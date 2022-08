Tampereen teatterikesän Tapahtumien yö levittäytyy ympäri kaupunkia – Katso jättilistaus kaikista tapahtumista

Tampereen Teatterikesän poikkitaiteellinen kulttuuritapahtuma järjestetään torstaina 4.8.

Moro, Tampere

Tapahtumien yössä on luvassa muun muassa musiikkia, tanssia, performanssia ja kirkkokonsertteja. Katso lista, niin tiedät, mitä tapahtuu ja missä.

Aleksanterin kirkko, Pirkankatu

19–20.30 Kaipaavat sydämet-popmessu. Artistina Jesse Kaikuranta bändinään Las Palmas -orkesteri. Ovet avataan kello 17.30.

Laulaja Jesse Kaikuranta esiintyy Tampereella Aleksanterin kirkossa.

Kumppanuustalo Artteli, Mustanlahdenkatu 22

16–18 Kaikille avoimet sirkustreenit.

18–18.25 Kotileikki-esineteatteriesitys.

19–21 Open Stage -sanataideilta.

Galleria Saskia, Pirkankatu 6

18–21 Syyskauden avaus: Lars Holmströmin näyttely sekä taiteilijatapaaminen.

Pyynikin urheilukenttä, F. E. Sillanpään katu 4

19–21 Tampere United – fc Honka akatemia. Pyynikillä pelataan miesten jalkapallon Kakkosen ottelu, nautitaan ruuasta ja juomasta sekä muusta oheisohjelmasta. Järjestäjä Tampere United. Liput 10/7 euroa.

21.30–24 Tampere Unitedin avoin yöfutis ja oheisohjelmaa.

Pyynikkisali, F. E. Sillanpään katu 9

20–20.45 Kaikki on yhtä tyhjyyden kanssa. Katveenkuuntelijat-taiteilijaparin audiovisuaalista taidetta ja tanssia yhdistävä kurkistus toiseen maailmaan.

Amurin työläismuseokortteli, Satakunnankatu 49

Liput 9/6/5 euroa.

14–16 Kulttuuriluotsit museokorttelissa.

18–19 Amuri kukkii -teemakierros.

19–19.15 Johdanto Amurin museokortteliin.

19.30–20.30 Verhot heiluu -opastus.

21–22 Tampereen Ukuleleorkesteri.

Tamjazz collective, Finlaysonin Palatsin terassi, Kuninkaankatu 1

20–21 TamJazz Collectiven konsertti.

Elsa ja touhukas tipu *

Koiramäen eläinpuiston Tassuteatteri, Särkänniemi

Esitysajat 12 , 15 & 17 . Kesto 15 min. Liput 15,90 euroa, sisältyy Koiramäen lipun hintaan.

Museo Milavida, Milavidanrinne 8

Liput 9/6/5 euroa.

11–22 Museo ja Café avoinna.

14–14.45 Milavidan arkkitehtuuri -teemakierros.

16–16.45 Opastus Vivienne Westwoodin muotinäyttelyyn.

16–19 Tuunaa t-paita -paja.

17–17.45 Milavidan taiteilijat feat. Westwood -yleisöopastus.

18–19.30 Dokumenttielokuva Vivienne Westwoodista.

18.30–19.15 Anarkiaa ja elitismiä -teemaopastus.

19–22 Punk, Peace & Power -rintamerkkipaja.

20–21.30 Dokumenttielokuva Vivienne Westwoodista.

20.30–21.15 Anarkiaa ja elitismiä -teemaopastus.

Tulipuisto, Mältinranta

22–23 Tulikollektiivi Flamman 20-vuotisjuhlashow esittelee teemoja vuosien varrelta.

Tamperelainen tulishowryhmä on esiintynyt vuodesta 2002 lähtien.

Näsinpuiston laululava

19–20 Molièren 400-vuotisjuhlavuoden kunniaksi barokkikokoonpano Les Plaisirs Baroques de Kissanmaa esittää musiikkia Molièren komedia-baleteista.

Taidekeskus Mältinranta, Kuninkaankatu 2

18–19.30 Your solo in me. Patrik Riipisen esittämä improvisoitu ja osallistava tanssiteos.

19.30–21 Näyttelyt avoinna. Galleriassa Tapio Haapalan veistoksia ja installaatioita, Studiossa Sanna Haimilan maalauksia.

Lauta – board *, Hämeenpuisto, pääkirjasto Metson kohdalla

12–12.30 Pelilaudalle ilmestyvät punaiset hahmot ruokkivat katsojien mielikuvitusta. Esittäjä Tanssiteatteri MD.

Tanssiteatteri MD on toiminut Tampereella 25 vuoden ajan.

Lenin-museo, Hämeenpuisto 28

18–21 Avoimet ovet. Tule tutustumaan ainutlaatuiseen Lenin-museoon lyhyellä opastuksella tasatunnein.

Pääkirjasto Metson lava, Pirkankatu 2

17–18 Mikko Metsähonkala kertoo kirjastaan Talleyrand - Sontaa silkkisukassa, sanoi Napoleon. Haastattelijana sarjakuvataiteilja Ville Pirinen. Teoksen kuvitusta esittelevä näyttely avoinna.

TTT Kellariteatteri, Hämeenpuisto 28–32

19–20.30 Onnellisinta on olla onnellinen**. Taisto Reimaluodon 60-vuotisjuhlaesitys taiteilijaerakko Elis Sinistöstä.

17–21 Kaikki mitä olet aina halunnut tietää teatterista.

Onnellisinta on olla onnellinen -esitys on monologi, jota tähdittää näyttelijä Taisto Reimaluoto.

Vanha Talouskoulu, Koulukatu 18

18–19 Verraton Wivi Lönn -kävelykierros. Tampereen Matkailuoppaiden kävelykierros, jossa kuullaan arkkitehti Lönnin Hämeenpuiston rakennuksista. Liput 10/5/0 euroa.

Wivi Lönnin koulu / Aleksanterin koulutalo, Hallituskatu 26

19–20 ”Naikaa se tyttö pois kilpailemasta” *. Muistoja arkkitehti Wivi Lönnin Tampere-vuosista sanoin ja sävelin. Esittäjä Eliisa-teatteri. Liput 18 euroa.

Finlaysonin alue, Finlaysoninkuja 9

18–22 Finlayson Art Arean näyttelyt avoinna.

18–22 Vedostusnäytöksiä Grafiikanpaja Himmelblaussa (kerros PB/2B).

19–20.10 Opastus näyttelyihin.

Finlaysonin alue, Rautahalli, Väinö Linnan aukio 13

21–21.30 Traces of hooping. Vannetaiteilija Henna Matanuskan improvisaatioon perustuva, osallistava teos. Musiikista vastaa Transistorit.

Finlaysonin alue, Satakunnankatu 18 A, 5. krs

18–24 Kattokävely. Näe Tampere täysin uudesta perspektiivistä myös illan valoissa. Panorama Deckillä skumppabaari! Järjestäjä Amazing City. Liput 35 euroa.

Finlaysonin alue, Väinö Linnan aukio

18–19 Torstain toivotut.Klassikkosävelmiä elokuvista Susanna Borgenström Trion esittämänä.

Finlaysonin alue, Väinö Linnan aukio

20–20.30 Taidevankkuri linnuntie. Tapani Kokon ja Virpi Kannon hulvaton esitys, joka yhdistää teatteria, kuvataidetta ja vanhan ajan sirkusta.

Finlaysonin alue, Väinö Linnan aukio

20.45–20.55 Ultra vixen hooptroop. Vannetanssi- ja sirkusduo Anniina Vuokon ja Linda Kaarakaisen näyttävä Cycles-esitys.

21.45–21.55 Cycles, 2. esitys.

Keskuspaloasema, Satakunnankatu 16

20–21 Verraton Wivi Lönn -kävelykierros. Tampereen Matkailuoppaiden kävelykierros, jossa kuullaan arkkitehti Lönnin Satakunnankadun rakennuksista. Liput 10/5/0 euroa.

Tamperet Matkailuoppaat järjestävät Tapahtumien yössä kävelykierroksen.

Panimoravintola Plevna, Itäinenkatu 8

20–23 Kultasormia ja Miehiä mustissa -leffatunnarispesiaali. DJ Juissi soittaa leffatunnaribiisejä vuosikymmenten varrelta.

Panimoravintola Plevna, Itäinenkatu 8

21.30–22 Akateeminen juomalaulutarjoilu. Perinteinen Tampereen yliopiston Laulajien ja Teekkarikuoron esitys.

Tampereen Komediateatteri, Lapintie 3A

18–20 Komisario Koskinen ja pahanpuhujat *. Täysin uusi Koskinen-tarina Tampereen Komediateatterissa. Liput 38/36/28 euroa.

Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8

11–21 Näyttelyt ja omatoiminen puuhapaja avoinna koko päivän.

11–11.45 Teollisuusmuseon lastenkierros.

15–15.45 Teollisuusmuseon opastus.

16–21 Werstaan museokahvila avoinna.

17–17.45 Teollisuusmuseon lastenkierros.

18–20.30 Ratajätkän kierrokset aina tasatunnein.

18–21 Kirja- ja rompekirppis.

Työväenmuseo Werstaassa on ohjelmaa koko päivän ajan torstaina.

Arthouse Cinema Niagara, Kehräsaari B

19–20.30 Hommage to Aki. Tampereen elokuvajuhlat esittää Aki Kaurismäen innoittamia lyhytelokuvien helmiä. K-18. Liput 5 euroa.

Arthouse Cinema Niagara, Kehräsaari B

21–22.15 Cinemadrone unknown. Yllätyselokuva. Sisältövaroitus: Elokuva voi sisältää alastomuutta, erotiikkaa ja kyseenalaista moraalia. Järjestäjä Pirkanmaan elokuvakeskus. K-18. Liput 5 euroa.

Pikkuputiikit, Kehräsaari

14.30–23 Käsityöyrittäjien työpajoja Kehräsaaren sisäpihalla.

Tukkateatteri, Laukontori 12

17.30–18.30 Tribadien (t)yöt ja päivät. Lokakuussa ensi-iltansa saavan näytelmän avoimet harjoitukset.

Hällä-näyttämö, Hämeenkatu 25

16–18 Näyttelijän kuolema **. Vaara-kollektiivin esitys tutkii näyttelemisen tiedostamattomia motiiveja ja narsistisia tarpeita.

Valokuvakeskus nykyaika, Kauppakatu 14

17–20 Harri Pälvirannan näyttelyn Väkivallan koreografia avajaiset ja taiteilijatapaaminen.

Galleria Koppelo, Kauppakatu 14

18–21 Sirkkaliisa Virtasen ja Paula Puikkosen teoksia esillä. Järjestäjä Kaupunginvalot ry.

Pesä läsnäolon yhteisö, Näsilinnankatu 28 E 5

14–22 Pesän näytetunnit ja työpajat. Liput 0–25 euroa.

Ravintola Teerenpeli, Hämeenkatu 25

Kuitenkin vi****aa kaikki -improshow *,

20–22 Kahden naisen, Tohnin ja Teinilän, äärettömän hauska kokonaisuus improvisoituja kohtauksia ja lauluja, joita yhdistää eri vi****ksen aiheet. K-18. Liput 15/12/10 euroa.

Suomalainen Kirjakauppa, Hämeenkatu 18

12–15 Helmityöpaja lapsille.

13–13.45 Katri Kirkkopelto & Molli.

14–14.45 Siiri Enoranta.

15–15.45 Virpi Hämeen-Anttila.

16–16.45 Henriikka Rönkkönen.

17–17.45 Riikka-Maria Rosenborg.

17.30–19 Hanart & Derwent -esittely.

18–18.45 Livemusiikkia: Velikullat.

19–19.45 Tiina Lehikoinen.

20–20.45 Johanna Valkama.

21–21.45 Johanna Venho.

G Livelab, Puutarhakatu 1

18–19.15 Näin jäätiin henkiin. Anneli Saariston unohtumattomien laulelmien ilta.

21–22.15 Dynaamisista live-esiintymisistään tunnettu Yona esiintyy TelttaLabissa intiimillä triokokoonpanolla.

Anneli Saaristo nähdään Unohtamattomien laulelmien illan solistina.

Laulaja-lauluntekijä Yona jatkaa TelttaLabin iltaa torstaina.

Lauta – board *, Kirjastonpuisto

14.30–15 Pelilaudalle ilmestyvät punaiset hahmot ruokkivat katsojien mielikuvitusta. Esittäjä Tanssiteatteri MD.

Vanha kirkko, Keskustori

19–20 Väinö Linnan Tampere -kävelykierros. Tampereen Matkailuoppaiden kävelykierros, jossa perehdytään Linnan elämään ja merkitykseen kirjailijaan kytkeytyvillä paikoilla Tampereella. Liput 10/5/0 euroa.

Galleria Ronga, Rongankatu 1 C 9

19–21 Elävää runoutta, musiikkia ja muuta esittävää taidetta.

Koskipuisto, Ravintola Puiston vieressä

16–21 SPR Tampere esittelee toimintaansa.

Koskipuisto

17–20 Allekirjoita Animalian eurooppalainen kansalaisaloite Fur Free Europe.

Pyynikin Brewhouse, Verkatehtaankatu 2

19–19.30 Akateeminen juomalaulutarjoilu. Perinteinen Tampereen yliopiston Laulajien ja Teekkarikuoron esitys.

Kohtaamispaikka Mukana, Rautatienkatu 17–19

13–18 Avoimet ovet ja non-stop yhteisötaide- ja korttityöpaja.

Stockmannin katos, Tuomiokirkonkatu 11–13

18–20.20 Mieskuoro Laulajat esiintyy tasatunnein klo 18, 19 ja 20. Esityksen kesto 20 minuuttia.

Mieskuoro laulajat esiintyy Tampereen Stockmannilla. Kuoro on perustettu vuonna 1909.

Tuomiokirkko, Tuomiokirkonkatu 3

19–20 Riikka Viljakaisen urkumusiikki ja Hanna-Maarit Kohtamäen tanssi kohtaavat katedraali.org-sarjan konsertissa.

Valohuone, Kyttälänkatu 1

18–19 Saarnaajien kirjaan perustuva Stephen Bathurstin Life Under The Sun -monologi. Järjestäjä Tampereen Helluntaiseurakunta.

19.30–20.30 Life Under The Sun, 2. esitys.

Tanssiseura Hurmion kaupunkitanssit, Koskikeskuksen keskusaukio, Hatanpään valtatie 1

18–18.40 Seura- ja lajiesittelyjä.

18.40–21 Kaikille avoimet kaupunkitanssit.

Lauta – board *, Ratinan kauppakeskus, Olympia-aukio, Vuolteenkatu 1

17–17.30 Pelilaudalle ilmestyvät punaiset hahmot ruokkivat katsojien mielikuvitusta. Esittäjä Tanssiteatteri MD.

Ratinan kauppakeskus, Olympia-aukio, Vuolteenkatu 1

18–19 Tanssiseura Swing Team tuo näytille vauhdikkaat rock'n'swing -tanssilajinsa.

19.30–19.50 Sambakoulu União da Roseira takaa aidon karnevaalifiiliksen ja kuumat sambarytmit.

20–24 Tanssimusiikista vastaavat Azúcar - Tampereen salsa ry:n DJ:t.

Sambakoulu União da Roseira saapuu Ratinan kauppakeskukseen.

Sirkus supiainen *, Ratinanniemen puisto

19–20.30 Woyzeck. Visuaalinen monologinäytelmä. Liput 25/15 euroa.

21–21.50 Ulkopuolella. Sirkustaidetta ja konemusiikkia yhdistävä sirkusesitys. Liput 25/15 euroa.

Tuohusten yö, Tampereen Ortodoksinen kirkko, Tuomiokirkonkatu 27

10–22 Avoimet ovet.

16–22 Tuohusten Yö. Mahdollisuus hiljentyä ja sytyttää kynttilä, osallistua kirkon esittelyyn klo 18 ja 20 ja kuunnella hetki ortodoksista kirkkomusiikkia klo 19.

Klubi, Tullikamarin aukio 2

Tapahtumien yö klubilla. K-18. Liput 5 euroa.

20.30–20.50 Respeite Capoeira: Capoeiraesitys.

21.15–21.45 Jamora – West African Drum & Dance.

22.15–22.30 Levia Oriental – Itämaista tanssia.

23–03 Klubin DJ.

Länsafrikkalaisen musiikin ja tanssin yhdistys Jamora ry saapuu Tampereelle esiintymään Tullikamarin klubille.

Levia Oriental -trioon kuuluu kolme tanssijaa: Sanni Jylhänlahti, Satu Eterna ja Stella.

Nixxxavuori **, Pakkahuone, Tullikamarin aukio 2

19–20.10 4 Floors of Whores -kollektiivin energia vie performanssitaiteen kaanonin ja suomalaisen torijuhlan tuolle puolen.

Floors of Whores -kollektiiviin kuuluvat Emilia Jansson, Herran Nyby ja Astrid Stenberg sekä äänisuunnittelija Riku-Pekka Kellokoski.

Circus ruska festival *, Pakkahuoneenaukio

17–17.30 Rosa ja Risto.

18–18.40 MUIAT.

MUIAT -teoksessa esiintyvät Kamilla Nisso, Iitu Kivimäki ja Anniina Peltovako.

Sorsapuisto, Sorsalammen laituri

18–19 Japanilaisen Chadõ-teetaiteen näytökset ja myyntipiste. Yhden näytöksen kesto 15 min. Säävaraus.

Teatterimonttu, Kalevantie 4

13.30–15.10 Eriopis **. Q-teatterin esityksessä antiikin myytti kohtaa arktisen tragedian.

Teatteri Telakka, Tullikamarin aukio 3

19–20.30 Mihin katosit? **. Talvikki Eerolan omakohtainen matka siihen, mitä on elää vakavasti sairaan vanhemman lähellä.

Teatteriravintola Telakka, Tullikamarin aukio 3

20.30–21 Akateeminen juomalaulutarjoilu. Perinteinen Tampereen yliopiston Laulajien ja Teekkarikuoron esitys.

Rauhaniemen yösauna, Rauhaniementie 24

11–21 Kesäkioski avoinna säävarauksella.

14–23 Sauna ja tervasauna avoinna. Liput 8/4 euroa (ennen klo 17 ) ja 9/4 euroa (klo 17 jälkeen). Sarjakortit käyvät maksusta normaalisti.

Tammelantori

17–18 Emil Aaltosen Tammela -kävelykierros. Tampereen Matkailuoppaiden kävelykierros, jossa nähdään Aaltosen jättämää perintöä Tammelan alueella. Liput 10/5/0 euroa.

Tampereen Ursan Tähtitorni, Kaupinpuistokatu 28

23–02 Elokuun tähtiyö. Oppaat esittelevät tähtitaivasta ja kertovat yleisesti tähtiharrastuksesta. Säävaraus.

Tampereen Ylioppilasteatteri

19–20.50 Kusiyön unelma *. Fantasiaelementtejä sisältävä kreisikomedia rakkauden kaipuusta ja kesäisestä Tampereesta. Liput 15/8 euroa.

Rajaportin sauna, Pispalan valtatie 9

15–23 Saunalenkki kuljettaa saunojia. Liput 35/30 euroa.

Apianniemen kesäteatteri, Pässinmäenkatu 30, Valkeakoski

19–21.15 Aira *. Aira Samulinin elämäntarina musiikin siivittämänä. Liput 36/32/28 euroa.

Sappeen Kesäteatteri, Sappeenvuorentie 200, Pälkäne

18–20.15 Tango d’amore *. Lämminhenkinen ja musiikin täyttämä rakkaustarina Eino Grönin elämästä. Liput 36/32/28 euroa.

Secret Sauceity Pizza, Pellervonkatu 9

19–20.45 Uskomaton show! Eriikka Väliahde ja Tommi Mujunen treenaavat uusia juttuja yleisön edessä. Liput 10 euroa.

Velaatan Työväentalo, Tolppalantie 3

19–20.20 Kaikki antamasi aamut *. Kirsi-Kaisa Sinisalon monologiesitys tamperelaisista sodan keskellä. Liput 25 euroa.

Tapahtumien yön esityksiin ja tapahtumiin on vapaa pääsy, ellei toisin mainita. Tarkemmat tiedot tapahtumista löydät verkkosivuilta teatterikesa.fi/ohjelmisto/tapahtumien yo.

* Esitys on osa OFF Tampere -ohjelmistoa

** Esitys on osa Tampereen Teatterikesän pääohjelmistoa tai TelttaLabin ohjelmistoa.

Muutokset aikatauluun ovat mahdollisia.