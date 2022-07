Polkupyöriä varastetaan Tampereella nyt hurjia määriä ja ennen kesän loppua on kaikki ennätykset lyöty.

Pyöränsä menettäneet kaupunkilaiset etsintäkuuluttavat epätoivoisina kulkuneuvojaan somessa ja sen perusteella on helppo analysoida varkaiden käyttäytymistä.

Turvallinen paikka on enää oma eteinen. Pyöriä häviää lukituista kerrostalokellareista, kotipihasta ja erityisesti kaupungin kauppakeskusten liepeiltä.

Voittajia on vaikea löytää. Usein pyörän käyttöarvo on suurempi kuin vakuutuskorvaus. Varkaudet nostavat kotitalousvakuutusten hintoja ja me kaikki olemme niiden maksajia.

Varkaat ovat mieltyneet erityisesti sähköpyörin anastukseen, sillä ne ovat tuhansien eurojen arvoisia. Todennäköisesti varkaudet vain lisääntyvät sähköpyöräboomin myötä.

On kuitenkin yksi keino, jolla varkaudet päättyvät kuin seinään yhdessä yössä.

Jos jokainen pyörä olisi rekisteröity autojen tapaan ja tieto omistajanvaihdoksesta kulkisi Trafin kautta, ei varastetuilla ja eteenpäin kaupatuilla fillareilla olisi käytännössä juuri minkäänlaisia markkinoita. Korkeintaan käytetyillä varaosilla voisi olla pienenpientä kysyntää.

Ensi kevään kansanedustajaehdokkaat voisivat ottaa tämän vaikka vaaliteemakseen. Rekisterin perustaminen ole mikään yksinkertainen toimenpide, vaan se vie aikaa.