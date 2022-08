Tamperelaisten Siipimiesten Soommoro tavoittelee lentoennätystä – Mallia on otettu oikeasta lentokoneesta

Moro, Lempäälän lentoterminaali

Tämänvuotiseen Red Bull -osakilpailuun Helsingin Tokoinrannassa osallistuu myös tamperelaistiimin rakentama lentokone. Tai lentokone ja lentokone...

Se on tehty kierrätysmateriaalista tehty kertakäyttöinen lentokone, jossa on kyydissä oikea lentäjä ja vauhtia antaa kuusi riskiä miestä.

Kisan moniin muihin lentohärveleihin verrattuna erikoista on se, että siiven muoto ja lentokoneen suhteet on kopioitu oikeasta Harakka-nimisestä liitokoneesta.

Lentokoneen siipien kärkiväli on melkein 10 metriä ja rungon pituus noin 7 metriä. Mittasuhteet on saatu oikeasta esikuvasta.

”Yleensä kilpailussa laitteet putoavat suoraan lähtörampilta alas. Laskelmien mukaan Soommoron teoreettinen lentopituus on 64,40 metriä ja sopivalla vastatuulella lento voi kantaa jopa yli 70 metriä”, kaavailee ja toivoo rakentajaryhmän manageri Jaakko Hautamäki.

Putkea ja levyä

Lentokone on vielä vähän vaiheessa, sillä siipien pinnoitukseen tuleva teippi puuttuu. Samaten työntötanko-ohjaus on vasta suunnitelmissa.

Ohjaimet sentään saatiin Moro-lehden kuvauksia varten loppuun käytetystä jääkiekkomailasta. Runko on tehty 75 millin sadevesiputkesta, joka löytyi ylimääräisenä Hautamäen kesämökiltä.

Tiatoo Soommoro Työryhmään kuuluvat Työryhmään kuuluvat Tuomo Mäkelä, Pekka Toriseva, Vesa Nieminen, Jaakko Hautamäki, Erkki Hytönen ja Martti Heiskanen.

Manageri kuitenkin uskoo, että kone on valmis runsaan kolmen viikon kuluttua.

”Lähtöteline on jo tehty. Se nostetaan Tokoinrannassa kuusi metriä korkealle lähtörampille. Kone tulee sitten pari metriä korkean alumiinista tehdyn telineen päälle.”

”Meistä kevein eli Vesa Nieminen valittiin pilotiksi. Hän makaa mahallaan koneen rungon ja siiven päällä. Muut ryhmästä työntävät koneelle vauhtia.”

Rampin päättyessä alumiiniteline putoaa ensimmäisenä mereen ja itse kone jatkaa liitoa. Näin ainakin teoriassa.

Erkki Hytönen toi koneen rakentaneeseen työryhmään ilmailualan asiantunetmusta. Kotona häntä kuitenkin kiellettiin lentämästä tällä, koska on pysynyt tähän saakka hengissä.<EP>

Toinen kerta

Vuonna 2019 ryhmä oli mukana vastaavissa kisoissa mustanmakkaran mallisella mäkiautolla. Moro-lehti oli silloinkin hankkeen kummina ja raportoi auto menestyksestä.

”Tällä kertaa meillä oli runsaasti teknistä osaamista, mutta ei lentoalan asiantuntemusta. Sen vuoksi ryhmään hankittiin lentäjä Erkki Hytönen. Hänellä on 30 vuoden kokemus erilaisista lentokoneista.”

Kierrätystä koko kone

Noin 10 metriä pitkän siiven profiili on saatu aikaiseksi viiden millin vaahtolevystä. Jäykisteet on tehty 40 millin sähköputkesta. Siiven rakenteessa on myös poikittaisjäykisteitä.

Työryhmään kuuluva Vesa Nieminen todettiin puntarissa porukan keveimmäksi ja hänet nimitettiin lentokoneen pilotiksi.

”Tämä on kertakäyttöinen kone. Veteen pudotessaan se hajoaa palasiksi ja sen jälkeen osat kerätään merestä talteen. Koneen pitää siis kellua”, manageri selittää.

Kana saa siiiivet

Osakilpailun formaatti on samanlainen kuin muualla maailmassa. Arvostelussa kiinnitetään huomiota kulkuneuvon tekniseen toteutukseen, lentomatkaan ja työryhmän ohjelmanumeroon.

Oikea siipiprofiili on saatu aikaan viiden millin vaahtolevyn avulla. Pitkittäis- ja poikittaisjäykisteet on tehty muovisesta sähköputkesta.

”Ohjelma kestää minuutin ja siinä pitää kiteyttää, että miksi lennämme. Meidän pääsponsori on tamperelainen siipiravintola Siipiweikot, joten ohjelmanumerossa juotamme kanalle tulista siipikastiketta, jonka jälkeen se saa siivet”.

Edellisellä kerralla vastaavassa osakilpailussa oli 25 000 katsojaa.

”Samana päivänä Helsingissä järjestetään Ed Sheeranin konsertti ja Helsinki-maraton, joten kyllä kaupungissä on silloin vilkasta”, manageri Hautamäki ennakoi.