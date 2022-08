Ei tartte olla heikommakee eikä halpiskaan, kuhan on luotettava, kuulin itseni määrittelevän ostostani toukokuussa kodinkoneliikkeessä. Tärkeimmät kolme kriteeriä kuuluu: että se kestää, kestää ja kestää. Ei muulla väliä. Meidän möksällä siirryttiin kesän alussa klapihellasta sähköhellaan. Olin tottunut vakaaseen toimintaan.

Zacharias Topelius määritteli Maamme-kirjassa suomalaisen Matti-miehen auttavaiseksi, vieraanvaraiseksi, luotettavaksi ja uskolliseksi.

ZZ Topeliuksen mukaan suomalainen mies makaa talvella, valvoo kesällä, kuuntelee mielellään soitantoa, tekee kauniita lauluja ja mielistyy kaikkeen, missä kysytään miettimistä. Tämmöiseltä mojovalta mieheltä vaikutti heinäkuussa Amurin Sähköpajan hellankorjaaja Matti, kun hän kaarsi autonsa mökkimme pihamaalle. Ei ihme, että heti teki mieli alkaa filosofoida.

Jotain mätää nimittäin Tanskanmaalta meidän mökkikeittiöön roudattiin. Juhannuksena kun laitoin kalan uuniin, alkoi hellan kannen alta kaikua outo ääni. Semmoinen kun lapsena laitettiin polkupyörän pinnoihin pyykkipojalla pahvinpala ja leikittiin mopedia. Räpättimen ääni.

” Jäähdyttimen propellissa oli palanen teippiä. Se siellä räpätti.

Onneksi on korjaajat. Matti toi mukanaan varaosajäähdyttimen, oli heti arvannut missä vika. Sähköhella tarvitsee kuulemma jäähdyttimen, kun se kuumenee. Onhan se tietyllä tavalla loogista. Klapihellassa sitä ei ole, sen jäähdyttää ympäröivä maailma. Ehkäpä ne siellä Tanskanmaalla ovat sitä mieltä, että tämä maailma ei ole tarpeeksi kylmä siihen hommaan.

Matti ruuvaili hellan kantta auki ja meikä katseli jäähdytintä laatikossaan. Kiinassa nämä tehdään, hoksasin. En tiedä johtuiko se Topeliuksen alkukirjaimesta tai Shakespearen mätälauseesta, mutta jäähdytin alkoi näyttää toiselta. Siinä missä housut olivat ase sisällissodan punakaartin naisille, ja kaasu sekä öljy ovat tänään aseita venäläisille, voisiko mökkihellan jäähdytin olla ase kiinalaisille, mietin ääneen.

Joka hemmetin laitteessa on Silkkitien tuoma komponentti tai härpäke. Jos itäkaasun ja öljyn tuonnista irtoaminen tuntuu meidän maassa raajan irti repäisyltä, Kiinan kauppakato riistäisi meiltä sisuskalutkin. Mikään ei enää toimisi. Paitsi klapihella. Ja mitä enemmän me tänä päivänä puhelimiamme ja pädejämme tuijottelemme, opetamme itsemme elämään niiden kautta, sitä kireämmälle me ruuvaamme aseen piippua ohimollemme.

Matti sai kannen auki. Katos mikä täällä, hän virkkasi. Jäähdyttimen propellissa oli palanen teippiä. Se siellä räpätti. Ei muuta kuin kansi kiinni ja kuulemiin sanoi Matti, kiitti ja lähti.

Hellan osat tuodaan Kiinasta, tanskalainen kokoaa sen. Kiinalainen osaa tehdä jäähdyttimet ja muut vempaimet, tanskalainen unohtaa siihen teipin ja suomalainen saa räpättimen, jatkoin filosofiaani. Voisiko tästä oppia jotain. Mutta kukaan ei ollut enää kuuntelemassa.

Menin kauheeta muulia Roineen rantaan kuuntelemaan härkälintua. Se laulaa niin kauniisti.