Posti on viime aikoina kunnostautunut huonojen uutisten tehtailussa, joista esimerkkinä on muun muassa harvinaisen sekava ja kansalaiset täysin ohittanut vuoropäiväjakelu-uudistus. Eikä uusin eli kirjepostin leimaaminen Helsinki-leimalla lähetyspaikkakannasta riippumatta tuota pettymystä.

Perinteisten kirjeiden ja korttien lähettäminen on romahtanut ja Postin on täytynyt miettiä toimintansa uudelleen. Se on ymmärrettävää. Mutta juuri sen vuoksi perinnepostin leimaamisessa olisi pitänyt noudattaa ikivanhaa perinnettä.

On vaikea uskoa, ettei kirjepostin leimauskoneeseen olisi voinut ohjelmoida lähetyspaikan leimaa tai järjestää työvaihetta niin, että leimaus onnistuisi vanhalla periaatteella eli tiedolla postituspaikan sijainnista. Nykyaikaisen tietotekniikan avulla on ratkaistu isompiakin haasteita kuin kirjepostin leimaus.

Kyseessä on pieni ja vaatimattomalta kuulostava ongelma. Kuka välittää, toteavat nuoret diginatiivit.

Uudistus romuttaa ilmeisesti myös muun muassa matkailukohteiden omat leimat, jotka ovat olleet haluttuja keräilijöiden piirissä.

Samaten käy Tampereella joka vuosi joulun alla käytettävän joulun oheisleiman kanssa. Ei ole kovin uskottavaa, jos joululeimassa lukee Tampere ja vieressä oikeassa leimassa Helsinki.

Jos Tampereelta lähetettyihin perinneposteihin ei todellakaan saada Postissa Tampere-leimaa, niin olkoon se sitten Suomi–Finland.

Lue lisää: Postin uudistus kummastuttaa: Tampereelta tulevissa kirjeissä on Helsingin postileima – ”Eihän tämä kauheasti mieltä ilahduta, kun oman kotikaupungin leima häviää”