Moro listasi 27 puistojumppaa Tampereella ja kävi testaamassa yhtä erikoisempaa kesälajia: ”Iloinen pomppiminen aiheuttaa usein endorfiinihumalan”

Moron toimittaja listasi 27 Tampereen alueen ulkojumppaa ja kävi testaamassa hieman erikoisempaa lajia.

Kesä on erinomaista aikaa liikkua ulkona. Tampereen alueella järjestetään useita ulkojumppia, jotka ovat kivaa vaihtelua kuntosalilla käymiseen. Moro selvitti, millainen on kaupungin ulkojumppatarjonta tänä kesänä, ja kävi testaamassa hieman erikoisempaa lajia.

Teivossa Lamminpään urheilumajan hiekkakentällä on vilinää, kun Kangoo Jumps -hyppykenkäohjaaja Kirsi Jokinen jakaa kenkiä osallistujille. Aloittelijoita neuvotaan menemään istumaan kenkien laittamisen ajaksi. Saan kengät jalkaan vaivattomasti, ja ohjaaja auttaa niiden kiristämisessä.

Tältä näyttävät hyppykengät.

Aluksi hyppykenkien pitäminen jaloissa jännittää ja tuntuu epävarmalta. Jalat tärisevät. Minua kuitenkin lohdutetaan sanomalla, että paikalla on muitakin ensikertalaisia ja kengillä on vaikea kaatua. Mummotkin kuulemma juoksevat ne jalassa sujuvasti.

”Kangoo Jumps -hyppykengät kehitettiin alun perin polvileikkauksista toipuville urheilijoille, ja ne vähentävät kehoon kohdistuvaa iskua jopa 80 prosenttia”, Jokinen kertoo.

Tehokas treeni

Treeni alkaa erilaisten perushyppyjen harjoittelulla. Koko ajan korostetaan, että treenata voi omaan tahtiin. Koska hyppykengillä liikkuminen on helpompaa nivelille kuin muut jumpat, syke nousee ilman suurempia ponnisteluita. Jo viiden minuutin jälkeen sykkeeni lähentelee maksimisykettä.

Treenin aikana tehdään musiikin tahtiin erilaisia hyppyjä ja askelkuvioita. Väleissä tehdään matolla lihaskuntoliikkeitä, kuten punnerruksia ja vatsalihaksia. Neljä kiloa painavat kengät tuovat hyvän vastuksen liikkeissä, joissa jalat ovat nostettuina ylhäällä.

Hyppykengillä voi treenata omaan tahtiin.

Tunnelma on koko ajan rento, eikä haittaa, vaikka en osaakaan kaikkia hyppyjä. Välillä voi käydä kentän laidassa huilaamassa, jos ei jaksa hyppiä koko ajan.

Treeni tehosi. Urheilukelloni mukaan poltin 50 minuutin aikana 425 kaloria. Keskisyke treenin oli 154, ja parhaimmillaan syke nousi 185:n. Huono tai väsynyt olo ei kuitenkaan tullut, vaan treeni oli tehokkuudestaan huolimatta keholle lempeä ja mielelle hauska.

”Iloinen pomppiminen aiheuttaa aiheuttaa usein endorfiinihumalan”, Jokinen kertoo.

TikTok-tansseja ja discoa

Jokinen pitää useita hyppykenkätreenejä viikossa. Torstain treeneillä on oma hauska teemansa. Tulevina torstaina on luvassa esimerkiksi discoa, lavatansseja ja TikTok-tansseja.

Kesäisin ulkotreenit ovat Lamminpään urheilumajalla Teivossa. Treeniaikatauluista informoidaan Instagramissa ja Facebookissa Kangoo Club Tampereen ja Ylöjärven omilla sivuilla.

Ohjaaja Kirsi Jokinen.

Jokinen on vetänyt hyppytreenejä kesästä 2017 asti, ja hän on käynyt lajin ohjaajakoulutuksen ensimmäisten suomalaisten joukossa. Suomessa Jokisen mukaan yli 30 ohjaajaa, joista noin puolet on aktiivisia eri puolilla Suomea.

Vielä ehtii kesäjumppiin

Kokosimme listan Tampereen alueen 27 eri ulkojumpasta, joita järjestetään helposti. Lista ei sisällä kaikkia alueen jumppia, vaan ne, joiden tiedot toimitus on löytänyt netistä hakemalla ja sosiaalisesta mediasta helposti.

Listalle ovat päässeet ne ulkojumpat, jotka ovat kaikille avoimia. Näiden lisäksi jotkut kuntosalit järjestävät kesäisin puistojumppia omille jäsenilleen.

Sadesäällä osa jumpista perutaan, osalla on mahdollisuus pitää treenit jossain sisätilassa. Järjestäjien nettisivuja ja sosiaalisen median kanavia seuraamalla saa lisää tietoa treeneistä ja mahdollisista muutoksista.

Listalle on päätynyt ne ulkojumpat, joiden kautta on vielä jäljellä tämän lehden ilmestyessä. Esimerkiksi Tampereen kaupunki järjesti ulkoliikuntaa tänä kesänä, mutta kausi päättyi jo 10. heinäkuuta.

Puistojumppa Kaleva Missä: Kalevan uimahallin viereinen nurmikko Milloin: Tiistaisin kello 18. Viimeinen kerta 30.8. Hinta: 5 euroa. Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista. Kuka järjestää: Hämeen naisvoimistelijat

Fascia Method Hatanpää Missä: Hatanpään lukion piha Milloin: Tiistaisin 2.8., 9.8. ja 16.8. kello 18. Hinta: 8 euroa. Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista. Kuka järjestää: Rantaperkiön isku

Kangoo Jumps Missä: Lamminpään majan viereinen kenttä, Teivo Milloin: Useita eri tunteja viikon aikana Hinta: Jumppa 10 euroa, kenkävuokra 5 euroa Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista Kuka järjestää: Kirsi Jokinen, Kangoo Club Ylöjärvi/Tampere

Zumba Vehmainen Missä: Vehmaisten koulun piha Milloin: Maanantaisin kello 18.30. Viimeinen kerta 8.8. Hinta: 8 euroa Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista Kuka järjestää: Tampereen jumppatiimi

Muokkaus Kaukajärvi Missä: Kaukajärven vapaa-aikakeskuksen nurmi Milloin: Maanantaisin kello 18.30. Viimeinen kerta 8.8. Hinta: 8 euroa Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista Kuka järjestää: Tampereen jumppatiimi

Puistojumppa Hervanta Missä: Hervannan Ahvenisjärven tenniskenttä Milloin: Maanantaisin kello 19 heinäkuun loppuun asti. Hinta: 7 euroa Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista Kuka järjestää: Anne Sällylän liikuntakoulu

Vaihtuva tanssillinen tunti Missä: Jankanpuisto Milloin: Tiistaisin kello 10. Viimeinen kerta 9.8. Hinta: 8 euroa Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista Kuka järjestää: Tampereen jumppatiimi

Aamupäivien puistojumppa Missä: Suolijärvi Milloin: Tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 11 Hinta: 7 euroa Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista Kuka järjestää: Anne Sällylän liikuntakoulu

Kehonhuolto Hatanpää Missä: Hatanpään lukion piha Milloin: Tiistaisin 19.7. ja 26.7. kello 18. Hinta: 8 euroa. Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista. Kuka järjestää: Rantaperkiön isku

Vaihtuva teema Harju Missä: Harjun koulun takana hiekkakenttä Milloin: Tiistaisin kello 18.30. Viimeinen kerta 9.8. Hinta: 8 euroa Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista Kuka järjestää: Tampereen jumppatiimi

Lihaskuntopainotteinen tunti Missä: Leinolan koulun piha Milloin: Tiistaisin kello 18.30. Viimeinen kerta 9.8. Hinta: 8 euroa Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista Kuka järjestää: Tampereen jumppatiimi

Puistojumppa Sorsapuisto Missä: Sorsapuisto Milloin: Tiistaisin kello 18. Viimeinen kerta 2.8. Hinta: Ilmainen Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista. Kuka järjestää: Fressi Pirkanmaa

Puistomuokkaus Hervanta Missä: Ahvenisjärven kenttä Milloin: Tiistaisin kello 19.00–20.30. Hinta: 5 euroa Ilmoittautuminen: Ohjaajalle Olgalle olga.niemela@gmail.com Järjestäjä: Tampereen fitness-studio

Terve-puistojumppa Missä: Suolijärven ulkoilukeskus Milloin: Keskiviikkoisin kello 10.30. Viimeinen kerta 3.8. Hinta: 5 euroa Ilmoittautuminen: Ohjaajalle Olgalle olga.niemela@gmail.com Järjestäjä: Tampereen fitness-studio

Rytmix Hatanpää Missä: Hatanpään lukion piha Milloin: Keskiviikkoisin kello 18. Viimeinen kerta 17.8. Hinta: 8 euroa. Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista. Kuka järjestää: Rantaperkiön isku.

Kahvakuula Missä: Leinolan koulun piha Milloin: Keskiviikkoisin kello 18.30. Viimeinen kerta 10.8. Hinta: 8 euroa. Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista Kuka järjestää: Tampereen jumppatiimi

Vaihtuvan teeman tunti Missä: Härkälänmäen puisto Milloin: Keskiviikkoisin kello 18.30. Viimeinen kerta 10.8. Hinta: 8 euroa Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista Kuka järjestää: Tampereen jumppatiimi

Puistojumppa Ruutana Missä: Laureeninkallion leikkipuisto Milloin: Keskiviikkoisin kello 19 Hinta: 7 euroa Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista Kuka järjestää: Anne Sällylän liikuntakoulu

Puistotreeni Ratina Missä: Ratinannokanpuisto Milloin: Torstaisin kello 17.30. Viimeinen kerta 28.7. Hinta: Ilmainen Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista Kuka järjestää: Valmennusstudio MyEMS

Vaihtuva teema Harju Missä: Harjun koulun takana hiekkakenttä Milloin: Torstaisin kello 18.30. Viimeinen kerta 11.8. Hinta: 8 euroa Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista Kuka järjestää: Tampereen jumppatiimi

Vaihtuva tanssillinen tunti Missä: Leinolan koulun piha Milloin: Torstaisin kello 18.30. Viimeinen kerta 11.8. Hinta: 8 euroa Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista Kuka järjestää: Tampereen jumppatiimi

Zumba Hatanpää Missä: Hatanpään lukion piha Milloin: Torstaisin kello 18. Viimeinen kerta 18.8. Hinta: 8 euroa. Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista Kuka järjestää: Rantaperkiön isku

Puistojooga Näsinpuisto Missä: Näsinpuisto Milloin: Torstaisin 21.7.–25.8. välisellä ajalla kello 18 Hinta: 5 euroa Ilmoittautuminen: Paikalle voi tulla ilman ilmoittautumista Kuka järjestää: Hämeen naisvoimistelijat

Puistojumppa Tampella Missä: Soukkapuisto, Ranta-Tampella Milloin: Torstaisin kello 18.30–19.15 heinäkuun loppuun asti Hinta: Ilmainen Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista Kuka järjestää: Forever Pihlajalinna

Puistozumba Hervanta Missä: Ahvenisjäven kenttä Milloin: Torstaisin kello 19.00–20.30. Viimeinen kerta 4.8. Hinta: 5 euroa Ilmoittautuminen: Ohjaajalle Olgalle olga.niemela@gmail.com Kuka järjestää: Tampereen fitness-studio

Pilates Hervanta Missä: Ahvenisjärven tenniskenttä Milloin: Lauantaisin kello 10 Hinta: 7 euroa Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista Kuka järjestää: Anne Sällylän liikuntakoulu