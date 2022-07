Onko tässä Tampereen kansainvälisin ravintolakatu? Näköetäisyydellä on 21 ravintolaa, jotka kokosimme karttaan

Hervannan keskustasta löytyy monipuolinen ravintolavalikoima.

Moro, Insinöörinkatu

Jos keskustan ravintoloihin kaipaa vaihtelua, kannattaa suunnata Hervantaan. Insinöörinkadulta Hervantakeskuksen ratikkapysäkin läheisyydestä löytyy kattava valikoima ravintoloita ja baareja, mukaan lukien kansainvälisiä ruokapaikkoja.

Hervannassa voi syödä muun muassa italialaista, aasialaista ja amerikkalaista ruokaa. Kun kauppakeskus Duon ravintolat lasketaan mukaan, kadunpätkällä on jopa 21 ravintola- ja baarivaihtoehtoa.

Kansainvälisiä makuja

Pizza service Hervannalla on pitkät perinteet. Se on palvellut asiakkaita jo 25 vuotta. Tällä hetkellä ravintolan omistaa syyrialainen Abd Alrawi, joka on asunut Suomessa viisi vuotta.

Suurin osa Pizza servicen tuotteista on italialaisia. Ravintolan on alunperin perustanut italialainen, ja nykyinen omistaja haluaa toimia sen perinteen mukaan. Kuitenkin myös omistajan ja työntekijöiden omat kulttuurit näkyvät ravintolassa. Pizza service onkin sekoitus Italian ja Lähi-idän makumaailmoja.

Pizza servicen falafel-rullassa riitti syötävää.

”Teen salaattia syyrialaisella reseptillä ja vanukkaat ovat myös syyrialaisella reseptillä, mutta pizza on italialaista”, kertoo Alrawin vaimo Lamis Mahmut, joka työskentelee Pizza servicessa kokkina.

Annoksen hintaan kuuluu aina salaattibuffet, juoma sekä jälkiruokavanukas, joten syyrialaisia makuja pääsee maistamaan jokaisella käynnillä.

Tervetuloa Hervantaan

Pizza servicen kanssa samassa rakennuksessa on kaksi muutakin ravintolaa sekä kaksi baaria. Lähistöltä löytyy myös kaksi muuta italialaista ravintolaa: Il Posto ja Pranzo. Lähistöllä on myös muita kansainvälisiä ravintoloita sekä valikoima pikaruokapaikkoja. Tunnetun Malabadin tilalle Lindforsinkatu 2:n on tullut uusi ravintola Pita House.

”Hervanta on pikkukaupunki kaupungin sisällä. Meillä on huikeat päivät esimerkiksi viikonloppuisin, jolloin käy todella paljon asiakkaita”, kertoo Pizza servicen kuski Panda Ongolo.

Lue lisää: Onko tässä Tampereen kansainvälisin ravintolakatu? Näköetäisyydellä on 21 ravintolaa, jotka kokosimme karttaan

Olongo on alunperin kotoisin Kongosta ja tullut Suomeen kahdeksan vuotta sitten Malawista. Hän asuu myös itse Hervannassa ja toivoo, että ihmiset uskaltaisivat tulla Hervantaan syömään rohkeammin.

”Keskusta on sellainen, josta ajatellaan, että siellä on kaikki. Välillä saatetaan miettiä, pitäisikö mennä vähän kauemmas. Täälläkin on hyviä ravintoloita, kun vaan jaksaa liikkua vähän pidemmälle ja katsoa, millaista siellä on. Ravintoloiden salaisuus löytyy vasta, kun käy siellä”, Olongo kertoo.

Hervantaan on hänen mukaansa helppo tulla nykyisin.

”Ratikka tulee tänne suoraan. Jotkut asiakkaat ovat tulleet Duoon kauppaan ja tänne syömään. Yleensä, kun he ovat käyneet pari kertaa, he alkavat tilaamaan meidän ruokaa myös kotiin.”

”Yksi asia, jota rakastan suomalaisissa, on se, että kun he kerran löytävät hyvän ruokapaikan, he käyvät siellä aina syömässä. Meillä on yksi asiakas, joka on käynyt täällä syömässä yli kymmenen vuotta. Koronan jälkeen olimme remontissa, ja nyt ihmiset ovat ilahtuneita, kun olemme taas auki”, Olongo summaa.