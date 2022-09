Ukrainalaiset lapset saivat toivoa mitä vaan, ja toiveet käännettiin suomeksi sinisiin ja keltaisiin lintuihin – Tällainen on Toivelintuprojekti Tampereen Ukraina-talossa

Tampereen keskustassa sijaitsevassa Ukraina-talossa on satoja lasten tekemiä toiveita, jotka odottavat toteuttajaa. Kuka tahansa voi valita toiveista sellaisen, jonka haluaa ja pystyy toteuttamaan.

Anna Bazhyna on työskennellyt kevään ja kesän ajan vapaaehtoisena Ukraina-talossa. Toivelintu-projektissa hän käänsi lasten toiveet suomen kielelle ja auttoi lintujen ripustamisessa Ukraina-talon kattoon.

Tampereelle toukokuussa avattu Ukraina-talo suljettiin väliaikaisesti 9. elokuuta kahden yhdistyksen välisten erimielisyyksien takia. Elokuun puolessa välissä talo kuitenkin avattiin uudelleen ja toiminta jatkuu nyt Ukraina Talo ry:n ylläpitämänä.

Moron toimittaja vieraili Ukraina-talossa elokuun alussa. Sisälle taloon astuttua huomio ei voi olla kiinnittymättä katosta ripustettuihin paperisiin lintuihin. Ukraina-talossa vapaaehtoisena työskentelevä Anna Bazhyna kertoo, että kyseessä on Toivelintu -projekti. Ukrainasta Suomeen sotaa paenneet lapset ovat askarrelleet linnun, johon on kirjoitettu lapsen nimi, ikä, asuinpaikka sekä jokin asia, mitä lapsi toivoo.

Toiveita on monenlaisia ja niitä ovat tehneet tamperelaisten lisäksi muuallakin Suomessa asuvat ukrainalaislapset. Moni lapsista toivoo esimerkiksi retkeä Särkänniemeen, vesipuistoon tai eläintarhaan, mutta myös nukkea tai uutta vaatetta.

Tiatoo Ukraina-talo Ukraina-talo sijaitsee Tampereella osoitteessa Itsenäisyydenkatu 2. Heinäkuussa taloa varten perustettiin uusi yhdistys, Ukraina Talo ry. Yhdistys ylläpitää taloa tällä hetkellä. Talon avasi keväällä Tampereen ukrainalaiset Suomessa ry. Talo on avoinna keskiviikosta perjantaihin kello 12-19. Tiistaina talo on avoinna kello 10-19 ja lauantaina kello 12-18. Talo avattiin toukokuussa 2022 suomalaisten ja ukrainalaisten kohtaamispaikaksi. Talossa järjestetään tapahtumia, kielikursseja ja työpajoja.

Toiveena huvipuistoretki

Koska Bazhyna puhuu suomea, ukrainaa ja venäjää, hän on auttanut lasten toiveiden kääntämisessä Suomen kielelle.

”Meillä oli lista, josta pystyi valitsemaan toiveen, mutta lapset saivat myös tehdä sellaisen toiveen kuin haluavat. Jos toivetta ei osannut päättää, niin listasta sai katsoa”, hän lisää.

Ukraina-taloon voi tulla ja ottaa katosta sellaisen linnun, jonka toiveen haluaa toteuttaa. Toiveen toteuttajan yhteystiedot rekisteröidään ja näin toiveen toteuttamisesta voidaan sopia henkilökohtaisesti. Bazhyhna selittää, että esimerkiksi huvipuistoretki voidaan järjestää niin, että toiveen toteuttaja vie lapsen huvipuistoon tai tarjoaa rannekkeen lapselle.

Toivelintuja on toteutettu jo runsaasti. Ukraina-talo ry:n puheenjohtaja Marina Govorukha arvioi, että tamperelaisten lasten tekemiä toiveita on toteutettu yli 100.

Nuorimmat toivelintujen tekijät ovat alle vuoden ikäisiä ja vanhimmat korkeintaan 18-vuotiaita.

Yli 400 toivetta

Ukraina-talossa käy Govorukhan mukaan päivittäin ihmisiä valitsemassa itselleen toivelintuja. Osa kävijöistä on ottanut itselleen monta toivetta toteutettavaksi.

Idea toivelintuihin tuli sekä Marinan omasta auttamisen halusta, että ukrainalaisten toiveesta tehdä enemmän käsitöitä lasten kanssa. Ensin lasten toiveista oli tarkoitus tehdä tauluja, mutta myöhemmin ajatus muuttui toivelinnuiksi.

”Toivelintu on kuin kirjekyyhky, jonka kuljettamassa kirjeessä on lapsen toive”, Govorukha sanoo.

Marina Govorukha oli mukana Toivelintuprojektin avajaisissa 3.8. Hän pohtii, että lasten toiveiden toteuttamiseen voisi osallistaa yrityksiä tai työporukoita. ”Kokonainen yritys tai tiimi voisi tulla tänne, ja jokainen on heistä ottaa yhden linnun. Samalla heille se olisi ihana tapa ryhmäytyä.”

Kun kyselyitä toivelintujen teosta alkoi virrata Ukraina-taloon muualta Suomesta, Govorukhan tuntema ukrainalaisnainen teki video-ohjeet linnun tekoon. Ohjeiden avulla toiveita on voitu lähettää muualtakin Suomesta, kuten Helsingistä, Turusta, Nivalasta, Mikkelistä, Lahdesta, Hämeenlinnasta.

Lista kaupungeista on pitkä, ja kaikkiaan toivelintuja on tehty yli 400. Erityisesti muista kaupungeista lähetettyjä toiveita on Govorukhan mukaan jäljellä vielä paljon. Toivelintuprojekti jatkuu kuitenkin viimeiseen lintuun asti. ”Olemme luvanneet lapsille, että jokainen toive toteutuu”, Govorukha sanoo.