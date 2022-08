Nekalassa asuva pariskunta saa omenoiden hakijoilta niin paljon kahvipaketteja, että niillä pärjää jouluun asti – Moron omenapörssi on avattu Facebookissa

Omenapörssissä omenoita lahjoittavat ja omenoita kaipaavat kohtaavat jälleen. Tarkista, että viestit vuoden 2022 pörssipäivityksessä.

Moro, Nekala

Omenakausi on käynnissä juuri nyt, mikä tarkoittaa Moron 2022 omenapörssin avautumista.

Perinteistä omenapörssiä hyödyntävät myös Ari ja Anneli Johansson. Nekalassa omakotitalossa asuvat Johanssonit ovat jo parina vuonna ilmoittaneet, että heidän pihaltaan saa tulla hakemaan omenoita.

Kahvia ja muistoja

Omenapörssistä on jäänyt käteen ainakin monta kahvipakettia sekä monia hyviä muistoja.

Johanssonit kertovat, että omenoiden hakijat tuovat usein kahvipaketin mukanaan, ja pariskunnalla on joka vuosi riittänyt kahvia ainakin jouluun asti.

”Me ei myydä omenoita, sehän on tämän pörssin periaate. Kerran yksi toi rasian itse poimimiaan vadelmia. Vierailijat ihailevat pihaamme ja esittelemme, että tuossa kasvaa viinirypäleitä ja tuossa tankoparsaa, se on monelle yllätys”, Ari Johansson kertoo.

”Kerran meillä kävi sellainen isä, jolla oli autollinen pikkumuksuja mukana. He keräsivät aika paljon omenoita, jonka jälkeen he vielä kasasivat läjän huonoja omenoita, jotka sai vietyä jäteasemalle kompostoitavaksi.”

Johanssonien pihalla on niin monta omenapuuta, ettei omasta takaa löydy millään käyttöä kaikille.

Omenapörssissä voi antaa ja saada

Moron omenapörssi on ollut paljon omenoita tuottavien puiden omistajille pelastus. Omenoita tulee joskus niin paljon, että joinain vuosina Johanssonit ovat vieneet satoja kiloja Marttojen mehuasemalle.

Pörssissä voi myös kertoa halustaan ottaa vastaan eli etsiä omenoita. Monelle puutarhan omistajalle tämä on mieluinen vaihtoehto lähettää yksityisviestejä, sillä kaikki eivät halua kertoa julkisesti puutarhansa antimista. Tarkista, että kommentoit juuri vuoden 2022 omenapörssiä, etkä aikaisempien vuosien julkaisuja.

Ari Johansson tekee vuosittain myös itse omenamehua.

”Teen itse mehua musta-aroniasta ja omenasta. Musta-aronia on tällainen terveyspommi, mutta yksistään se on maultaan vähän ikävä, se vaatii jotain muuta joukkoon”, Ari Johansson kertoo.

Hänen vaimonsa puolestaan ei ole yhtä innostanut mehustamisesta. Pariskunnalla on selkeä työnjako.

”Minä en pese mattoja enkä tee mehua. Yksi juttu, mihin Ari taas ei saa koskea, on grilli. Pitkässä avioliitossa pitää olla kohtuullisen selkeitä sääntöjä”, Anneli Johansson kertoo pariskunnan työnjaosta.

Johanssoneilla on nyt viimeinen syksy, jolloin he ovat mukana omenapörssissä, sillä he ovat myymässä taloaan pois.

He toivovat, että talon seuraava asukas innostuu myös Moron omenapörssistä, mikäli isolle määrälle omenoita ei löydy käyttöä omasta takaa.