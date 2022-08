Tammelantorilta kupillisen kahvia saa vielä eurolla, vaikka hintoja on jouduttu nostamaan useassa kahvilassa – Moro vertaili torikahvien hintoja Tampereella

Moro kävi Tampereen toreilla sijaitsevissa kahvipaikoissa vertailemassa, kuinka paljon pieni kupillinen tavallista kahvia maksaa. Vertailussa ei ole mukana jäätelökioskeja, eikä torialueiden ulkopuolella sijaitsevia kahviloita.

Laukontorin munkkikahvilassa työskentelevä Emilia Heino kertoo, että joidenkin tuotteiden hintoja on jouduttu nostamaan viime vuodesta.

Moro, Tampere

Kahvikupin hinnat vaihtelevat Moron vertailun mukaan reippaasti torien ja myyntipaikkojen välillä. Moron toimittaja kävi kiertämässä Tammelan torilla ja Laukontorilla kaikki kahvia myyvät kojut ja kysyi, mitä maksaa pieni kupillinen tavallista kahvia.

Keskustorin kesäkeitaalla kahvinjanoon vastaa Pella’s Cafen kesäkioski, mutta kesäkeidas ehti sulkeutua jo sunnuntaina 14.8. Kahvia myytiin Pella’sissa kolmen euron hintaan. Pella’sin tavoin myös muut myyjät kertoivat Tampereen toreilla samaa tarinaa: kahvin hintaa on jouduttu nostamaan kasvaneiden kustannusten takia.

Poikkeuksen tekee esimerkiksi Kahvikeidas Tammelan torilla, jossa pieni kahvi maksaa 1,50 euroa. Pienen kahvin hintaa ei ole jouduttu nostamaan. Viereisessä kahvila Tilkassa pienen kahvin saa samaan hintaan naapurin kanssa.

Kahvikeitaan Yrittäjä Hanna Rantanen kertoo, että painetta hintojen nostamiselle on ollut, mutta asiakkaita ajatellen kahvin hintaa ei haluttu nostaa.

Tammelan torilla näyttävistä kuorrutetuista donitseistaan tunnetussa Donitsi Boxissa myydään myös kahvia. Pienen kahvin hinta on 1,50 euroa ja sitä on nostettu viime vuodesta.

Grillistä edullisemmin

Vertailun edullisimman kahvin saa grilliruuan kyytipojaksi Tammelantorin herkkugrillistä. Markus Maro kertoo tiskin takaa, että kahvikupin hintaa on nostettu viime vuodesta 20 senttiä. Nyt hintaa pienelle kahville tulee 1,20 euroa.

Viereisessä Ullan grillissä kahvi on myös maksanut vielä viime vuonna euron verran. Nyt hintaa on nostettu 1,50 euroon. Myyjät Kaisa Laaksonen ja Paju Tella kertovat, että kahvin saa kaupan päälle jokaisen aterian kanssa. Myös santsikuppi on aina maksuton.

Ullan grillin työntekijät Kaisa Laaksonen ja Paju Tella eivät ole kuulleet asiakkailta ikävää palautetta kahvin hinnasta. ”Enemmän vaan päivitellään hintojen nousua sitten yhdessä asiakkaan kanssa”, Tella sanoo.

Tammelan torin Tapolan makkarakioskissa kupillinen kahvia maksaa kaksi euroa. Ensimmäistä kesää kioskissa työskentelevät Bettina Lahdensivu ja Onerva Kauppi arvelevat, että kahvin hintaa on saatettu nostaa, koska myös muiden tuotteiden hintoja on nostettu hieman.

Tammelantorin Burgerissa

Kahden euron puolella

Laukontorin kesäkahvilassa kahvikupillinen maksaa kaksi euroa, eikä hintaa ole nostettu. Muissa tuotteissa hintoja on kuitenkin jouduttu tarkastamaan raaka-aineiden ja tukkujen hintojen nousun takia, kertoo kauppias Harri Kopra.

”Teemme kaikki tuotteet itse, joten jonkin verran hintoja on pitänyt nostaa”, Kopra sanoo.

Laukontorin kesäkahvila palvelee toriväkeä keskeisellä paikalla.

Kesäkahvilan vierestä löytyy kahvila My Elle, jossa kahvikupin hinta on sama kuin naapurissa, kaksi euroa. Kahvilassa työskentelevä Maija Koivisto kertoo, että hintaa on nostettu viime kesästä, jolloin kahvi maksoi 1,80.

Smoothieihin ja salaatteihin panostava Ilopilleri tarjoaa myös kahvia 2,20 euron hintaan. Työntekijä Aliisa Kiviniemi kertoo, että hintaan kuuluu myös santsikuppi.Viime kesänä Ilopillerin kahvi maksoi kaksi euroa.

Ilopillerissä työskentelevä Aliisa Kiviniemi kertoo, että päällä nautittuna kahvi juodaan noin 2 desilitran vetoisesta kupista ja mukaan otetun kahvin saa joko isompaan tai pienempään pahvimukiin.

Laukontorin kulmalla seisovassa Foffelikahvilassa pieni kuppi kahvia maksaa 2,50 euroa. Kahvilasta kerrotaan, että hintaa on nostettu 50 sentillä.

Laukontorin munkkikahvilassa kahvin hintaan ei ole kajottu, mutta munkin hintaa on nostettu 10 sentillä. Pieni kupillinen kahvia maksaa munkkikahvilassa 1,80 euroa.

”Olemme pyrkineet nostamaan hintoja mahdollisimman vähän”, työntekijä Emilia Heino kertoo.

Moron toimitus ei tavoittanut Tammelantorin Kahvila Namukasta vertailuun.