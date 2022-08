Onkiniemen ryhmäkoti täytti 30 vuotta – Perustaja halusi rakentaa asuntoja aikuisille kehitysvammaisille: Nyt oman kodin on saanut jo liki 200 henkilöä

Tampereen Kehitysvammaisten Asuntotukisäätiön perustaja Kalevi Ahonen toivoi 50-vuotispäivänään lahjojen sijaan asuntoja kehitysvammaisille. Säätiön perustamista 12 asumisyksiköstä ensimmäinen täytti nyt 30 vuotta. Vierailimme juhlissa 28. heinäkuuta.

Aki Lindroos (vas.) ja Tommi Kalle Huhtinen ovat asuneet Rongankoti Onkiniemessä sen perustamisesta lähtien eli jo 30 vuotta. Vastaava ohjaaja Johanna Risku TampereMissiosta kertoo, että asumisyksikössä nuorimman ja vanhimman asukkaan ikäero on lähes 50 vuotta.

Moro, Rongankoti Onkiniemi

Kalevi Ahonen ei toivonut 50-vuotislahjaksi arvotavaroita tai lomamatkoja. Sen sijaan hän toivoi omia koteja kehitysvammaisille.

Nyt Tampereella sijaitseva Rongankoti Onkiniemen kehitysvammaisten ryhmäkoti täytti 30 vuotta. Mukana juhlimassa oli asukkaiden lisäksi heidän perheitään, ohjaajiaan, entisiä asukkaita sekä kutsuvieraita.

Kalevi Ahosella oli kehitysvammainen poika. Hän tiesi, millaista aikuisen kehitysvammaisen elämä voi olla. Ahonen perustikin Tampereen Kehitysvammaisten Asuntotukisäätiön 40 vuotta sitten, sillä hänen tavoitteenaan oli perustaa omia koteja aikuisille kehitysvammaisille.

Tampereen Kehitysvammaisten Asuntotukisäätiön hallituksen varapuheenjohtaja Matti Ruohonen (vas.) ja nykyinen puheenjohtaja Markku Hiltunen saapuivat Onkiniemeen juhlistamaan merkkipäivää. Säätiön hallitukseen kuuluu lisäksi myös Keijo Linja ja toiminnanjohtaja Päivi Kaltio.

”Kalevi Ahonen oli tienraivaaja. Vielä 1970-luvulla kehitysvammaiset asuivat yleensä kotona, eikä heillä ollut edes oppivelvollisuutta. Oli iso askel eteenpäin, että kehitysvammaisille perustetaan omia asumisyksiköitä”, kertoo nykyinen puheenjohtaja Markku Hiltunen Tampereen Kehitysvammaisten Asuntotukisäätiöstä.

Ahonen johti A-Insinöörit ja Geotest -yrityksiä, mutta päätti 50 vuotta täytettyään lopettavansa työskentelyn yritysmaailmassa.

”Ahonen ajatteli, että oli itse saanut paljon. Hän halusi siirtyä maksamaan sosiaalista velkaansa”, kertoo Hiltunen.

Rongankoti Onkiniemi on koti 15 aikuiselle kehitysvammaiselle. Onkiniemi tarjoaa asukkaille omat yksityiset kodit. Lisäksi rakennuksessa on yhteinen ajanviettotila, jossa muun muassa syödään yhdessä.

Koti monelle kehitysvammaiselle

Tampereen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen puheenjohtajana toiminut Ahonen osti yli 30 vuotta sitten Onkiniemestä vanhan Mauri Haarlan asuintalon. Kaupat tehtiin yhdistyksen, mutta eritoten Ahosen omilla varoilla.

Tarkoituksena oli perustaa yhteisöllinen yksikkö, jossa asukkailla on mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. Taloon remontoitiin asukkaille soveltuvien asuntojen lisäksi yhteinen ajanviettotila.

Keittiön yhteydessä on asukkaiden yhteinen tila. Asukkaat osallistuvat aktiivisesti kodinhoitotöihin, kuten ruoanlaittoon, tiskaamiseen ja roskien vientiin.

Onkiniemen ryhmäkodin ensimmäiset asukkaat muuttivat taloon vuonna 1992.

Alkutaipaleella Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry vastasi toiminnasta Onkiniemessä. Asukkaiden vanhemmat sitoutuivat työhön viikonloppuisin, mutta ikääntyville vanhemmille se kävi raskaaksi. Lopulta Kaupunkilähetys eli nykyinen TampereMissio alkoi tuottamaan Onkiniemen hoivapalvelua vuonna 2003.

Tampereen Kehitysvammaisten Asuntotukisäätiö on perustanut Pirkanmaalle yhteensä 12 asumiskohdetta.

Kohteista seitsemän sijaitsee Tampereella ja yksi Vilppulassa. Lisäksi yhdessä Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n kanssa on perustettu leirikeskus Kuuslahti. Ylöjärven, Kangasalan, Parkanon ja Akaan asumiskohteet ovat siirtyneet kuntien omistukseen.

Juhlissa oli tarjolla pientä syötävää. Ohjelmassa oli mukavaa ja rentoa yhdessäoloa.

Terassi vapaaehtoistyönä

Muutama vuosi sitten juhlittiin Tampereen Kehitysvammaisten Asuntotukisäätiön ja A-Insinöörien merkkipäivää. Samalla Rongankoti Onkiniemen juhlavuosi lähestyi.

”Meillä oli monen asian yhteinen juhlavuosi”, Hiltunen muistelee.

A-Insinöörit päättivät lahjoittaa rahaa, jotta asumisyksikköön voitaisiin rakentaa terassi. Osaava työvoima löytyi Lions Club Tampere-Harjulta. Vapaaehtoistyönä syntyi terassialue, joka mahdollistaa vaikka kesäjuhlien viettämisen pihapiirissä.

Lions Club Tampere-Harju toteutti asumisyksikön pihaan viihtyisän terassialueen muutama vuosi sitten. A-Insinöörit lahjoittivat hankkeeseen rahaa. Lions Club Tampere-Harjun entinen presidentti Aarne Jännes (vas.) ja jäsen Heikki Käkönen A-Insinööreistä saapuivat puutarhajuhliin.

Yhteisöllisyys kantaa

Tommi Kalle Huhtinen ja Aki Lindroos ovat asuneet Rongankoti Onkiniemessä sen perustamisesta lähtien. Heidän lisäkseen asumisyksikössä on myös kolmas alkuperäinen asukas.

”Vuosien varrella on opeteltu sitä, miten apua pyydetään, kun sitä tarvitsee”, kertoo Huhtinen.

Osa asukkaista on muuttanut Onkiniemestä itsenäisempään asumismuotoon. Ikääntyneemmät asukkaat siirtyvät usein myös autettuun asumiseen. Asukkaita Onkiniemessä on yhteensä 15.

”Jokaista tuetaan oman elämänvaiheen mukaisesti ja autetaan tarvittaessa. Emme pyri tekemään asioita asukkaiden puolesta, sillä heillä on paljon taitoja”, kertoo vastaava ohjaaja Johanna Risku TampereMissiosta.

Asumisyksikössä eletään tuiki tavallista arkielämää.

”Nykytrendi on se, että kehitysvammaisille halutaan pelkästään omat yksityiset tilat. Kauheinta on, että ihmiset ovat yksinäisiä siellä kodeissaan. Paras mahdollinen asumismuoto on Onkiniemen kaltainen ryhmäkoti”, sanoo Hiltunen.

”Yhteisöllisyys on meidän valttikorttimme. Päivittäiset yhteiset ruokailuhetket, yhdessä toimiminen ja arjen pienet vastuutehtävät vahvistavat sitä. Henkilöstön ohella myös asukkaat huolehtivat toinen toisistaan”, Risku summaa.