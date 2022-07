Onko tässä Tampereen viilein puisto? Näsijärven rannasta voi löytää helpotusta kuumilla helteillä

Mihin mennä kesähelteillä, jos kaipaa hetkeksi viileyttä? Täydellinen paikka löytyy Näsijärven rannalta.

Unto Ruotsalainen on tullut puistoon kokeilemaan liukua.

Moro, Kiiskensaarenpuisto

Helteet ovat nyt Tampereeltakin ohi, mutta uusia on tulossa. Tämä juttu ennakoi tappohelteiden paluuta.

Huhut kertovat, että Ranta-Tampellassa sijaitsee Tampereen viilein puisto. Moron toimitus kävi tutkimassa siellä sijaitsevaa Kiiskisaarenpuiston aluetta ja haastatteli siellä aikaansa viettäviä ihmisiä.

Puisto sijaitsee aivan Näsijärven rannassa, ja siellä tuulee mukavasti. Ensivaikutelma paikasta on ihanan viileä, sillä kylmä vesi hohkaa raikkautta.

Täällä sijaitsee Tampereen viilein paikka.

Jotta tunne viileydestä ei jäisi aivan mututuntumaksi, paikan päällä mitattiin sekä ilman että veden lämpötila. Maanantaina 4.7. kello 13 ilman lämpötila oli 24,9 astetta ja veden lämpötila noin 20 astetta.

Vertailun vuoksi ilman lämpötila mitattiin Keskustorilla puoli tuntia myöhemmin. Mittari antoi auringossa lukemaksi 35,5 astetta ja varjossa 31,4 astetta.

Kiiskisaarenpuistossa oli siis jopa 10 astetta viileämpää kuin Keskustorin auringon paahteessa. Moro on löytänyt kesää viettävien pelastukseksi Tampereen viileimmän paikan, ja esittelee sen nyt teille.

Lapset nauttivat

Kolmivuotias Unto Ruotsalainen on tullut kokeilemaan Kiiskisaarenpuiston leikkipaikan uutta liukua Pirkkalasta asti.

Ruotsalaisen äiti Susanna Hartikainen kertoo, että Unto halusi laittaa pitkähihaiset ja -lahkeiset vaatteet päälle. Lapsella ei kuitenkaan näytä olevan kuuma helteestä huolimatta, sillä järven läheisyys tekee puistosta mukavan viileän.

Perhe ei ole kuullut huhua siitä, että puisto olisi Tampereen viilein paikka, mutta pieni aavistus viileydestä oli, kun perhe lähti kohti puistoa.

”En ihmettele, kun on järvi ihan tuossa. Oletin, että ehkä ei ole ihan polttavan kuuma”, Hartikainen kertoo.

Kahvilassa ei tule kuuma

Kukka-Maaria Halme viettää aikaa Tampereen viileimmällä paikalla monia tunteja viikossa, sillä hän työskentelee puistossa sijaitsevassa Rantasmoothie-lähiruokakahvilassa. Halme on kuullut huhua, jonka mukaan puisto on Tampereen viilein paikka.

Kukka-Maaria Halme on kahvilassa töissä jo toista kesää peräkkäin.

”Tässä rannassa aika hyvin tuulee. Jos on tosi tuulinen päivä, niin se vähän haittaakin. Helteillä on kiva, että on pientä viileyttä”, Halme kertoo.

Halmeella ei ole töissä kuuma. Hän on myös nähnyt kesän mittaan, kuinka monet ihmiset tulevat nauttimaan uimisesta, ruoasta, auringosta ja leikkipaikasta.

”Ainakin ihmismäärän perusteella on tosi tykättyä aluetta. Helteillä kävi kyllä tosi paljon porukkaa. Arkiaamupäivät ovat hiljaisempia, iltapäivät ja viikonloput taas sellaisia, että on enemmän porukkaa”, Halme kuvailee houkuttelevaa aluetta.

Tuuli vilvoittaa

Puistossa syömässä on myös äiti Mira Salonen tytärtensä Mari Salosen ja Meri Salosen kanssa.

Heillekin tieto siitä, että paikka olisi Tampereen viilein, tuli uutena.

”Ainakin tuolta tulee vähän tuota tuulta”, Mari Salonen kommentoi.

Perhe tuli autolla Hervannasta nauttimaan viileydestä.

”Tässä on kiva jaloitella”, Mira Salonen kertoo.

Perhe on tykästynyt puiston maisemaan ja miljööseen, ja vietti siellä myös yöttömän yön piknikkiä juhannuksena auringonlaskua katsoessa.

Mira, Mari ja Meri Salonen ovat tulleet puistoon syömään.

Ehkä kahvilatyöntekijöitäkin enemmän aikaa Kiiskisaarenpuistossa viettää Tarja Ratia, joka tulee tukalilla keleillä päivittäin juomaan kahvinsa puistoon.

”Ihmettelen, miten voi olla niin hyvät kahvit, mutta täällä on luomukahvia! Kun ottaa macaron-leivoksen päälle, niin päivä on pelastettu”, hehkuttaa puiston vieressä asuva Ratia.

Hän ei ole kuullut paikan olevan Tampereen viilein, mutta nauttii kyllä viileästä tuulesta lämpiminä päivinä. Jos tulee liian kuuma, varjoon on helppo kävellä.

”Alkukesästä, kun paistoi aurinko ja järveltä tuuli, niin huomasi, että sepä oli aika mukavaa. Nyt ei tuule, mutta on ihan sopivan lämmintä”.