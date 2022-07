Kuka vei pihapuussa pesivältä kyyhkyseltä pään Nokialla – Asiantuntija veikkaa vahvasti kanahaukkaa

Moro, Vapriikki

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi -sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on Tampereen luonnontieteellisen museon intendentti.

Lukijan kysymys: Mikä eläin on ollut asialla? Pihapuussamme Nokialla on tänä keväänä pesinyt kyyhkypari. Vesisateen yllättäessä menimme sisälle ja pihalle palatessamme näky oli tämä, eli päätön kyyhky pesäpuun vieressä.

Tapahtumapaikan ja päättömän linnun välillä on matkaa vain muutama metri. Sulkia on vain maassa, ei pesäpuussa ja uhrin päätä ei ole löytynyt lähistöltä.

Kevään ajan kyyhkyjä seuratessa olemme huomanneet, että toinen kyyhky tepastelee välillä maassa, joten voisiko asialla olla ollut jokin muu eläin kuin lintu? Kysymys kuuluukin, että mikä eläin mahtaa olla tämän takana?

Susanna Okker

Luontotohtorin vastaus: Kyllä tapahtuma jäänee pieneksi mysteeriksi, sillä vaihtoehtoja on paljon.

Moni petolintu kanahaukasta ja pöllöistä alkaen aloittaa usein aterioinnin saalislinnun päästä, mutta on otettava huomioon sekin mahdollisuus, että lintu on kuollut muusta syystä, ja jokin muu eläin on sen jälkeen syönyt pään tai ainakin aloittanut siitä, ja tullut mahdollisesti keskeytetyksi. Esimerkiksi kokematon, nuori tai sairas lintu voi jäädä myös ketun saaliiksi.

Kettu tai muu nisäkäspeto olisi ehkä siirtynyt herkkupaloineen aterioimaan muualle.

Todennäköisimmältä tässä tuntuisi kanahaukka tai muu petolintu.