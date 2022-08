Tampereen haamuveneille tulee lähtö – Veneen paikkamaksun välttely voi maksaa tuhansia euroja

Tampereen satamista takavarikoidaan kaikki sääntöjä noudattamattomien veneilijöiden tavarat.

Takana näkyvän ison veneen takavarikko maksoi omistajalle yli 2400 euroa. Omistaja piti venettä luvattomilla paikoilla varoituksista huolimatta. Pienempiä veneitä on kertynyt parissa kuukaudessa noin 40 kappaletta.

Moro, venepaikat

Omistaja rähjäsi puhelimessa hetken ja nöyrtyi sitten maksamaan yli 2 400 euroa ison veneensä palautuksesta takavarikoinnista takaisin Pyhäjärveen.

Summa koostuu pääasiassa kuljetuskustannuksista.

Lisäksi hänen on toki maksettava vihdoin venepaikkamaksu tai vietävä paattinsa muualle kuin Tampereen venepaikoille.

”Harvoin näin ison veneen kanssa näin käy, vaikka monta kertaa kehotettiin hoitamaan maksut kuntoon”, sanoo Tampereen satamavastaava Tuomas Salovaara.

Salovaara kertoo, että arvokas vene oli ensin luvatta Ratinan suvannon vieraspaikalla pitkään. Siirtokehotuksen jälkeen vene vietiin Ratinanrannan venepaikoille, jälleen luvatta.

Uuden siirtokehotuksen jälkeen vene löytyi Viinikanlahden toiselta rannalta Soutukeskuksen laiturista. Edelleen luvatta.

”Sieltä se tuotiin taas luvatta Ratinan suvantoon, jolloin se lopulta takavarikoitiin tänne kaupungin varastolle.”

Ennen takavarikointia veneisiin ja trailereihin laitetaan varoituksia, joita kannattaa noudattaa. Muutoin veneen tai trailerin takaisin lunastaminen voi tulla todella kalliiksi.

Kyse on tasapuolisuudesta

Salovaara kertoo, että kaupunki on viime kesästä lähtien aktivoitunut pistämään satamat ja venepaikat järjestykseen.

”Kyse on kaupunkilaisten tasapuolisesta kohtelusta. Siihen kuuluu, että kaikki hoitavat velvoitteensa. Venepaikoista on pulaa etenkin keskustan ympäristössä, joten on reilua ja tasapuolista, että kaikki maksavat venepaikastaan tai sitten se annetaan muille.”

Salovaara sanoo, että tämä on viesti kaikille kaupunkilaisille siitä, että jokaista kohdellaan tasapuolisesti eivätkä toiset hyödynnä ilmaiseksi palveluita, joista muut maksavat.

Hämmästyttävää

Salovaara kertoo, että ihmisten välinpitämättömyys omasta omaisuudestaan hämmästyttää yhä uudelleen.

”Juuri äsken pojat toivat taas kolme soutuvenettä lisää.”

Nyt varastossa on jo 40 venettä odottamassa huutokauppaa, ellei omistaja tule ja lunasta. Valtaosa on soutuveneitä, jonka takavarikkokulut ovat 150 euroa.

Sen maksamalla saa hakea veneen itse. Jos haluaa sen tuotuna, saa pulittaa 300 euroa.

”Täällä on tosi hyviäkin soutuveneitä. Ihmetyttää, sillä sellaisesta saisi myymällä helposti yli 500 euroa. Toki osa on huonokuntoisia, mutta moni olisi pesun jälkeen kuin uusi.”

Venetraileireitakin on takavarikoitu tänä kesänä useita.

Ihan uusi ilmiö on venetrailereiden kertyminen takavarikkoon. Niitä on paikalla jo ainakin neljä kappaletta. Kaikissa on ollut ensin siirtokehotusilmoitus ja sitten ilmoitus takavarikoinnista.

”On ihan rekisteröityjä uudenveroisia trailereita”, Salovaara ihmettelee.

Toiveena on, että pikkuhiljaa veneiden omistajat ryhdistäytyvät ja takavarikkoon tulevien veneiden ja trailereiden määrä vähenee merkittävästi.