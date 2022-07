Vaikka nimi Emil Bobyrev ei olisi tuttu, olet todennäköisesti nähnyt hänen valokuviaan – Nyt hän on innostunut myös piirtämisestä: Katso piirroskuvat tutuista tamperelaisista maisemista

Valokuvaajana työskentelevä Emil Bobyrev on viime aikoina innostunut piirtämään tamperelaisia maisemia tauluiksi. Hän nauttii siitä, että saa korostaa kuvissa kaupungin parhaita puolia.

Vaikka nimi Emil Bobyrev ei sanoisi mitään, hänen kuvansa ovat tuttuja kaikille Moron lukijoille. Hän nimittäin ottaa freelancerina valokuvia muun muassa Moroon ja Aamulehteen. Bobyrevin valokuvia on ollut esillä myös monissa valokuvanäyttelyissä Tampereella ja Joensuussa.

Piirtäminen on taas uusi aluevaltaus. Harrastus on lähtenyt liikkeelle parin viime vuoden aikana, kun töitä on ollut vähemmän ja aikaa uuden kokeilemiselle enemmän.

”Olen yrittänyt piirtää aikaisemminkin, mutta vasta nyt olen piirtänyt ahkerasti. Tämä vähän riistäytyi käsistä”, Bobyrev nauraa ja esittelee kehyksiin laitettuja piirustuksiaan.

Kuvissa näkyvät monet tutut tamperelaiset maisemat ja maamerkit, kuten Tammerkoski, Koskipuisto, Finlaysonin alue ja Laukonsilta.

Kuvat syntyvät yhteistyössä vaimon kanssa

Valmis valokuva syntyy niin, että Bobyrev ottaa kuvan kauniista maisemasta muistoksi. Valokuvaa mallina käyttäen hän piirtää kuvat tussilla ja teknisellä mustekynällä. Yhden kuvan piirtämisessä menee niin pitkään, ettei Bobyrev ole pysynyt perässä laskuissa.

Bobyrev on piirtänyt kuvat yhdessä vaimonsa Elena Rojdenkon kanssa. Rojdenko piirtää kuviin puut ja Bobyrev ei-elävän ympäristön, kuten rakennukset, patsaat ja raitiovaunut.

Kuvat ovat pariskunnan ensimmäinen taiteellinen yhteistyö.

Bobyrev toivoo, että voisi jatkossakin tehdä töitä yhdessä vaimonsa kanssa.

”Toivottavasti syntyy lisää projekteja, koska ideoita riittää”, Bobyrev kertoo.

Näyttely Tampere-kuvista avataan maanantaina 11. heinäkuuta Tampere-seuran tiloihin. Näyttely on nähtävillä 31. elokuuta asti. Tampere-kuvien piirtämisen on mahdollistanut Taiteen edistämiskeskukselta saatu apuraha.

Emil Bobyrev valmistelemassa näyttelyään Tampere-seuran tiloihin.

Neuvostoliitosta Tampereelle

Tampere on ollut Bobyreville rakas kotikaupunki jo yli 20 vuotta. Neuvostoliitosta muutettuaan Suomeen hän asui ensin Kärsämäellä ja sitten Joensuussa ennen tuloaan Tampereelle. Tampere on ollut hänen suosikkipaikkansa Suomessa.

”Tampere on Tampere. Se ei ole mikään pieni kylä.”

Tampere muistuttaa Bobyrevia hänen nuoruudenmaisemistaan Pietarissa siinä mielessä, että molemmissa kaupungeissa on kauniita historiallisia rakennuksia.

”Tampereella on kauniita historiallisia rakennuksia, vähän niin kuin Pietarissa. Kuvissani yritän olla huomioimatta mielestäni rumia taloja, kuin niitä ei olisikaan. Yritän peittää ne puiden taakse”, hän kertoo.

Tampere on Bobyreville rakas kotikaupunki.

Piirtämisessä Bobyrev nauttii taiteilijanvapauksien käyttämisestä ja siitä, että voi itse valita, mitä kuvaan tulee.

”Taiteessa voi keskittyä luomaan oman version tästä maailmasta. Valokuvaaja todistaa faktan, taiteilija pyrkii löytämään hetken ja paikan yhteyden ikuisuuteen. Rakastan valokuvausta. Kun yritän astua taiteen alueelle ja saada kiinni mielentilan, ihastuksen ja historian kosketuksen, kaikki pysähtyy valokuvauksen rajallisuuteen. Pyrin etsimään oikotiet taiteen puolella”, Bobyrev kertoo.

Hänen mielestään Tampereella näkyy katukuvassa liikaa rumia asioita, kuten roskalavoja tai lumikasoja. Ne eivät näytä houkuttelevilta turistien silmissä.

”Minulla on valta olla laittamatta kuvaan rumia roskapönttöjä ja muutenkin muokata todellisuutta niin, että se näyttää mielestäni kauniilta. Nappaan hetkiä ikuisuudesta ja muokkaan niitä omannäköisiksi”.

Tulevaisuudestaan Bobyrev ei vielä osaa vielä sanoa mitään.

”Minulla ei ole tulevaisuuden suunnitelmia. Maailma on niin arvaamaton ja välillä tarjoaa yllättävän hienoja lahjoja”.

Tiatoo Valokuvaaja Emil Bobyrev Valokuvaaja syntyi Moskovassa, kasvoi Krimillä ja opiskeli Pietarissa teatterikoulussa. Suomeen hän tuli yli 30 vuotta sitten, koska hänen sukulaisensa asuvat Suomessa. Bobyrevin isovanhemmat ovat kotoisin Haapajärveltä. He menivät eri tietä Yhdysvaltoihin ja lähtivät rakentamaan Neuvostoliittoa. Perheeseen kuuluvat vaimo Elena Rojdenko sekä kaksi lasta.

Bobyrevin piirustuksia

Suomen neito Hämeensillalla.

Museo Milavida.

Laukonsilta.

Koskipuisto.

Keskustori.