Keskeltä metsää löytyi huolellisesti tehty pyöreä linnunpesä – Asiantuntija arvioi, mikä siellä voisi asua

Moro

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi -sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on Tampereen luonnontieteellisen museon intendentti.

Lukijan kysymys: Kuka tässä asuu? Kuvan pesä on luonnonsuojelualueella, kosteassa sekametsässä noin 1,5 metrin korkeudella kuusennäreessä. Pesä on ison kookospähkinän kokoinen, ja rakennettu sammalista, heinistä ja saniaisista. Kulkuaukko on parin peukalon levyinen.

Korpivainiolla

Luontotohtori vastaa: Aivan varmasti en pesän omistajaa vannoisi, mutta valistunut veikkaukseni on peukaloinen, jonka pesä voi olla ihmisten tekemissä rakenteissa, kaatuneessa puussa, pensaassa tai juuri kuusennäreessä.

Usein se on pallomainen ja kasvien lehdillä (tässä saniaisilla) päällystetty. Se voi olla myös käyttämätön, koska peukaloiskoiras rakentaa reviirin vallattuaan monta pesää, ja houkuttaa näiden ja laulun avulla paikalle naaraita. Naaras valitsee lopulta pesän, johon asettuu, ja pehmustaa sen höyhenillä.