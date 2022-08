Tampereen Turtolassa sadevesikaivosta löytyi hervottoman kokoinen kuoriainen – Asiantuntija kertoo, tarvitseeko olla huolissaan

Sarvikuonokas on komea kovakuoriainen, joka voi olla myös hyödyllinen.

Lukijan kysymys: Tampereen Turtolassa puutarhapihan sadevesikaivosta löytyi hervottoman kokoinen kuoriainen. Kokoa oli 3–4 sentin välimailla. Pieni sarvi "nenässä", jos tarkkaan katsoi. Mikähän se on ja tarvitseeko olla huolissaan?

Hanna

Luontotohtori vastaa: Komea on kovakuoriainen, jonka nimi on sarvikuonokas. Koiraalla on nimen veroinen uloke päänsä etureunassa. Naaraalta tämä sarvimainen rakenne puuttuu.

Tästä lajista ei tarvitse olla huolissaan, sillä se on jopa hyödyllinen. Se elää komposteissa ja puuhakekasoissa auttaen ravinteiden kierrossa. Sen ruokaa on siis toukkana hajoava kasviaines.

Toukka voi elää myös lahon kannon sisällä. Sarvikuonokas on yksi suurimmista kovakuoriaisistamme. Laji on nykyisin yleinen.