Kovakuoriainen raahasi kastematoa Tampereen Ruotulassa – Asiantuntija: ”Kyseessä ovat peto ja saalis, joista pienempi on tällä kertaa peto”

Kuvan mato on mahdollisesti metsäliero.

Moro, Vapriikki

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi -sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on Tampereen luonnontieteellisen museon intendentti.

Lukijan kysymys: Tällainen musta pikku (2–3 senttimetriä pitkä) pirulainen raahasi saalistaan tänään kotipihallamme Ruotulassa. Mikähän peto on kyseessä?

Juha

Luontotohtori vastaa: Tätä tapahtumaa ei ehkä voi sanoa kaksintaisteluksi, sillä kyseessä ovat peto ja saalis, joista pienempi on tällä kertaa peto.

Kuvan musta hyönteinen on lyhytsiipisiin kuuluva kovakuoriainen. Sen ulkonäkö on toukkamainen, sillä sen peitinsiivet ovat lyhyet, josta heimo on saanut nimensä.

Tämä on lajimäärässä maamme suurimpia hyönteisheimoja sisältäen lähes 1 100 lajia.

Suurin osa on petoja, ja ne voivat saalistaa pieniä hyönteisiä tai hämähäkkejä, mutta myös itseään suurempia saaliita, kuten matoja (kuvassa mahdollisesti metsäliero).