Poliisi varoittaa pyörävarkaista Tampereen keskustassa – Katso lista paikoista, joihin pyörää ei kannata jättää valvomatta

Erityisesti arvokkaan sähköpyörän omistajan on syytä olla tarkka – niitä on viety jo yli kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna.

Mari Raski on varautunut pyörävarkauksiin. Hän on juuri ostanut uuden polkupyörän sekä lukon, jonka saa murrettua vain rälläkällä.

Moro, Ratina

Tampere ei ole enää yhtä turvallinen paikka pyöräilijöille kuin se oli ennen. Poliisin mukaan pyöriä varastetaan nyt ennätystahtiin, ja myydyistä pyöristä saadut rahat käytetään huumeisiin.

Erityisesti keskusta-alueella, jossa huumeet liikkuvat muutenkin, pyöriä pöllitään ahkerasti.

Moro lähti yhteen pyörävarkaiden paratiiseista, Ratinan kauppakeskuksen pyörätelineille selvittämään, ovatko tamperelaiset varautuneet ikäviin yllätyksiin.

Varkaita varotaan

Pyöräilevä ruokalähetti Juan Castillo jättää polkupyöränsä rakennuksen sisään aina, kun mahdollista. Joskus hänelle huomautetaan asiasta, mutta hänellä on hyvä syy tehdä näin: hänen kollegoidensa polkupyöriä on varasteltu.

Tiatoo Poliisin kokoama musta lista 1. Rautatieasema. 2. Tullin alue. 3. Ratinan kauppakeskus.

”Minun pyörää ei ole varastettu vielä, mutta olen varautunut siihen”, hän kertoo.

Nyt Castillo on jättänyt pyöränsä Ratinan pyörätelineeseen siksi aikaa, kun hän käy hakemassa ruokalähetyksen ostoskeskuksesta.

Juan Castillo osti pyöränsä Etapista. Hän parkkeeraa pyöränsä sisätiloihin aina, kun mahdollista, sillä hänen kollegoidena pyöriä on varastettu.

Ratinaan on tullut pyörällä myös Mari Raski, jonka polkupyörä on upouusi. Hänenkään kohdalle ei ole sattunut pyörävarkautta, mutta mahdollisuus pyörän varastamisesta jännittää.

Lue lisää: Varastettiinko polkupyöräsi tänä kesänä Tampereella? Lähetä kuva ja tiedot Morolle – yritetään yhdessä etsiä pyöräsi

”Tämä on aika uusi pyörä, ostin tämän pyörän pari viikkoa sitten. Tämän jättäminen pyörätelineeseen arveluttaa, ja siksi ostin tämän lukon. Jotta tämän saa murrettua, tarvitsee rälläkän, millään sivuleikkureilla tätä ei saa”, Raski kertoo.

Raski on ottanut talteen pyöränsä runkonumeron siltä varalta, että jotain käy.

Mari Raski lukitsee pyöränsä huolella.

Varastelu harmittaa

Varastetuista pyöristä näkee usein ilmoituksia Facebook-ryhmissä. Varkauksien kohteeksi joutuneet etsintäkuuluttavat omia pyöriään, ja pyöriä löytäneet koittavat löytää omistajia. Myös Helena Yli-Ojanperä löysi lukitsemattoman pyörän kotimatkaltaan, ja pyörä löysi sosiaalisen median kautta onnellisesti omistajansa.

Myös Yli-Ojanperän oma pyörä varastettiin viime marraskuussa. Pyörä löytyi kuukautta myöhemmin 200 metrin päästä katoamispaikasta. Pyörien varasteleminen on hänestä harmillinen ilmiö.

”Vakuutus toki korvaa, mutta omavastuuosuus on niin suuri, että korvattava summa jää usein aika pieneksi. Jos on vanha mummiska, niin käyttöarvo on huomattavasti suurempi kuin pyörän rahallinen arvo. Sen takia harmitus on suuri, kun joku vie sen parin kympin pyörän fillaroidakseen baariin, asemalle tai heittääkseen sen koskeen”, hän kertoo Morolle.

585 pyörää tänä vuonna

Varovaisuus onkin hyvä asia, sillä pyörävarkaudet ovat lisääntyneet Tampereella merkittävästi.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario ja tutkinnanjohtaja Antti Uusipaikka kertoo, että Tampereella on kirjattu 585 varkaus-nimikkeellä anastettua polkupyörää tähän mennessä tämän vuoden aikana. Näistä 118 on ollut sähköpyöriä.

Viime vuonna varkaus-nimikkeellä anastettuja pyöriä oli 541 samalla aikavälillä. Sähköpyöriä vietiin viime vuonna 58, eli niiden määrä on yli kaksinkertaistunut.

Vuonna 2010 puolen vuoden aikana varastettiin Tampereella vain 93 pyörää, joten määrä on moninkertaistunut viimeisten 12 vuoden aikana. Tuolloin ei ollut vielä sähköpyöriä.

Rahat huumeisiin

Vaikka poliisilla ei virallista tilastoa aiheesta ole, kuumat pisteet varkauksille ovat Uusipaikan mukaan Ratina, Tullintorin ympäristö ja rautatieasema.

Varastettuja pyöriä myydään esimerkiksi sosiaalisen median markkinapaikoilla, ja rahat käytetään huumeisiin.

”Toki muualtakin, kuten pyörävarastoista ja kaduilta, mutta kyllä isot paikat ovat yleisimmät. Samoissa paikoissa myös päihteet liikkuvat näkyvimmin.”

Varastetut pyörät myydään eteenpäin esimerkiksi sosiaalisen median ja internetin markkinapaikkoja käyttäen. Suurin osa varkaista käyttää pyöristä saamansa rahat huumeiden ostoon.

”Huumausaineiden käytön rahoittaminen on päämotiivi varkauksiin”, Uusipaikka kertoo.

Suurinta osaa ei löydetä

Kesällä pyöriä varastetaan eniten, koska niitä myös käytetään kesäaikaan. Samoin kesä on se aika vuodesta, jolloin pyörän saa helpoiten kaupaksi.

Valitettavasti suurin osa varastetuista pyöristä ei palaudu koskaan omistajalleen, vaikka tarkkoja lukuja asiasta Uusipaikka ei osaakaan sanoa.

”Kyllä niitä joitain palautuu: osa meidän kautta, osa omistajan omalla salapoliisityöllä. Valtaosa kuitenkin jää palautumatta.”

Ratina on yksi yleisimmistä paikoista pyörävarkauksiin.

Rikosilmoitus heti

Poliisi neuvoo myös tekemään rikosilmoituksen välittömästi, kun pyörä on varastettu. Rikosilmoituksissa tulee mainita pyörän merkki, malli ja runkonumero. Nuo tiedot kannattaa jokaisen ottaa talteen jo silloin, kun pyörä on vielä tallessa. Erityisesti runkonumero on tärkeä tieto etsintäkuuluttamisen kannalta ja auttaa pyörän tavoittamisesta.

Lue lisää: Pyörävarkaudet saadaan kuriin helposti yhdellä keinolla

”Törmäämme aika ajoin päihteiden ja huumausaineiden käyttäjien asunnoissa pyöriin, mutta jos rikosilmoitus on tehty puutteellisilla tiedoilla, pyörä ja sen oikea omistaja eivät välttämättä kohtaa missään vaiheessa”, Uusipaikka kertoo.

”Jos mainitsee vain, että mummopyörä, jossa on penkki rikki, siitä ei ole mitään hyötyä, koska varastettuja pyöriä on satoja”, hän täsmentää.

Varo ostamista

Myös käytettyjen pyörien ostajia poliisi kehottaa olemaan varovainen. Aina tulisi varmistua pyörän alkuperästä, tai muuten saattaa vahingossa syyllistyä rikokseen.

”Sosiaalisen median myyntikanavissa halvimmat pyörät kannattaa suosiolla välttää, tai vähintään vaatia ostokuittia nähtäväksi. Rehellisellä myyjällä on sellainen olemassa. Varastetun pyörän ostajana voit syyllistyä kätkemisrikokseen ja menettää sekä ostamasi pyörän että varkaalle maksamasi rahat”, Uusipaikka varoittaa.

Varastettujen pyörien ostaminen myös tukee pyörävarkauksia.

”Jos noita pyöriä ei kukaan ostaisi, niin ei niitä myöskään häviäisi.”