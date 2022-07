Näsijärven rantaan on avattu Tampereen ensimmäinen teehuone – Testasimme suositun annoksen

Tampereen uudessa teehuoneessa voi nauttia kupillisesta teetä maisemien ja dumplingien kera.

Moro, Ranta-Tampella

Ranta-Tampellaan Näsijärven rannan läheisyyteen on heinäkuun alussa avattu teehuone nimeltään Teehuone Kanava. Valikoimassa on yli 20 teetä, joita saa vapaasti kokeilla. Rooibos-teen ystävänä valitsen ananas-sitruuna-sorbetti-rooiboksen.

Teehuoneen omistaja Yong Li kertoo, että tarjolla olevat teet ovat kotoisin Japanista, Kiinasta ja Intiasta, ja ne ostetaan kauppaan eurooppalaisilta maahantuojalta.

Tarjolla on valikoima vihreitä, mustia, rooibos-, pu’er-, oolong- ja hedelmäteelajeja, joita kaikkia voi vapaasti kokeilla. Tarjolla on myös jääteetä ja kylmäuutettua kahvia. Osa teelajeista on luomua.

Teetä ja teekannuja pystyy myös ostamaan teehuoneelta mukaan kotiin.

Teekulttuuri tunnetuksi

”Tampereella on teekauppa, mutta ei teehuonetta. Haluamme tuoda esiin teekulttuuria, sillä Tampereella on yhä enemmän teenjuojia. Olemme pohtineet, että voisimme järjestää tapahtumia, joissa voisimme esitellä tamperelaisille teekulttuuria”, Li kertoo.

”Tee on hyväksi terveydelle. Se on toinen syy, miksi halusimme avata teehuoneen”, hän jatkaa.

Yong Li on kotoisin Kiinasta ja asunut Tampereella yli 20 vuotta. Myös hänen poikansa Allan Li työskentelee teehuoneella opintojensa ohella.

Moron toimittajan tilaama annos.

”Minulla on monta läheistä ystävää, jotka rakastavat teetä. Olen huomannut, että teetä myydään tosi paljon Suomessa. Tämä on kahvilamainen paikka, jossa voi kokeilla paikan päällä jotain uutta”, kertoo Allan Li.

Saan eteeni kauniin teekupin ja -pannun sekä kehotuksen hauduttaa teetä kahdeksasta kymmeneen minuuttia. Minulle kerrotaan, että noin viiden minuutin päästä myös ruokani tulee pöytään.

Dumplingit suosittuja

Saan teen kaveriksi tilaamani vege dumplings -annoksen. Tee ja dumplingit ovat Yong Lin mukaan teehuoneen suosituin annos, joten tein hyvän valinnan.

Dumplingien sisällä on kasviksia, kuten kaalia, porkkanaa ja sipulia. Ne ovat japanilaistyylisiä ja valmistettu höyryttämällä.

”On kaksi tapaa valmistaa dumplingit: paistamalla tai höyryttämällä. Me valmistamme perinteiseen tyyliin höyryttämällä. Dumplingit sopivat yhteen teen kanssa: ne ovat kevyt pieni välipala, ei liian raskasta ruokaa”, Li kertoo.

Dumplingit tuodaan pöytään kauniissa korissa. Ne tarjoillaan viinietikan, soijakastikkeen, chilikastikkeen ja pienen lisukesalaatin kera.

Chilikastike on omaan makuuni liian tulinen, mutta dumplingit maistuvat hyviltä soijakastikkeeseen dipattuina.

Kaikkia kolmea kastiketta sekoittamalla sopivassa suhteessa syntyy kuulemma täydellinen kastike dumplingeille.

Lisää tuotteita

Yong Li kertoo, että tulevaisuudessa teehuoneen valikoima tulee laajenemaan. Suunnitelmissa ovat ainakin katkaravuilla ja muilla merenelävillä täytetyt dumplingit. Tällä hetkellä niitä saa kolmessa eri maussa: kasvis, kana ja possu.

Teehuoneella on myös Ingman-jäätelökioski sekä erilaisia leivonnaisia. Ihan kaikkia tuotteita, kuten susheja ja smoothieita ei ollut tarjolla, kun kävin vierailulla.

Uusi teehuone sijaitsee Ranta-Tampellan alueella.

Järvi miellyttää

Syy, miksi Yong Li halusi perustaa teehuoneen nimenomaan Ranta-Tampellan alueelle, on kaunis ympäristö järven rannassa.

”Asiakkaat voivat nauttia järvinäköaloista, kun he syövät. Ranta-Tampella on kasvava alue, ja ihastuimme siihen”, Yong Li kertoo.

”Näen alueen tulevaisuuden erittäin valoisana, ja siksi halusimme perustaa teehuoneen juuri tänne”, Allan Li täydentää.