tänä päivänä puhutaan Winterin mutkasta, koska liittymäkohta Pohjanmaalle Vaasaan katkaistiin”, Lassila kertoo.

Entinen risteysalue ja nykyinen Winterin mutka oli erityisesti nuorten keskuudessa suosittu hengaus- ja kokoontumispaikka.

Lassila ja Välimäki ovat vuoden mittaisen projektinsa aikana haastatelleet ihmisiä, käyneet valokuvaamassa paikkoja sekä käyttäneet Epilä-seuran julkaisemia kirjoja aineistona. Epilä-seura on julkaissut yhteensä kolme kirjaa.

Juhlaa odotetaan

Lassila kertoo, että seuran hallitukselta on saatu hyvää palautetta kuvaelmasta. Kaikista eniten odotetaan kuitenkin yleisön palautetta.

”Meille on sanottu, että olette tehneet hyvää, perusteellista työtä. Suuren yleisön reaktio juhlassa kertoo sitten eniten. Olemme tehneet paljon työtä kuvaelman eteen”, sanoo Lassila.

Juhlaa ja kuvaelmaa on valmisteltu vuoden verran. Virallisia kutsuja juhlaan on lähtenyt parikymmentä, ja lisäksi tapahtumaa on mainostettu sekä tolppa- että koulureppumainoksilla.