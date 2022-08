Opiskelijahaalareiden käyttöön liittyy tapoja ja sääntöjä, mutta meininki on haalarit jalassa rento – Kolme tamperelaista teekkaria kertovat, miksi heidän haalareissaan on useampaa väriä

Korkeakouluopiskelijat käyttävät opiskelijatapahtumissa haalareita, jotka ovat merkkinä tiettyyn järjestöön kuulumisesta. Sääntöjä haalareiden käyttämiselle on, mutta Tampereella niihin suhtaudutaan rennosti. Teekkarilakki on kuitenkin vain kesähattu, ja siitä joustetaan ainoastaan erikoisluvalla.

Valtteri Raivio (vas.), Suvi Saarelainen, Jussi Åkerlind ja Mikko Kemppi ovat kaikki teekkareita ja opiskelevat Tampereen yliopistossa Hervannan kampuksella. Raiviolla, Saarelaisella ja Åkerlindilla on takanaan opintoja myös muista tutkinnoista.

Moro, Hervanta

Varma merkki syksyn saapumisesta Tampereelle on opiskelijahaalareiden näkyminen taas katukuvassa. Jokaisella Tampereen yliopiston ja ammattikorkeakoulun koulutusohjelmalla on opiskelijoiden etuja ajava järjestö, kilta tai kerho, jotka erottuvat toisistaan erivärisillä haalareilla.

Tietojohtamista opiskelevalla Mikko Kempillä on harmaat haalarit, koska hän kuuluu tietojohtajakilta Manager ry:hyn. Hän on myös talousmestari Tampereen teekkarit ry:ssä, joka on teekkaritoimintaa ja -kulttuuria ylläpitävä yhdistys.

Opiskelijahaalareiden väri kertoo kantajansa opiskeleman alan, mutta haalareissa voi olla myös useampaa väriä. Tamperelaisissa haalareissa se tarkoittaa, että opiskelija on yhdistänyt osan erivärisistä haalareista omiinsa.

”Haalarit merkitsevät omaa porukkaa ja siihen kuulumista” Kemppi tiivistää.

Lahkeen voi vaihtaa kaverin kanssa

Tamperelaiset teekkarit Suvi Saarelainen, Valtteri Raivio ja Jussi Åkerlind kertovat, että yleisin syy haalareiden yhdistämiseen on alan vaihtaminen. Kaikki heistä ovat opiskelleet aiemmin jotain toista alaa, ja ommelleet sen takia vanhoista haalareistaan osia uusiin. Raivio opiskeli aiemmin tietotekniikkaa, minkä takia hänen haalareidensa toinen lahje on musta.

”Kun vaihdoin alaa yhden vuoden jälkeen, halusin jotenkin muistaa omaa fuksivuotta, ja kiltaa, joka on minulle tärkeä vieläkin. Se on osa omaa identiteettiäni, niin halusin näyttää sen omissa haalareissa”, Raivio sanoo.

Suvi Saarelainen taas on opiskellut ympäristötekniikkaa Tampereen lisäksi myös Oulun yliopistossa. Siitä merkkinä hänen hihassaan on palanen hänen vanhoista kolmivärisistä haalareistaan.

Åkerlind on opiskellut aiemmin automaatiotekniikkaa, joten hänen haalarinsa ovat keltaiset. Alaa vaihdettuaan hän vaihtoi haalareidensa selässä olevan killan logon tilalle nykyisen kiltansa logon. Siispä Åkerlindin haalareiden selkä on nyt harmaa.

Valtteri Raivio (vas.), Mikko Kemppi, Jussi Åkerlind ja Suvi Saarelainen kuvattiin Hervannan kampuksella obeliski-veistoksen edustalla.

Opiskelijahaalarit voi yhdistää myös eri alalla opiskelevan ystävän tai seurustelukumppanin kanssa. Teekkareiden mukaan pariskunnat vaihtavat yleensä haalareistaan lahkeensuut, mutta muita sääntöjä haalareiden yhdistämiselle ei Tampereella juuri ole. Teekkarit tietävät myös tapauksia, joissa opiskelijat ovat vaihtaneet haalareihinsa erivärisiä taskuja tai tehneet haalareistaan takin.

”Kaikki tällaiset säännöt ovat muutenkin Tampereella vähän löysempiä. Täällä ei ole niin tarkkaa”, Kemppi sanoo.

Haalareita ei pestä ja merkit ommellaan itse

Erilaisia tapoja haalareiden käyttöön kyllä liittyy opiskelijakulttuurissa. Åkerlind sanoo, ettei haalareita ole tapana pestä, paitsi jos ne päällä käy uimassa tai suihkussa. Teekkareilla on joskus tapana pitää haalarinsa ylös asti napitettuina, kun taas muilla aloilla opiskelevat solmivat haalarit usein vyötärölle.

”Kun pidetään haalareita päällä, on sellainen rento meininki. Silloin ei oteta asioita kovin vakavasti”, Åkerlind sanoo.

Haalareita käytetään opiskelijatapahtumissa ja niitä koristellaan tapahtumista saaduilla tai muualta ostetuilla kangasmerkeillä. Merkit ommellaan itse, eikä niitä saisi kiinnittää liimalla.

”Kaikki fuksit odottavat haalareitaan. Haalarit myös kertovat kantajastaan paljon. Haalareista näkee, missä toinen on käynyt, ja kuinka kauan hän on opiskellut. Silloin on helppoa aloittaa keskusteluita” Saarelainen sanoo.

Teekkarit käyttävät haalareidensa kanssa teekkarilakkia, jonka Kemppi muistuttaa olevan kesähattu. Muina ajankohtina lakin käyttämiselle tulee pyytää lupaa teekkariyhdistykseltä. ”Syyskuun lopussa on lakinlaskiaiset, joka on seremoniallinen tilaisuus. Vappuaaton ja -päivän välisenä yönä vedetään taas lakki päähän, minkä jälkeen sitä saa käyttää koska haluaa”, Kemppi lisää.

