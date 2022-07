Oluen hinta on noussut Tampereen Hämeenkadun terasseilla: Halvin yllättäjä on kansainvälinen haastaja

Matti Valkama (vas.), Ari Ronkainen ja Pertti Haronen kertovat, että halpuus houkuttelee oluessa. He olivat saapuneet oluelle The Old Irish Pubiin, jossa tuoppi maksaa 3,50 euroa. Haronen ei maksaisi tuopista 10 euroa enempää. Valkama on tottunut halvempiin hintoihin Saksassa asuessaan, joten hänen kipurajansa tuopille on 3,50 euroa.