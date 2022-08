Kuutamomelonnalle lähdetään auringonlaskun aikaan ja palataan kuunvalossa – Tamperelaisen perheyrityksen retket ovat elämys kokemattomallekin melojalle

Kuutamomelontaretkellä kaikki oli kohdallaan: auringonlasku loisti hehkuvan oranssina ja kirkas täysikuu valaisi paluumatkan Näsijärven pehmeissä aalloissa. Moron toimittaja ja kuvaaja kapusivat suurkanootin kyytiin.

Moro, Näsijärvi

Kaupinojan uimarannalla seisoo lasiseinäinen rakennus, jonka vierailija löytää seuraamalla värikkäiden kylttien osoittamaa reittiä. Kylteistä selviää, että rakennus on Bikinibaari eli Hiking Travel, Hit ky:n tukikohta, kuten yrittäjä Liisa Tyllilä sitä kutsuu.

Hiking Travel toimi ennen Santalahdessa, jossa oli myös Bikinibaari -niminen rantaravintola. Myöhemmin Hiking Travel osti rakennuksen ja Tyllilä tavoitteli Facebookissa nimiehdotuksia. Yhtään ei tullut, joten paikan nimeksi jäi Bikinibaari.

”Toisaalta se sopii kesään ja herättää mielenkiinnon”, Tyllilä naurahtaa.

Hiking Travel, Hit ky:n järjestämälle kuutamomelonnalle osallistui kahdeksan henkilöä, joten matka taitettiin yhdellä suurkanootilla. Yrittäjät ovat suunnitelleet ja valmistuttaneet kanootit ylöjärveläisellä verstaalla. Hiking Travelillä on yhteensä viisi suurkanoottia, joihin mahtuu kuudesta kahdeksaan melojaa. Kuvassa vasemmalla opas Salla Ripatti, Christina Kohlbach ja Richard Wolfmayr. Kanoottia kantavat sen oikealla puolella Liisa Tyllilä ja Marja Sinisalo.

Perjantaina illalla 12.8. Bikinibaarin edustalla on kuutamomelonnalle ilmoittautuneita ihmisiä. Retken toteutuminen varmistui vasta viisi päivää aiemmin, kun sääennuste näytti sopivalta. Idea on selkeä: suurkanootilla melotaan auringonlaskun aikaan läheiselle Tapatoran saarelle. Saaressa juodaan kahvit ja paistetaan lettuja, kunnes palataan takaisin maihin kuun valossa.

Tyllilä kertoo, että öisiä melontaretkiä on järjestetty noin kymmenen vuoden ajan. Aikaisempaa melontakokemusta ei vaadita. ”Suurkanootti on sen takia helppo, koska kenenkään ei tarvitse käyttää paljoa voimaa. Kanoottiin mahtuu paljon ihmisiä”, Tyllilä sanoo.

Myös varusteet saa lainaksi Hiking Traveliltä ja omat tavarat voi ottaa kanoottiin mukaan vesitiiviissä säkissä.

Tiatoo Yömelonnat Näsijärvellä Hiking Travel, Hit ky järjestää yömelontaretkiä Näsijärvellä joka viikko, jos sää on sopiva. Seuraava yömelontaretki on perjantaina 19.8. Retken kesto on noin kolme ja puoli tuntia. Retken hinta on 45 euroa henkilöltä sisältäen välineet, opastuksen ja tarjoilut. Aiempaa kokemusta melonnasta ei vaadita retkelle osallistumiselle. Retkelle voi ilmoittautua Hiking Travelin Facebook-sivuilla tai sähköpostiosoitteella hikingtravel@hikingtravelhit.fi Ilmoittautuminen sulkeutuu retkipäivänä perjantaina kello 14.

Suurkanootissa istutaan vuorotellen kanootin kummallakin reunalla. Ensin melotaan yhdellä puolella ja kesken matkan puolia voidaan vaihtaa.

Saaressa ruuhkaa

Retkelle lähtijöistä tarvitaan yksi, jonka tehtävänä on ilmoittaa mahdollisista esteistä kanootin etummaiselta paikalta. Tehtävään suostuu itävaltalainen Richard Wolfmayr, joka on vierailemassa Suomessa Christina Kohlbachen kanssa. Muut lähtijät asettautuvat peräkkäin kanootin kummallekin reunalle. Taaimmainen kanootin ohjaajan paikka on varattu oppaalle Salla Ripatille.

Ripatti työntää kanootin liikkeelle rannasta ja ohjeistaa Wolfmayria määräämään melonnalle tahdin esimerkiksi laskemalla kovaan ääneen: ”One! Two! One! Two!”. Horisonttiin painuva aurinko saa kaiken loistamaan kultaisena, mitä jokainen meloja ihastelee ääneen vuorotellen. Tyllilän ystävä Marja Sinisalo laulaa kanoottilaulua.

Menomatkalla Tapatoran saareen melojat ihastelivat auringonlaskua. Kuutamomelontaretki alkoi puoli yhdeksältä, ja maihin palattiin puolilta öin.

Tapatoran saarelle kestää meloa noin puoli tuntia Kaupinojan rannasta. Saareen on pysähtynyt kaksi muutakin veneporukkaa, minkä takia rantautuminen on hankalampaa. Tyllilä ja Ripatti selittävät, että kalliolle ei tietenkään voi rantautua, kun taas aivan hiekkarannasta olisi vaikeaa nousta pois. Retkeilijät näkevät koko Tapatoran saaren järvestä käsin, kun kierrämme saaren venepaikkaa etsiessämme.

Määränpäässä Tapatoran saaressa juotiin nokikahvit ja paistettiin lettuja. Saari on metsäinen, ja sopiva paikka tulen sytyttämiselle löytyi rantakallion kupeesta.

Ripatti ryhtyy sytyttämään saaressa tulia nokipannukahvia ja lettuja varten. Hän on valmistunut viime talvena liikuntaneuvojaksi ja päätynyt Hiking Traveliin töihin, koska suoritti myös harjoittelunsa siellä. Syksyllä Ripatti lähtee Rovaniemelle luontoelämysohjaajan kursseille. Sen jälkeen hänellä on valmiudet myös ohjata ja opettaa enemmän työssään.

”Melomaan olen oppinut oikeastaan tekemällä. Olen ollut mukana kajakkiohjauksilla ja käynyt melonnan peruskurssin” Ripatti kertoo.

Tapatoran saari on sopiva kohde myös ulkona yöpyjille. Perjantaina saarelle oltiin leiriydytty.

Liisa Tyllilä (vas.) ja Richard Wolfmayr katselevat Näsijärvelle Tapatoran saaressa.

Tuuli yltyy illaksi

Hiking Travel, Hit ky on erikoistunut luonto- ja hyvinvointimatkailuun sekä tapahtumien järjestämiseen. Talvisin yritys on tuttu Näsijärven retkiluisteluradan sekä Siilinkarin talvikahvion ylläpidosta. Kesällä yritys järjestää esimerkiksi melontaretkiä ja vuokraa kanootteja, kajakkeja, sup-lautoja ja muita retkeilyvälineitä. Talvella yritys vuokraa talviliikuntaan- ja retkeilyyn sopivia varusteita.

Ripatti ja Sinisalo paistavat nuotiolla lettuja retkeilijöille, samalla kun Tyllilä kertoo kansainvälisille vieraille tarinoita suomalaisesta luonnosta. Välillä ihmiset siirtyvät rantakalliolle ihailemaan auringonlaskua ja sitten palaavat istumaan nuotion ääreen.

Liisa Tyllillä kertoo kutsuvansa itseään luontonoidaksi. Osallistujat saivat kuulla nuotion valossa tarinan lempinimen taustalla.

Täysikuun ja kännyköiden taskulamppujen valossa kukin astuu vuorollaan paikalleen kanoottiin. Yllätykseksi tuuli ei tyyntynytkään yöksi vaan Näsijärven aallot iskevät kanootin kylkeen ja rannan kivikkoihin. ”Nämä aallot ovat pyöreitä ja lempeitä”, Tyllilä toteaa rauhallisesti, kun muut melojat hätkähtävät kovasti aalloissa keinahtavaa kanoottia.

Rannassa osallistujat vetävät kanootin takaisin varastoon muiden varusteiden lisäksi ja toivottavat toisilleen hyvät yöt. Toimittaja jäi vain pohtimaan, kuinka nopeasti toive täytyy keksiä, kun on nähnyt tähdenlennon.

Moni retkelle lähtijöistä ikuisti auringonlaskun kameroillaan.