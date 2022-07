Tammelaan on avattu terassi, josta puhutaan Berliinissä asti – Tamperelaisbaarin nimeen kätkeytyy tärkeä viesti

Idea terassin sisustuksesta on peräisin Keski-Euroopasta.

Moro, Tammela

Jopa Berliinissä on kuultu, että Tammelaan on avattu uusi kesäterassi, Aaltone.

”Meillä on käynyt ihmisiä, joille on soitettu Berliinistä ja kerrottu, että tänne on avattu tällainen”, kertoo terassin toinen yrittäjistä Sampo Pystynen.

Jos Tampereella tapahtuu jotain niin ihmeellistä, että Berliinissäkin tiedetään, on myös Moro paikalla! Toimitus vieraili ravintolan avajaisissa heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.

”Ollaan oltu äärettömän otettuja ja yllättyneitä siitä, miten paljon sana on kiirinyt. Me vaan rakennettiin paikka, jossa halutaan ite juoda kaljaa kesällä”, Pystynen kertoo.

Kierrätysmateriaaleista syntynyt

Ei ihmekään, että Berliinissä tiedetään Aaltosesta, sillä kyseinen kaupunki on ollut Amsterdamin ohella ravintoloitsijoiden suuri inspiraation lähde.

”Pohjois-Amsterdam ja Itä-Berliini, sieltä nämä ideat ovat lähteneet”, Pystynen kertoo ja viittaa kyseisissä kaupungeissa nähtyyn kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen.

Aaltone pistettiin pystyyn spontaanisti.

Aaltosessa 98 prosenttia sisutuksesta on Pystysen mukaan kierrätysmateriaaleista tehtyä. Sisustus tehtiin 72 tunnissa yritysten ja ystävien avustuksella.

”Kunnia ei kuulu minulle eikä yhtiökumppanilleni Mikko Lahtoselle, vaan kaikki taideteokset, akustiikka on niiden ihmisten ideoita, jotka ovat olleet auttamassa meitä. Me ei voida ottaa minkäänlaista kunniaa siitä, kuinka hyvältä paikka näyttää”, Pystynen kommentoi.

Pystysen mukaan Suomessa ei ole vielä kovin paljon terasseja, joissa hyödynnettäisiin kierrätysmateriaaleja.

Nimen takana tarina

Monikaan terassilla kävijä ei uskoisi, että paikka on Emil Aaltosen vanha kenkätehdas. Nimi Aaltone kunnioittaa suomalaista kenkäteollisuuden uranuurtajaa, mutta sillä on myös toinen merkitys.

”Nimi oli alunperin Aaltonen, mutta kun jätetään viimeinen ännä pois, niin se soundaa hyvin ”all tone” kanssa, eli kaikki tonet, kaikki sävyt”.

Aaltone haluaa olla terassi, jossa kaikenlaisilla ihmisillä on mahdollisimman hyvä ja turvallinen olla sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin, seksuaaliseen suuntautumiseen, kansalaisuuteen tai ihonväriin katsomatta.

Aaltosessa ei kilpailla tuotteilla, vaan listalta löytyy aivan tavanomaisia juomia. Ruoaksi saa piknik-tyylisesti vaaleaa leipää erilaisilla täytteillä.

”Totta kai se on asia, jonka pitäisi olla itsestäänselvyys kaikkialla, mutta me haluamme sen vielä erikseen mainita”, Pystynen kertoo.

Aaltosen tunnuslause on ”iha hyvä baari”. Pystysen mukaan terassissa ole mitään erikoista, vaan ihmiset istuvat ulkona ja nauttivat juomista ystävien kanssa.

Pystynen toivoo Tampereen terassikulttuuriin erikoisempia ja sielukkaampia paikkoja, ja että paikat keskittyisivät myös ydinkeskustan ulkopuolelle.

”Tampereella on tällaista vanhaa lähiötä aivan äärettömän paljon ja tyhjiä tiloja. Laajennetaan sitä tarjontaa ja tehdään ehkä vähän persoonallisempia paikkoja”, hän sanoo.