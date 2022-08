Tampereen seitsemän ihmettä on nyt äänestetty järjestykseen – Ykköseksi nousi kohde, joka on ”tunnettu Suomessa ja maailmalla”

Tampereen seitsemän ihmettä on nyt virallisti valittu!

Tänä kesänä Moro on etsinyt Tampereen ihmeitä. Kesäkuussa lukijat saivat ensin ehdottaa toimitukseen ihmeitä, jonka jälkeen ehdotetuista ihmeistä pidettiin äänestys. Äänet on nyt laskettu, ja on aika julistaa Tampereen seitsemän ihmettä. Ihmeet on järjestetty niin, että eniten ääniä saanut ihme on listan ensimmäisenä.

1. Näsinneula

Näsinneula sai äänestyksessä eniten ääniä. Näin lukijat kuvailevat ihmettä:

”Näkyvin maamerkki Tampereella, niin ikoninen, että jokainen suomalainen sen tuntee.”

”Tampereen korkein ja kuuluisin rakennus.”

”Tampereen maamerkki, harvinainen.”

”Tunnettu ja hieno maamerkki, joka tulee ensimmäiseksi Tampereesta mieleen.”

”Kohde on yleisesti tunnettu Suomessa ja maailmalla.”

Näsinneula tunnetaan kaikkialla Suomessa.

2. Haulitorni

Hopeaa äänestyksessä sai Haulitorni, jota kehutaan näin:

”Ainutlaatuinen kauniin punainen maamerkki, joka näkyy monesta suunnasta.”

”Kaupungin läpi ajettaessa yksi mieleenjäävimmistä ja eriskummallisista asioista. Tämän muistan jo lapsuudesta ennen kuin tunsin Tamperetta juurikaan.”

”Suomen ainoa edelleen pystyssä oleva haulitorni.”

Haulitorni on erikoinen maamerkki Tampereella.

3. Pyynikinharju

Kolmanneksi äänestyksessä sijoittui Pyynikinharju. Näin lukija ylistää sitä:

”Vanhempi kuin Colosseumit tai Kiinanmuurit. Jääkaudella jo muodostunut ja yhä paikoillaan. Todellinen ihme. Ja ilmainen kaikille käydä. Sopii kuntoiluun, historiasta kiinnostuneille tai ihan kenelle vain.”

Pyynikinharjun portaat ovat monelle tutut.

4. Pispala

Neljänneksi tullutta Pispalaa kuvaillaan ylistäen:

”Eikös ole sellainen sanonta kuin "mailman ainoo Pispala"? Etenkin Pyhäjärveltä katsottuna tai Nokian suunnalta ajaessa rinne taloineen on vaikuttava.”

”Pyynikki ja Pispalanharju muodostavat maailman korkeimman soraharjun. Vaikka Pyynikki näistä onkin kauniimpi mäntymetsineen, niin Pispala lienee kuitenkin eksoottisempi matkailijalle jyrkkään rinteeseen rakennettuine taloineen ja kapeine katuineen.”

”Näkymät kahdelle järvelle, historiallinen tausta työläisten asuinpaikkana , nykyään varakkaiden.”

”Muistuttaa Hampurin Blankeneesia, jossa asuu monia Saksan kuuluisia ihmisiä. Siltikin Pispala on kauniimpi hienoilla järvinäkymillä.”

5. Järvet

Viides ihme on Tampereen järvet.

”Tampereen kunnan alueella on noin 160 järveä. Ihme on niin kaunis ja valtava, etten tiedä kenenkään käyneet niistä kaikilla? Vai tietääkö Moron toimitus sellaista henkilöä? Entä onko joku, joka edes tietää niiden kaikkien nimiä? Vesi on olennainen osa Tamperetta. Jopa niin olennainen, että harva, jos kukaan, on nähnyt tätä ihmettä kokonaan. Tuskin kukaan on niillä kaikilla vieraillut.”

6. Pyynikin näkötorni

Torneja on päässyt ihmeiden listalle enemmänkin. Kuudenneksi eniten ääniä sai Pyynikin näkötorni.

”Torni on hieno ja vanha, sieltä on hienot näkymät. Lisäksi sen pohjakerroksesta saa ihmeellisen hyviä munkkeja. ”

”Ylhäältä on hienot näkymät joka suuntaan, ja on seissyt paikallaan harjulla jo hyvän tovin.”

”Vertauskuvallisesti sama kuin esimerkiksi Pisan torni Italiassa. Paitsi ettei ole vinossa… Munkit ovat siellä ihmeellisiä!”

”Kolme syytä: 1. Harju on hieno paikka muutenkin. 2. Näkötornit ovat lähtökohtaisesti hienoja. ja 3. Mikä parasta: tässä näkötornissa on parhaat munkit.”

”Se on kauniilla paikalla, tärkeä osa Tamperetta.”

7. Höyrylaiva Tarjanne

Listalle ylsi myös Höyrylaiva Tarjanne, jota lukijat myös kehuivat:

”Höyrylaiva Tarjanne on maailman ainoa alkuperäistä reittiä liikennöivä laiva,siis 114 vuotta. Kannattaisi seilata edes kerran elämässä Tampereelta vaikka Muroleeseen, Ruovedelle tai Virroille asti. Ja nauttia kauniista maisemista ja rauhallisesta tunnelmasta.”

”Tämä on katoavaa perinnettä. Risteily pitäisi kaikkien kokea.”