Main ContentPlaceholder

Moro

Kuka tahansa voi hakea lupaa kesäkahvilan avaamiselle kaupunkiin – Kahvila Coffeli oli tamperelaisten opiskelijoiden projekti

Tampereen kaduilla ja puistoissa on ollut kesän aikana useita kesäkahviloita ja kahvikärryjä. Lupien käsittely on nopeaa ja pääosin kaikki hakemukset on hyväksytty.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Ariel Cohen on yksi Coffelin kolmesta omistajasta. Moro poikkesi kahvilalla elokuun alussa. Kahvila sulki luukkunsa tämän kesän osalta sunnuntaina 14.8., mutta omistajaporukalla on alustavia suunnitelmia tulevaisuudelle.

Moro, Koskipuisto Ympäri Tamperetta on ollut tänä kesänä useita niin sanottuja pop up-kahviloita ja kahvikärryjä. Tampereen kaupungin toimistosihteeri Erja Parkkali kertoo, että käytännössä kuka tahansa ikään katsomatta voi hakea lupaa kahvilan perustamiselle kaupunkialueelle. Valmiita myyntipaikkoja on Parkkalin mukaan Tampereella melko vähän, joten hakemuksia kahvilan tai kioskin perustamisesta muualle kaupunkiin tulee paljon. Hän luulee, että määrä voisi kasvaa tulevina vuosina. ”Esimerkiksi uusilla asuinalueilla kuten Vuoreksessa kahvikärryjä ja myyntipaikkoja voisi olla enemmänkin,” Parkkali sanoo. Kahvilan perustamiselle tarvitaan maanomistajan lupa, eli lupaa täytyy hakea esimerkiksi Tampereen kaupungin tilaomaisuuksien hallinnasta. Sen lisäksi kahvilalle tarvitaan elintarvikevalvonnan hyväksyntä, ja kahvilan ulkonäkö tulee hyväksyttää kaupungin rakennusvalvonnassa. Parkkalin mukaan pääosin kaikki lupaa hakevat hyväksytään ja käsittely on nopeaa. Hylkääminen voi johtua esimerkiksi siitä, ettei sopivaa paikkaa kahvilalle löydy. Kahvila ei saa olla liian lähellä muita kahviloita eikä sen sijainti saa haitata liikennettä. Moro kävi tutustumassa keskeisellä paikalla seisovaan kahvikärryyn Suomen pankin aukiolla. Tiatoo Kesäkioskit ja kahvikärryt Tampereella Tampereen kaupungin toimistosihteeri Erja Parkkali luetteli kuluvalle kesälle luvitetut kioskit ja kahvikärryt. RantaSmoothie, Ranta-Tampella Cafe Lysti, Aleksandra Siltasen puisto Kahvila Lempi, Koskipuisto Kahvila Pulu/Paloma, Sorsapuisto Massunlastenpuiston kahvila, Ranta-Tampella Kahvila Coffeli, Suomen Pankin aukio Kahvila Tönö, Eteläpuisto BiitsiBiili, Tahmelan ranta Pyynikin hiekkarannat -kesäkahvila, Pyynikin ranta La Presso -kahvikärry, Hämeenpuisto Cafe Paiste -kahvikärry, Eemil Aaltosen puisto Cafe Puustin puustipyörä Suklaapuodin salmiakkikärry Mielenkiintoisen kahvila on opiskelijoiden projekti Coffeli on vanha hevostraileri, joka remontointiin jo viime vuonna pieneksi kahvilaksi Sorinaukiolle. Coffelin taustalla ovat Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemian opiskelijat. Kolme opiskelijaa, Ariel Cohen, Katrina Cirule ja Sille Sinor ostivat kahvilakärryn vanhemmalta opiskelijakollegaltaan ja alkoivat pyörittää kahvilatoimintaa uudessa paikassa. ”Alussa ihmiset hidastivat kahvilan kohdalla ja jäivät ihmettelemään, että mistä oikein on kyse. Moni sanoi, että on kävellyt ohi monta kertaa”, Cohen sanoo. Cohen ja muut kahvilan omistajat opiskelevat Proakatemiassa tiimiyrittäjyyttä. Opiskelijat perustavat heti opintojen alussa vuosikurssinsa kanssa osuuskunnan, jonka sisällä tehdään pienempiä projekteja, kuten kahvila Coffeli. Kolmikko osti kahvilakärryn tietämättä sen tulevaa paikkaa. Silloin Cohen aloitti soittokierroksen Tampereen kaupungille vuokrattavista paikoista. Yllättäen he saivatkin luvan tuoda kahvikärryn aivan Tampereen ytimeen. ”Luulin, ettei olisi mitenkään mahdollista saada noin keskeistä paikkaa. Kävi kyllä hyvä tuuri”, Cohen naurahtaa. Homma sujuu jouhevasti, koska laskutus, kirjanpito ja maksuliikenne toimii osuuskunnan kautta. Osuuskunnasta työvuoroihin on myös voinut saada tuuraajia. Löytyykö kahvilalle jatkaja? Kahvilatoiminnan ylläpitäminen vaatinut kolmikolta työtä. Myös ennakkovalmisteluja vaadittiin Cohenin yllätykseksi paljon. Cohen luettelee, että ensin he tarvitsivat paikan vuokraamiselle luvan ja vaunu piti rekisteröidä liikehuoneistoksi. Lisäksi kahvila tarvitsi elintarvikkeidenmyyntiluvan, pelastussuunnitelman ja kaikki myynnissä olevat tuotteet piti eritellä. ”Pääsimme kuitenkin yllättävän helpolla ja hommat menivät pehmeästi eteenpäin. Oiva-raportista saimme parhaat mahdolliset arvostelut”, Cohen sanoo. Coffelin osalta kesä päättyi sunnuntaina 14.8., eikä Cohen ei ole varma kahvilatoiminnan jatkumisesta opintojen takia. He saattavat siirtää kahvilan varastoon talveksi tai myydä sen taas uusille opiskelijoille. ”Tykkään siitä, että olemme aika spontaaneja. Emme tavallaan mieti tulevaisuutta aivan liikaa. Tässä on kyse kuitenkin niin pienestä liiketoiminnasta.”