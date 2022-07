Käteisautomaatti puuttuu kymmenistä kaupunginosista Tampereella – Katso kartasta, missä on lähin automaattisi

Käteistä rahaa tarvitsee entistä harvemmin. Tarpeen vaatiessa matka lähimmälle automaatille voi kuitenkin olla Tampereellakin yllättävän pitkä.

Mirka Riikonen nosti käteistä Tampereen Koskikeskuksen Otto-automaatista. Riikonen on yksi monista suomalaisista, jotka tarvitsevat käteistä vain erityistapauksissa.

Moni tamperelainen joutuu kulkea lähimmälle käteisautomaatille kilometrien matkan.

Tampereella on yhteensä 65 käteisautomaattia. Niistä Automatia pankkiautomaatit oy:n Otto-automaatteja on 42. Nokas CMS oy:n Nosto-automaatteja on 23.

Keskustan alueella automaatteja löytyy lähes joka kulman takaa. Monessa Tampereen lähiössä käteisen luo ei kuitenkaan pääse yhtä vaivattomasti. Automaatin luo voi joutua matkaamaan toiseen kaupunginosaan.

Postinumeroalueella 33100, joka kattaa Tammerkosken itäpuolen, on yhteensä 15 käteisautomaattia. Rahaa voi nostaa myös Tammerkosken toiselta puolen, sillä Kaakinmaalla ja Finlaysonin alueella automaatteja on yhteensä 9.

Katso tästä, missä on lähin Otto-automaattisi:

Katso tästä, missä on lähin Nosto-automaattisi:

Monissa kaupunginosissa matkaa lähimmälle automaatille kertyy huomattavasti enemmän.

Lentävänniemestä saa esimerkiksi matkata Lielahteen asti lähimmälle automaatille. Lisäksi muun muassa Lamminpäässä, Tohlopissa ja Raholassa ei ole omia käteisautomaatteja.

Itä-Tampereen kaupunginosista saa matkata lähimmän automaatin luo aina Linnainmaalle asti. Etelässä muun muassa Hallila ja Vuores ovat myös automaatittomia.

Pankkiautomaattien tiheyden Tampereella ja koko Suomessa selvitti VertaaEnsin.fi. Valtakunnallisessa vertailussa käteisautomaatti löytyy Tampereen kaupunginosissa melko läheltä. Inarissa lähimmälle saman kunnan automaatille kertyy matkaa jopa 93,1 kilometriä.

Suurin osa käteisnostoista tehdään edelleen automaateista. Rahaa voi nostaa lisäksi myös pankista ja useiden kauppojen kassoilta, kuten esimerkiksi joistain S-ryhmän myymälöistä.

Otto-automaatteja on Tampereella yhteensä 42 kappaletta.

Ongelma vain harvalle

Puheenjohtaja Juha Salonen Tampereen vanhusneuvostosta kertoo, että käteisautomaateista ei ole keskusteltu neuvostossa.

”Yleisellä tasolla tuntuu siltä, että automaatteja on siellä, missä rahaa tarvitaan. Automaateista tai niiden puuttumisesta ei ole tullut palautetta vanhusneuvostolle Tampereella”, Salonen kertoo.

Automaatin puuttuminen voi kuitenkin aiheuttaa joillekin harmia.

”Sellainen ikäihminen, jonka elinpiiri on pieni, voi kokea automaatin puuttumisen ongelmallisena. Se riippuu siitä, missä ihminen asioi” Salonen toteaa.

Osalle suomalaisista käteinen on edelleen ensisijainen maksuväline.

Salosen mukaan ikäihmisille automaattien puuttuminen tai niiden sijoittelu esimerkiksi kauppakeskuksiin tai kaupungin keskustaan ei kuitenkaan yleensä tuota hankaluuksia.

”Käteistä rahaa on mahdollista nostaa myös monien kauppojen, kuten S- ja K- markettien kassoilta. Jos käteisautomaatteja ei ole mahdollista käyttää, voi hyödyntää muita vaihtoehtoja”, Salonen miettii.

Käteistä erityistapauksiin

Vaikka monelle suomalaiselle käteinen on edelleen ensisijainen maksuväline, on sen käyttö vähentynyt merkittävästi.

Hervannassa asuva Jenni Karola nostaa käteistä vain erityistapauksissa.

”Käytän automaatteja, ja toisinaan nostan rahaa myös S-ryhmän kaupoista. Pidän Nosto-automaateista, sillä ne ovat helppokäyttöisempiä”, Karola kertoo.

Jenni Karola nosti käteistä Tampereen Koskikeskuksen Otto-automaatista. Karola käyttää usein Hervannan kauppakeskus Duon Nosto-automaattia, sillä se on helppokäyttöisempi kuin Otto-automaatit.

Myös Mirka Riikonen käyttää käteistä rahaa hyvin harvoin. Hän käyttää tarvittaessa ainoastaan käteisautomaatteja rahan nostamiseen.

”Nostan rahaa esimerkiksi jotakin tapahtumaa varten. Ennakoin, mikäli esimerkiksi pankkikorttimaksuihin tulee häiriöitä”, Riikonen toteaa.

Frederick Weitz käyttää käteisautomaatteja säännöllisesti.

”Maksan pääasiassa kortilla, mutta pidän myös vähän käteistä mukana. Esimerkiksi lapsille tulee annettua käteistä aina välillä”, Weitz kertoo.